На початку лютого у Чорне море зайдуть шість російських десантних кораблів, – ЗМІ
На початку лютого у Чорному морі суттєво зросте угруповання російських військових кораблів.
Про це йдеться у звіті, оприлюдненому моніторинговою групою BlackSeaNews та "Інститутом Чорноморських стратегічних досліджень", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що 1 лютого експерти отримали підтвердження даних про захід в акваторію Чорного моря шести кораблів:
8 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ – "Королев", "Калининград", "Минск";
9 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Північного флоту – "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".
"Тобто з 9 лютого біля берегів України може утворитися серйозне угруповання з 12 російських десантних кораблів для проведення операції (або кількох операцій) з висадкою морського десанту в Чорному та Азовському морях", – йдеться у звіті. Експерти уточнили, що шість десантних кораблів уже входять до складу Чорноморського флоту.
У звіті згадується також, що станом на 2 лютого у Чорному морі вже 32 дні відсутні військові кораблі нечорноморських країн НАТО.
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Вити про що?
Я вже сплачую - допомогаю ЗСУ, з моїх податків протитанкові гранатомети надіслали в Україну, тільки то не з за популізму а з за того що ***** погане й кацапня розум втратили..... а чи він був?
Ти здивуєшся але сплачую податків за рік більше ніж твоя з/п за рік.
Подготовка к войне продолжается...
а як не встигнуть? - самозатопляться, як діди.
Так само з вигаданою нацією. Вигадав рюсскіх петро1 а рф Єльцін.
Думаю они где то в районе железного порта или лазурного планируют высадиться - зайти в тыл нашим и разблокировать крымский перешеек
а вот то что сразу цена будет НЕПОДЪЕМНОЙ ДЛЯ РОССИИ то тут надо думать ведь уже сказано Путину не важно 1 солдат 1 метр 1 кв. км область батальон армия все ЭТО ВОЙНА И АГРЕССИЯ СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ...для Путина его окружения и России...
А проект захвата юга Украины - отрезать от моря и разблокировка Крыма - дать воду и доступность по суше похоже еще в силе.
Вероятно хотят они подмять Украину любой ценой, мне так кажется.
ждём-съ..
так що загроза десанту є великою і фєдєрастам всеодно, скільки загине цивільних - чим меньше українців, навіть російськомовних, тим краще для них…
И какие рубежи при этом, обороняющаяся сторона организовывает? И где?
Что бы, "не разводить панику, не нагнетать и не мешать готовиться к шашлыкам"!
Собственно это более важное, чем другие её обязательства, поэтому она их четко выполняет.
Зачем отдавать другим, за процент от добычи ?
і вас спасібА, 73% жлобів-мрійників за обране вами лайно..(
А если пропустят - они станут движущимися мишенями в тире.
Правда їх всього 20 шт. https://youtu.be/NLbQAXUwOw8