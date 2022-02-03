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На початку лютого у Чорне море зайдуть шість російських десантних кораблів, – ЗМІ

На початку лютого у Чорне море зайдуть шість російських десантних кораблів, – ЗМІ

На початку лютого у Чорному морі суттєво зросте угруповання російських військових кораблів.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому моніторинговою групою BlackSeaNews та "Інститутом Чорноморських стратегічних досліджень", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що 1 лютого експерти отримали підтвердження даних про захід в акваторію Чорного моря шести кораблів:

8 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ – "Королев", "Калининград", "Минск";

9 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Північного флоту – "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".

"Тобто з 9 лютого біля берегів України може утворитися серйозне угруповання з 12 російських десантних кораблів для проведення операції (або кількох операцій) з висадкою морського десанту в Чорному та Азовському морях", – йдеться у звіті. Експерти уточнили, що шість десантних кораблів уже входять до складу Чорноморського флоту.

Також читайте: Росія після окупації Криму втричі збільшила чисельність кораблів Чорноморського флоту, - Неїжпапа

У звіті згадується також, що станом на 2 лютого у Чорному морі вже 32 дні відсутні військові кораблі нечорноморських країн НАТО.

Автор: 

армія рф (17876) ВМС рф (141) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+23
"Нєнагнєтайтє" арахімія й Вовчік ЯнєЛох кажуть що "нічого надзвичайного не відбуваєтся" ...."товсьАмєрікаПанікуєт" ....🤬🤬🤬 обрали мляТь....
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03.02.2022 01:55 Відповісти
+19
КОЗЛОМОРДЫЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 1937 ГОДОМ
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03.02.2022 02:01 Відповісти
+13
А Васька слушает да ест .
Подготовка к войне продолжается...
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03.02.2022 02:30 Відповісти
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"Нєнагнєтайтє" арахімія й Вовчік ЯнєЛох кажуть що "нічого надзвичайного не відбуваєтся" ...."товсьАмєрікаПанікуєт" ....🤬🤬🤬 обрали мляТь....
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03.02.2022 01:55 Відповісти
Плата за популізм буде страшною і ти її теж заплатиш.
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03.02.2022 09:36 Відповісти
Ви ти про що?
Я вже сплачую - допомогаю ЗСУ, з моїх податків протитанкові гранатомети надіслали в Україну, тільки то не з за популізму а з за того що ***** погане й кацапня розум втратили..... а чи він був?
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03.02.2022 12:14 Відповісти
твоїх 10 копійок сплачених податків може вистачить на цвях для коробки))))
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03.02.2022 20:07 Відповісти
путин-*****.
Ти здивуєшся але сплачую податків за рік більше ніж твоя з/п за рік.
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03.02.2022 21:43 Відповісти
А ну яка ж у тебя зарплата *******? 3 тисячі фунтів? -50 % податків.
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04.02.2022 10:23 Відповісти
З кожного по цвяху - усі кацапи будуть запакововані у коробки.
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03.02.2022 21:44 Відповісти
КОЗЛОМОРДЫЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 1937 ГОДОМ
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03.02.2022 02:01 Відповісти
А Васька слушает да ест .
Подготовка к войне продолжается...
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03.02.2022 02:30 Відповісти
Это почти 12 БТГ. На каждой коробке 12-16 единиц бронетехники, и 350 - 500 голов мяса.
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03.02.2022 03:00 Відповісти
подимлять і вийдуть...
а як не встигнуть? - самозатопляться, як діди.
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03.02.2022 03:05 Відповісти
Очень удобная мишень даже для артиллерии внутри пустой короб нет переборок пару пробоин и все.... На западе и США давно существуют комбинированные десантные корабли с вертолетами и самолётами чтобы быть подальше от берега и прямой наводки...и высаживать как правило спецгруппы разведка диверсия...
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03.02.2022 05:59 Відповісти
****...
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03.02.2022 03:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vTCrID4GqoE ЛЮБЭ-Э-Э-Э - Там За Баранами (Процишин офіційний feat Вєсті Кремля)
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03.02.2022 04:40 Відповісти
Та, вже нічим не здивуєш та не налякаєш. За 8 років усякого було. Як то кажуть "большому кораблю - большая торпеда".
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03.02.2022 04:58 Відповісти
І шо, Турція пропускає крізь Босфор усі оті корита?
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03.02.2022 05:34 Відповісти
