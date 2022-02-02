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Пріоритет в українському питанні - деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи, - Макрон

Пріоритет в українському питанні - деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон з метою деескалації ситуації навколо України не виключає свого візиту до Москви і має намір обговорювати проблему з президентом США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз пріоритетом для мене з українського питання та діалогу з Росією є деескалація та пошук політичних рішень для виходу з кризи", - заявив Макрон.

Він повідомив, що збільшив у ці дні обмін думками зі своїми європейськими колегами, президентом Путіним та президентом Зеленським. І найближчим часом готується поговорити з президентом Байденом.

На запитання, чи зустрічатиметься він з Путіним, французький президент сказав, що "це залежатиме від просування наших дискусій найближчими годинами".

"У будь-якому разі, я нічого не виключаю", - додав Макрон. І ще раз повторив, що не виключає такої зустрічі у відповідь на аналогічне запитання.

"Я продовжу обміни поглядами одночасно з президентом Путіним і президентом Зеленським, і залежно від результату найближчими годинами я абсолютно не виключаю жодної ініціативи або поїздки. І найближчими годинами я також розмовлятиму з президентом Байденом", - оголосив Макрон.

Автор: 

путін володимир (24130) Франція (3107) Макрон Емманюель (1516)


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Макрон - туфта, ноль, мясо... К пуйлу поедет газпромовскую пенсию оформлять, когда с президентов попрут.
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02.02.2022 23:46 Відповісти
Через 2 мес он улетит))) Придёт ЛПН)))) Бугагага.... это печально.... В этот раз не получится ее прокатить как с любовником Оли..
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03.02.2022 03:58 Відповісти
молодець, малчік, сідай і не вскакуй більше без дозволу )))
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02.02.2022 23:57 Відповісти
Макрон, тоді поступи мінімум... як Джонсон в В. Британії...

-щоб підірвати довіру олігархів до Путіна, він продемонстрував їм, що їхнє благополуччя тепер залежатиме не від російського президента, а від уряду Її величності, яка просто заблокує ї рахунки російських олігархів...
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03.02.2022 00:05 Відповісти
 
 