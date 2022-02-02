Головні новини 2 лютого: Трухіна виключили зі "слуг народу", США відправляють війська до Європи

Нардепа Олександра Трухіна виключили зі "Слуги народу" після публікації відео, на якому він пропонує патрульним хабар після ДТП. Байден схвалив відправлення до Європи додаткових сил, а тисячу за вакцинацію отримають ще й підлітки, - головні новини України 2 лютого.

Стало відомо, що США та НАТО відповіли Кремлю щодо України

Вони відмовилися підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією та закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу. Натомість запропонували обговорити угоди про роззброєння та заходи довіри на різних форумах (таких, як ОБСЄ, Діалог зі стратегічної стабільності між США та Росією та Рада НАТО-Росія).

США відправляють додаткові сили до Східної Європи

Президент США Джо Байден схвалив відправку американських військ до Східної Європи. Зокрема, 1,7 тис. військових розмістять у Польщі. Військові вже приведені у готовність.

Росія продовжує перекидати війська до українських кордонів

Одразу кілька джерел опублікували нові супутникові знімки російських військ на полігонах в РФ, Білорусі та окупованому Криму. Подивитися на них можна тут і тут. За даними журналістів-розслідувачів, РФ також перекидає на південь і захід країни техніку Росгвардії.

Трухіна виключили зі "Слуги народу"

Це сталося після того, як журналісти оприлюднили відео з нагрудної камери поліцейського, який у серпні оформлював ДТП з нардепом. Трухін більше - не член партії "Слуга народу". Найближчим часом його виключать і з фракції.

Генпрокурорка Венедіктова доручила зареєструвати проти нього кримінальне провадження. І воно тут же було зареєстровано - за спробу підкупу правоохоронця.

Рада може зібратися на позачергове засідання, щоб обговорити ситуацію з Трухіним. Президент Зеленський твердить, що всі мають бути рівні перед законом, а Трухін - відповідатиме.

Сам нардеп заявив про готовність скласти мандат. "Мені соромно. У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би", - сказав він.

НАБУ опублікувало відео отримання хабаря "слугою народу" Кузьміних

"Гривнами, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - каже Кузьміних на цих кадрах. Сам депутат нині добровільно попросив виключити його з фракції "Слуги народу" - щоправда, тимчасово, на період розслідування, і з можливістю повернутися.

Підлітки 14-18 років отримають 1000 грн за вакцинацію

Гроші можна буде одержати з 7 лютого. Ці кошти підлітки можуть витратити на квитки в кіно, освітні курси, квитки в театри, на концерти та розважальні послуги, залізничні та авіа квитки, тренування у спортзалі, перебування в літньому/спортивному дитячому таборі, книги, канцелярські вироби, відвідування дитячих позашкільних гуртків, шкільне приладдя, спортивні товари.