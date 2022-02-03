Президент Федерації боксу Продивус заборонив пускати Цензор.НЕТ на пресконференцію, щоб не відповідати на питання про свої зловживання

Цензор.НЕТ не допустили на пресконференцію за участю скандального президента Федерації боксу України Володимира Продивуса на тему: "Підсумки роботи ФБУ за останні 15 років та обговорення програми розвитку до 2025 року".

Вона відбудеться у четвер о 13 годині.

Відмову в акредитації у Федерації пояснили так:

"Шановний представник преси (ЗМІ)!

Повідомляємо Вам, що у зв’язку з карантинними обмеженнями у місті Києві, участь в прес-конференції можуть взяти обмежена кількість журналістів — одна особа на 10 кв. метрів площі будівлі.

На даний момент до участі в прес-конференції зареєструвалися представники п’яти загальнонаціональних ЗМІ. Таким чином, дозволена кількість представників ЗМІ на заходах, повністю вичерпана.

Приносимо вибачення".

Наше видання має підозру, що з питань, надісланих в онлайн режимі, Федерація обиратиме лише лояльні до нинішнього керівництва. Тому журналісти Цензор.НЕТ у будь-якому прийдуть на зазначену прес-конференцію, щоб поставити свої питання. Публікуємо їх зараз.

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Перше питання:

12 регіональних федерацій не визнали підсумків звітно-виборчої конференції, оскільки на ній не було кворуму, відповідно вони не визнають виборів голови Федерації боксу України та вимагають перевиборів президента організації. Чому ви не виконуєте цю вимогу та чому результати виборів визнали попри відсутність представників 12 регіональних федерацій?

Нагадаємо, рішення 12 регіональних федерацій про невизнання виборів було оприлюднено ще 22 грудня 2021 року. Публікуємо офіційний лист з їхніми вимогами.









Друге питання:

За наявною інформацією, борги Федерації сягають сотні тисяч доларів. Зокрема є борги за фінансування роботи клубу "Українські отамани", за проведення Чемпіонату Європи серед чоловіків у 2017 році, оплату роботи тренерів на Чемпіонаті світу серед жінок у 2018 році, Європейських іграх у 2019. Чому Федерація не оплачує ці важливі статті видатків і продовжує накопичувати борги?

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Третє питання:

Прокоментуйте ваше спільне відео з російським колегою Кремльовим, де ви погодилися з заявою, що українці і росіяни є одним народом. Як ваша позиція співвідноситься з місією Федерації боксу України? Яким чином ви впроваджуєте вашу позицію на практиці?