УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10831 відвідувач онлайн
Новини
2 161 6

У Сумах ДБР вилучило 3,5 млн грн, які можуть бути "чорною касою" посадовців Держслужби з безпеки на транспорті

У Сумах ДБР вилучило 3,5 млн грн, які можуть бути

Працівники ДБР вилучили майже 3.5 мільйона гривень, які можуть бути "чорною касою" посадових осіб Держслужби з безпеки на транспорті. Старшого державного інспектора відділу державного нагляду в Сумській області, який вимагав гроші у автоперевізника, затримали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Державне бюро розслідувань.

"Він погрожував перевізнику створенням штучних проблем та притягненням до адміністративної відповідальності, якщо комерсант не платитиме регулярну "данину"", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що для передачі хабарів посадовець залучив посередника. Загалом він отримав 30 тис. грн неправомірної вигоди. Згодом, під час чергової оплати "відкупних" правоохоронці затримали держінспектора "на гарячому".

Крім того, під час обшуку за місцем проживання посередника працівники ДБР виявили майже 3,5 млн. грн, частина з яких зберігалася в доларовому еквіваленті. За версією слідства - це так звана "чорна каса" зловмисників.

Читайте також: Сумські чиновники звернулися до СБУ через антивакцинаторів

У рамках досудового розслідування слідчі встановлюють походження готівки та можливих співучасників протиправної схеми.

Інспектору повідомили про підозру у здирстві та одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також встановлено, що правоохоронці вже затримували цього чиновника у 2017 році, коли він організував безперешкодну перепустку перевантажених автомобілів. Тоді як хабар він отримав талони на 150 літрів дизпалива. Суд першої інстанції визнав його винним, але посадовець почав оскаржувати рішення.

Апеляційний суд направив справу на новий розгляд, який знову визнав його винним. Втім, він оскаржив і це рішення. Наразі справа розглядається в апеляційному суді.

У Сумах ДБР вилучило 3,5 млн грн, які можуть бути чорною касою посадовців Держслужби з безпеки на транспорті 01
У Сумах ДБР вилучило 3,5 млн грн, які можуть бути чорною касою посадовців Держслужби з безпеки на транспорті 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад співробітників СБУ на прикордонників у Сумах: Досудове розслідування завершено. ФОТО

Сумська область (3898) Суми (926) ДБР (3562)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Копейки какие то. Вот Трухин это размах!!
показати весь коментар
02.02.2022 23:47 Відповісти
Питання - коли розгонять це непорозуміння під назвою ДБР ?
На них вже стільки дохлих собак висить що вони до кінця життя від смороду не відмиються.
показати весь коментар
02.02.2022 23:52 Відповісти
Ха-ха-ха,все службы имеющие право штрафовать и изымать имущество полностью коррумпированы,все госслужащие там работающие все взяточники без исключения,замечательная страна.
показати весь коментар
03.02.2022 00:03 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html «Сумка Трухина» … досталась Монастырскому? А вторая - Сухачеву?
2 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html#comments Комментарии: 5
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html

Как и следовало ожидать, в конце концов история с Трухиным взорвалась позором для всей системы Зеленского. Ублюдка покрывали Монастырский и Сухачев, которые никак не мог найти видеозаписи с камер полицейских (на самом деле видели оба). И сам Зеленский.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d1%81%d1%83%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8b%d1%80.html#more-152299 Читать далее
показати весь коментар
03.02.2022 01:39 Відповісти
По классике икона на окне)
показати весь коментар
03.02.2022 09:19 Відповісти
Та хотя бы его не расстреляли по законам военного времени. Йа прямо переживайю, млять. Ну когда уже это сучье вороватое начнут уничтожать?
показати весь коментар
01.05.2022 12:26 Відповісти
 
 