Новий різновид Омікрона. "BA.2 не є небезпечнішим за оригінальний штам", - ВООЗ

Новий підвид штаму COVID-19 "Омікрон" BA.2, ймовірно, не є більш серйозним, ніж початкова форма варіанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Бориса Павліна з групи швидкого реагування ВООЗ на COVID-19 для "Reuters".

За його словами, підвид "Омікрону" BA.2 не є небезпечнішим ніж його початкова форма, і вакцини від коронавірусу продовжують забезпечувати подібний захист від різних форм штаму.

За даними ВООЗ, підвид вже стає домінуючим на Філіппінах, в Непалі, Катарі, Індії та Данії. Павлін додав, що BA.2 може замінити BA.1 у всьому світі.

Згідно з даними з Данії, першої країни, де BA.2 обігнав BA.1, виявилося, що немає різниці в тяжкості захворювання.

Данське дослідження, яке аналізувало коронавірусну інфекцію в більш ніж 8500 данських домогосподарствах у період з грудня по січень, BA.2 є більш поширеною формою "Омікрону" та з більшою ймовірністю здатний заразити вакцинованих людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Японії розпочали тестування нового препарату проти штаму "Омікрон"