Зачем им та Турция??? Они могут запросто прийти из Новороссийска. Но Вы не переживайте, на флагмане Гетьман Сагайдачный и на буксире ЯниКапу можно сражаться со всем флотом РФ. (ну если канешн США, Англия дадут Ахметову и Коломойскому пару миллионов на ......)
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03.02.2022 09:47 Відповісти
Тобто корита Сєвєрного Флоту та Балтійского Флоту базуються в Норовоссійську? Це для мене новина.
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03.02.2022 16:37 Відповісти
Хатят лі рузкіе вайни? Та як ви могли таке подумати? З їх слів- вони найбільш миролюбива нація в світі, а зайдеш на цапівський сайт і там більшість за те, що треба воювати, бо це рюзкая земля, Україна- єто видумка
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03.02.2022 05:36 Відповісти
Той хто вср#вся голосніше за усіх на кацапстані кричить "хто насрал" !
Так само з вигаданою нацією. Вигадав рюсскіх петро1 а рф Єльцін.
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03.02.2022 12:17 Відповісти
И ещё это бизнес представляете по цепочке сколько спишут в карман топлива продуктов боеприпасов....в Рашке
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03.02.2022 06:00 Відповісти
это святое..
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03.02.2022 09:44 Відповісти
А "зустріч" з "Ашотом" передбачається?
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03.02.2022 06:02 Відповісти
Вы серьезно считаете морской десант способен к захвату.....даже если мы ничего не будем делать практика и статистика говорят о потерях на берегу 1 к 4 десантникам... + Рукожопость пардон кацапов чтобы они сами на мель не налетели особенно Азовское море и именно с нашей стороны ...там все время землечерпалка чистит каналы для судоходства а зимой когда лёд и вовсе хаха Чёрное море только с виду доступно...2-3 штыков никогда не займут даже Голую пристань не то что Одессу Измаил или Белгород.Днестровский
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03.02.2022 06:07 Відповісти
Имел ввиду 2-3 ТЫСЯЧИ ШТЫКОВ
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03.02.2022 06:10 Відповісти
это если отдельно. а в купе с войсками на границах....
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03.02.2022 08:40 Відповісти
Та какое там азовское, смысл там высаживаться, нет ну они конечно идиоты но не настолько...
Думаю они где то в районе железного порта или лазурного планируют высадиться - зайти в тыл нашим и разблокировать крымский перешеек
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03.02.2022 08:40 Відповісти
а смысл даже захват Каховской ГРЭС никак не решает проблемы Крымского водного канала..
а вот то что сразу цена будет НЕПОДЪЕМНОЙ ДЛЯ РОССИИ то тут надо думать ведь уже сказано Путину не важно 1 солдат 1 метр 1 кв. км область батальон армия все ЭТО ВОЙНА И АГРЕССИЯ СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ...для Путина его окружения и России...
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03.02.2022 09:08 Відповісти
Да они уже махнули рукой на цену - ну не нагнетали бы, и не продолжали трясти на наших границах своим ржавым железом если бы их цена волновала.
А проект захвата юга Украины - отрезать от моря и разблокировка Крыма - дать воду и доступность по суше похоже еще в силе.
Вероятно хотят они подмять Украину любой ценой, мне так кажется.
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03.02.2022 09:21 Відповісти
пока не попробуют - не поймутъ..
ждём-съ..
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03.02.2022 09:46 Відповісти
Соснуть вони тунця а не Україну підімнуть!
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03.02.2022 12:20 Відповісти
Маю надію що таки переможемо ✊
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03.02.2022 13:49 Відповісти
Вот это и есть время готовности. Время Ч. К этому моменту неплохо бы второй дивизион, или хотя бы пусковые. Топить надо в море....
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03.02.2022 06:17 Відповісти
Согласен , к осени крабы будут особенно крупны , да и металлоломщики поднимутся....
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03.02.2022 11:02 Відповісти
В цей час і Кенінсберг і Карелія просто чекають фінів і німців. Чи у них договір з козломордими?
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03.02.2022 06:57 Відповісти
Столько "специалистов" ёрничает... А всё намного хуже. Вспомните, как в декабре 2013 абсолютно так же БДК с СФ и БФ вышли по тревоге "для обеспечения группировки в САР" и уже в феврале 2014 высаживали войска на Опук и в Севастополе. А учитывая абсолютное превосходство РФ на море и в воздухе, наличие "спящих" диверсионных групп в Одессе, Измаиле, Николаеве и даже Херсоне десант высадить могут, а самое главное могут обеспечить его действия. И самое хреновое, что это будет либо "принуждение к миру" "радикалов из Национальной гвардии"(с) (Лука) либо "миротворцы" пресекающие "геноцид русских людей". Т.е. несколько этапов плана вторжения уже выполнено: ВС Украины растянуты на всю протяженность госграницы, войска РФ (включая ВВС) сосредоточены и освоились с районами БД, созданы оперативные запасы для их обеспечения, проводится слаживание группировок. А то, что не достигнута 100% готовность войск вторжения (по Данилову и Резникову) так и у Гитлера в 1939 и у японцев в 1941 не было абсолютной готовности к БД.
