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Білорусь забороняє транзит через свою територію литовських нафтопродуктів

Білорусь забороняє транзит через свою територію литовських нафтопродуктів

Починаючи з 7 лютого Білорусь блокуватиме перевезення залізничним транспортом нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць". Це може позначитись на постачанні литовських нафтопродуктів і Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Білорусь такі заходи називає у відповідь на запроваджену Литвою заборону транзиту білоруських товарів через порти цієї країни.

Раніше Литва зупинила транзит "Білоруськалія".

"Нами прийнято рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією, що прямує з Литви залізничним транспортом, нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць", — йдеться у заяві білоруського відомства. По території Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд дол. щорічно.

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За оцінками експертів, у 2021 році частки литовського ДП та бензину на українському ринку становили 9% та 11% відповідно.

Автор: 

Білорусь (7970) бензин (1224) Литва (2456) паливо (895)


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Топ коментарі
+21
Беларусь, конечно, в первую очередь себе в ногу стреляет . . .
Но проблемы Украине создаёт. Надо делать выводы и готовиться решать "беларуский вопрос", так же, как и "приднестровский". Украина, по сути в мешке, не считая узкой полосы западной границы со странами ЕС и частично с Молдовой.
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03.02.2022 02:35 Відповісти
+18
бульбаши на поверку оказались такими же вонюче-немытыми как и кацапы...
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03.02.2022 07:33 Відповісти
+14
може не в велике крадівництво, а в термінали прийому танкерів газу і нафти вкладуватися, ну як варіант...
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03.02.2022 03:11 Відповісти
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Беларусь, конечно, в первую очередь себе в ногу стреляет . . .
Но проблемы Украине создаёт. Надо делать выводы и готовиться решать "беларуский вопрос", так же, как и "приднестровский". Украина, по сути в мешке, не считая узкой полосы западной границы со странами ЕС и частично с Молдовой.
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03.02.2022 02:35 Відповісти
"решать вопрос" - военным путём или бесконечной болтологией? "Мюнхенским " форматом или "Будапештским"? "Минским" или "Московским"?
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03.02.2022 07:57 Відповісти
постройкой своего нефтеперерабытывающего завода, бенин(укрнафта)не тянет все объемы
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03.02.2022 12:11 Відповісти
Вообще давно надо было отказаться от вообще всего российского, а после кровавых событий в Минске и от всего беларуского. Деньги надо вкладывать не в дороги, а в армию и в транспортную инфраструктуру в сторону ЕС - это и экономику поможет и в случае войны обеспечит надежные поставки от союзников, тех же ГСМ например.
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03.02.2022 11:01 Відповісти
ще один, бульболюбець України до *****, шо тільки на тракторі в Україну...
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03.02.2022 02:59 Відповісти
Ок, если не в белорашке или стране-помойке, где еще Украина может покупать нефтепродукты? Имеется в виду топливо для техники.
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03.02.2022 03:03 Відповісти
може не в велике крадівництво, а в термінали прийому танкерів газу і нафти вкладуватися, ну як варіант...
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03.02.2022 03:11 Відповісти
в польщі вкладатися в термінали, бо через босфор танкери не ходять...може з новим, суто турецьким штучним каналом, паралельним протоці босфор, щось зміниться...
а можна за підтримки європи вирішити і для каспійських вуглеводнів будувати з грузії нафто-газо -провід...таким чином задіяти існуючий одеса-броди
також з ****** до перемишля будувати євро-залізницю, щоби сполучити гданськ з констацею...тоді з польських портів можлива доставка того, що йде з литви
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03.02.2022 07:27 Відповісти
Litva preveziot cerez Polsu priveziot,eto ne raz tak i delali do etogo
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03.02.2022 08:56 Відповісти
за Літву і сумніву ніколи не було.
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03.02.2022 10:48 Відповісти
Ну вот вам и ответ почему дороги в Молдавию и Румынию являются стратегическими. Светлые нефтепродукты придется оттуда. Ну а сейчас транзит через Польшу.....
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03.02.2022 06:20 Відповісти
Недалеко і через Польщу ...
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03.02.2022 07:07 Відповісти
різна ширина колій у литви, україни та польщі
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03.02.2022 07:28 Відповісти
От до чого призводить дружба з московитами!
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03.02.2022 07:33 Відповісти
варто на ділянці ******-люблін від чернівців до рава-руська прокласти євроколію.. і звязати порти румунії і польщі через україну...
оце, велике будівництво
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03.02.2022 10:56 Відповісти
Так дійсно цей маршрут можливий так як Пункт Перестановки Вагонів (коліс) ПП Вадул -Сірет стоїть без роботи. Там все можна запустити швидко. Тим паче що там так ганяли нафту цистернами в Румунію. Є ще і в Унгенах(Молдова) але ж владі цій пофігу
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03.02.2022 12:26 Відповісти
без перестановки коліс...збудувати на цій ділянці євроколію по україні, щоб без перестановки коліс проїхати з гданська до констанци або із бухареста до варшави
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03.02.2022 12:57 Відповісти
Oni uze i tak vezli cerez Polsu v Ukrainu,tut net bolsix problem
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03.02.2022 08:51 Відповісти
бульбаши на поверку оказались такими же вонюче-немытыми как и кацапы...
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03.02.2022 07:33 Відповісти
Бульбашы не :вонюче-немыты как и кацапы". Бульбашы сталі ахвярай хлуслівага ўкраінца і яго крамлёўскіх дарадцаў.
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03.02.2022 09:24 Відповісти
Какая, бл@дь, неожидан6ность! Они сами 26 лет были в коме, а потом - ой, просыпаться начали, но сразу же обратно заснули.

