Пріоритет в українському питанні - деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон з метою деескалації ситуації навколо України не виключає свого візиту до Москви і має намір обговорювати проблему з президентом США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз пріоритетом для мене з українського питання та діалогу з Росією є деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи", - заявив Макрон.

Він повідомив, що збільшив у ці дні обмін думками зі своїми європейськими колегами, президентом Путіним та президентом Зеленським. І найближчим часом готується поговорити з президентом Байденом.

На запитання, чи зустрічатиметься він з Путіним, французький президент сказав, що "це залежатиме від просування наших дискусій найближчими годинами".

"У будь-якому разі, я нічого не виключаю", - додав Макрон. І ще раз повторив, що не виключає такої зустрічі у відповідь на аналогічне запитання.

"Я продовжу обміни поглядами одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським, і залежно від результату найближчими годинами я абсолютно не виключаю жодної ініціативи або поїздки. І найближчими годинами я також розмовлятиму з президентом Байденом", - оголосив Макрон.