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03.02.2022 07:18 Відповісти
Та нам по фіг як живі ******** дістануться до нас. Вони автоматично перетворяться на мішені. Введення військового стану перетворить на мішені всіх прокацаплених сусідів облік яких ми вже давно ведемо.
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03.02.2022 08:16 Відповісти
Саме так!Зараз ніхто не сидить без діла, цілі (п'ята колона) вже поділені й узяті на "шефство"! Це перше, що треба робити. Далі, по-ситуації, хлопці готові й чекають. Колись, не так давно, грачьов вже "узяв" Чечню одним полком ВДВ! Скільки полків раісьського м'яса, там залишилось, досі точно не пораховано! Історія козломордих не вчить!
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03.02.2022 08:51 Відповісти
Помним площадь ..минутка.. .
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03.02.2022 11:04 Відповісти
Якщо би не обрали зелене гуано, то може було б спокійніше, бо на сьогодні вже повинно було бути в строю 8 батарей «Нептунів» декілька катерів «Веспа» з тими ж «нептунами», можливо стояли б ті нептуни на озброєні літаків та геликоптерів, а з за того, що бєніна макака зупинила ракетну програму - може лише у квітні отримаємо першу батарею «нептунів»…
так що загроза десанту є великою і фєдєрастам всеодно, скільки загине цивільних - чим меньше українців, навіть російськомовних, тим краще для них…
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03.02.2022 11:01 Відповісти
То все фуня, не паникуйте. По телеку показывают новое кино про Сватов , смешное и веселое. А США, Англия и Германия ночами не спят и думают про территориальну целостнось Украины. Голобородько зделает все, чтобы активы Коломойского, Ахметова, Пинчука и Суркисов не перешли к проклятому путену.
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03.02.2022 09:52 Відповісти
Вы знаете, на каком удалении от берега, начинается разворачивание десантных средств?
И какие рубежи при этом, обороняющаяся сторона организовывает? И где?
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03.02.2022 10:58 Відповісти
А наразі вода у Чорному морі дуже холодна? Щоб ті хто не втопляться відразу хоч не захворіли на пневмонію
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03.02.2022 07:24 Відповісти
этих сразу к Ляшку - на опыты..
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03.02.2022 09:49 Відповісти
Німці взагалі вважають, що ми їх касками закидаємо...
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03.02.2022 07:35 Відповісти
А разработка и внедрение "Нептуна" третий год остановлена!
Что бы, "не разводить панику, не нагнетать и не мешать готовиться к шашлыкам"!
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03.02.2022 07:58 Відповісти
А чё там НАТО на Босфоре?
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03.02.2022 07:59 Відповісти
Озабочено,обеспокоено.
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03.02.2022 15:35 Відповісти
Для флота Эрдогана этот металлолом не проблема Морской дрон Байрактар-Камикадзе,выпустил и забыл...,это типа Джавелин,выстрелил и забыл...
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03.02.2022 08:13 Відповісти
А Фишка в чем? В Черном море найдены крупные залежи нефти и газа....Эрдоганыч зна шо робе...
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03.02.2022 08:17 Відповісти
турецкий боевой дрон -Камикадзе под названием "Simsek"...ждент рюсских баранов
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03.02.2022 08:21 Відповісти
Simsek вмещает в себя до 5 килограммов взрывчатки. Дальность полёта составит до 200 километров.
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03.02.2022 08:30 Відповісти
Босфор полностью под контролем НАТО. Так почему они их пропускают??? Раньше, давненько, не пропускали.
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03.02.2022 08:28 Відповісти
Турция выполняет Конвенцию Монтрё, которая восстановила суверенитет Турции над проливами.
Собственно это более важное, чем другие её обязательства, поэтому она их четко выполняет.
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03.02.2022 08:35 Відповісти
Фишка в другом,залежи нефти и газа в Черном море найдены в территориальных водах Украины,а Турция наш стратегический партнер.Сегодня Эрдоган в Киеве подпишет важный Договор о Зоне Свободной торговли...,Крысы мавзолейные не везет вам...
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03.02.2022 08:31 Відповісти
Почему бы Украине, самой не добывать нефть и газ ?
Зачем отдавать другим, за процент от добычи ?
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03.02.2022 08:37 Відповісти
Спроси у Хмыря Бойко куда он дел украинские нефтевышки...
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03.02.2022 08:38 Відповісти
можно у его кентов татарова или ермака спросить
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03.02.2022 08:42 Відповісти
зеля гівнотворець, скільки протикорабельних "Нептунів" ти зробило за три роки?.. акторка-ти продажна кремлЬовських фільмів для дорослих..
