УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10831 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 482 3

Новий різновид Омікрона. "BA.2 не є небезпечнішим за оригінальний штам", - ВООЗ

Новий різновид Омікрона.

Новий підвид штаму COVID-19 "Омікрон" BA.2, ймовірно, не є більш серйозним, ніж початкова форма варіанту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Бориса Павліна з групи швидкого реагування ВООЗ на COVID-19 для "Reuters".

За його словами, підвид "Омікрону" BA.2 не є небезпечнішим ніж його початкова форма, і вакцини від коронавірусу продовжують забезпечувати подібний захист від різних форм штаму.

За даними ВООЗ, підвид вже стає домінуючим на Філіппінах, в Непалі, Катарі, Індії та Данії. Павлін додав, що BA.2 може замінити BA.1 у всьому світі.

Згідно з даними з Данії, першої країни, де BA.2 обігнав BA.1, виявилося, що немає різниці в тяжкості захворювання.

Данське дослідження, яке аналізувало коронавірусну інфекцію в більш ніж 8500 данських домогосподарствах у період з грудня по січень, BA.2 є більш поширеною формою "Омікрону" та з більшою ймовірністю здатний заразити вакцинованих людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Японії розпочали тестування нового препарату проти штаму "Омікрон"

ВООЗ (770) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Omicron (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потихоньку превращается в обычный насморк! Но маховик бесполезной вакцинации уже раскрутился и его не хотят останавливать.У меня товарищ болеет короной всей семьей , 5 человек , причем 4 из них полностью вакцинированы! Я тоже в январе переболел , 3 дня соплей и неделя кашля ,я не вакцинирован , у него то же самое , причем у некоторых еще и тяжелее.
показати весь коментар
03.02.2022 01:07 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2022 01:29 Відповісти
Данія відміняе всі обмеження не зважаючи на збільшення випадків ковіду.
https://www.bbc.com/news/world-europe-60215200

Порівняльне дослідження вчених Jonh Hopkins University, Lund University and Copenhagen Center for Political Studies встановило що локдауни - це найгірший з усіх можливих способів боротьби з епідемією.
https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf
показати весь коментар
03.02.2022 04:13 Відповісти
 
 