А вы 28 лет смотрели на этот трэш и тоже ничего не замечали?

Пчёлы начали что-то подозревать (с)
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03.02.2022 11:15 Відповісти
Не переживайте. Литва - то 8-9% нафтопродуктів на українському ринку. Це не дуже тяжко компенсувати. Ще коли виникли проблеми з російським дизпаливом, налагодили поставки морем. НПЗ в Литві належить польському Орлену. Тож не сумніваюсь, що вони знайдуть можливість везти паливо через Польщу, хоч при цьому й треба буде двічі міняти колісні пари. Але то проблеми Поляків, вони втрачають більше.
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03.02.2022 08:00 Відповісти
А если перекроют поставки из Беларуси и России, то сколько % надо будет перекрыть? Что-то мне кажется что это больше половины...
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03.02.2022 11:06 Відповісти
5 з 8 мільйонів тонн дизпалива в 2021 році були з Білорусі і РФ. Не те щоб це було неможливо перекрити з інших джерел, але якщо вони припинять поставки, буде дуже сутужно. Але вони не перекриють до останнього, аж поки не почнеться гаряча фаза, бо три мільярди баксів на дорозі не валяються.
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03.02.2022 11:18 Відповісти
Цитата из интервью Зеленского о "сливе" операции по вагнеровцам ( или как легко манипулировать идиотом) :

В ответ Лукашенко сказал Зеленскому, что понимает ситуацию. "Я понимаю, да, дорогой Владимир Александрович. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты знаешь, что я тебя не подведу. У меня здесь сейчас не все спокойно. Я разберусь", - передал слова белорусского политика президент Украины.
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03.02.2022 08:50 Відповісти
Ukus kamara ne boleje togo dlia Litvi
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03.02.2022 08:52 Відповісти
Відповідати будемо? Магазини забиті білоруськими товарами. Чи не пора їх звідти прибрати?
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03.02.2022 08:58 Відповісти
Конечно, надо бы ответить, но почти уверен что эта власть не способна на такой шаг.
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03.02.2022 10:24 Відповісти
Мы перестанем получать литовское топливо, но с Белоруссией торговать не прекратим, это же другое, правильно?😁
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03.02.2022 09:02 Відповісти
Мы увеличим поставки.
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03.02.2022 10:36 Відповісти
До тринделись
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03.02.2022 09:23 Відповісти
В случае вторжения Польша полностью блокирует торговлю раши и Германии. И нефтью и газом
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03.02.2022 10:36 Відповісти
Для того и потоки строили. Еще бы Турция перекрыла, но это вряд ли.
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03.02.2022 11:08 Відповісти
На дне моря трубы иногда взрываются...
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03.02.2022 11:33 Відповісти
Потоки и поломаться могут, судно "случайно" якорь потеряет и все
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11.02.2022 20:37 Відповісти
Литва ломанулась запретив Беларуси!! А еще Китай стёр Литву...... единственное что поможет это финансирование из ЕС кроме кредитов конечно
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11.02.2022 21:10 Відповісти
 
 