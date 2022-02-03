На початку лютого у Чорне море зайдуть шість російських десантних кораблів, – ЗМІ

На початку лютого у Чорному морі суттєво зросте угруповання російських військових кораблів.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому моніторинговою групою BlackSeaNews та "Інститутом Чорноморських стратегічних досліджень", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що 1 лютого експерти отримали підтвердження даних про захід в акваторію Чорного моря шести кораблів:

8 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ – "Королев", "Калининград", "Минск";

9 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Північного флоту – "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".

"Тобто з 9 лютого біля берегів України може утворитися серйозне угруповання з 12 російських десантних кораблів для проведення операції (або кількох операцій) з висадкою морського десанту в Чорному та Азовському морях", – йдеться у звіті. Експерти уточнили, що шість десантних кораблів уже входять до складу Чорноморського флоту.

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У звіті згадується також, що станом на 2 лютого у Чорному морі вже 32 дні відсутні військові кораблі нечорноморських країн НАТО.