і вас спасібА, 73% жлобів-мрійників за обране вами лайно..(
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03.02.2022 08:31 Відповісти
Не факт, что их пропустят.
А если пропустят - они станут движущимися мишенями в тире.
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03.02.2022 08:33 Відповісти
Да зайдут в Одессу "Данальд Кук" и "Дефендер" и жидко потекут русские ржавьІе корьІта.
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03.02.2022 08:33 Відповісти
Вчера Британия и США согласовали список санкций против крыс Путлера из кооператива Озеро...в списке больше 250 хмырей...,включая детей внуков и прочих браьев сестер и любовниц... любовников всяких Дерипасок и братьев вРОТтенбергов...
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03.02.2022 08:37 Відповісти
Сельчук Байрактар разработал несколько вариантов морских дронов-камикадзе ,Талантливый чувак,кстати зять президента Турции Эрдогана...
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03.02.2022 08:43 Відповісти
В Україні є аналог російських ескандерів.. І вони можуть виконувати функцвї наших Нептунів.
Правда їх всього 20 шт. https://youtu.be/NLbQAXUwOw8
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03.02.2022 08:44 Відповісти
Без паники,все на шашлыки.
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03.02.2022 08:44 Відповісти
Через пару тройку часов Эрдоган прилетает в Киев...,тут важно лишь бы Голобородька не ляпнул какой нибудь туфты по итогам визита Эрдогана...
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03.02.2022 08:46 Відповісти
А ляпнет же, ****!
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03.02.2022 08:55 Відповісти
нужно Султана предупредить,что Вава-Ага иногда гонит что попало..
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03.02.2022 09:52 Відповісти
Гадаєш, допоможе?
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03.02.2022 12:08 Відповісти
Ваві -ні - 100%
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03.02.2022 12:17 Відповісти
один нептун, один корабль. Примерно такой расчет должен быть, ну еще резерв конечно. Как там наши нептуны?
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03.02.2022 09:00 Відповісти
Ердоган вже в Україні! Є сподівання. А "Simsek" упорається з усіма тими напівіржавими коритами.
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03.02.2022 12:24 Відповісти
Т.е. Страна НАТО, Турция пропустит?
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03.02.2022 09:32 Відповісти
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03.02.2022 09:50 Відповісти
Пока на Цензоре беззаботно ерничают по поводу ржавых корыт, Ашота и Кузи, рашка все более эффективно демонстрирует способность оперативно перебрасывать войска и вооружение на разные ТВД и обеспечивать их ресурсами. Началось все с Сирии, где уже застолбились на постоянной основе авиационная и военно-морская базы и бесперебойно работает через Босфор "Сирийский экспресс". Продолжилось в Карабахе, куда в течение суток внезапно были переброшены десантники и в Азербайджане создана новая военная база росии, в дополнение к базе в армянском Гюмри. Недавний ввод войск в Казахстан, продемонстрировавший, что у москвы длинные руки. Ну и последние новости о массовой переброске из Сибири и Дальнего Востока в Белоруссию, поближе к нашим границам, тяжёлого вооружения, в том числе танков, ударных ракетных комплексов, авиации и стратегических систем ПВО. Ну а на Цензоре все спокойненько, здесь шутят о глупых кацапах, подсчитывают сколько они спишут топлива и обещают что Турция вот-вот перекроет Босфор, а Китай отожмет Сибирь. Впечатление, что весь этот переможный бред сочиняется из офиса веселого квартального президента.
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03.02.2022 10:19 Відповісти
Надеюсь люди в погонах здесь не сидят, а делают соответствующие выводы и принимают все возможные меры для паррирования угроз.
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03.02.2022 11:13 Відповісти
1хохол -заробитчанин = 1 сгоревшая нахрен нефтегаз вышка в федерации........Или ,узнав о бомбежке городка и гибели своей семьи он будет просто плакать?Зов крови - сила!
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03.02.2022 11:15 Відповісти
Про оперативно перебрасывать НАСМЕШИЛ!!! Наука история давно дала все ответы! союз нерушимый-помнишь, пели....? А главное верили, без единого сомнения!!!
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03.02.2022 12:14 Відповісти
С этого момента недели две до часа Х.
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03.02.2022 11:10 Відповісти
В ВСУ не носят погоны,товарисч!Ничто так не выдавало Штирлица ,как буденовка в штабе РСХА......
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03.02.2022 11:18 Відповісти
Причем тут это? Это фигура речи. Я не военный и уже 20 лет живу не в Украине, потому незнаю как выглядит военная форма, но я говорил про военных на разных уровнях.
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03.02.2022 11:32 Відповісти
, !
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03.02.2022 13:21 Відповісти
 
 