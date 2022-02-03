Держдеп підтвердив автентичність опублікованої ЗМІ відповіді США і НАТО на вимоги Росії

Державний департамент США підтвердив, що оприлюднені виданням El Pais документи з письмовими відповідями США й НАТО російській стороні стосовно безпеки в Європі, відповідають дійсності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не побачив нічого, що вказувало б на те, що ці документи не є автентичними", - заявив на пресбрифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, коли його попросили підтвердити або спростувати справжність оприлюднених паперів.

Він нагадав, що американська сторона від початку виступала проти розголошення письмової відповіді Росії, аби мати простір для подальших переговорів. Однак тепер, за його словами, це може підтвердити, що США зберігають єдність із союзниками по НАТО та сповнені рішучості до відкритих конструктивних відносин.

"Якщо Росія справді, як вона каже, хоче обговорення, документи чітко свідчать, що для цього є шлях", - наголосив представник Держдепу.

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Прайс також зауважив: хто б не був джерелом цих документів і як би не намагався вбити клин між США й НАТО, він "глибоко помиляється у своїх зусиллях".

"Світ зараз бачить те, що Сполучені Штати і наші союзники по НАТО перебувають у надзвичайно тісній координації. Ідеї, які ми висунули, або доповнюють одна одну, або ж є симетричними – і, очевидно можна зробити висновок із цих документів, що ці ідеї були тісно скоординовані між собою", - підсумував представник зовнішньополітичного відомства США.

Як повідомлялося, іспанське видання El Pais оприлюднило документи, які назвало письмовими відповідями США й НАТО на "пропозиції" Росії щодо гарантій безпеки в Європі.

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