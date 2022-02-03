Білорусь забороняє транзит через свою територію литовських нафтопродуктів
Починаючи з 7 лютого Білорусь блокуватиме перевезення залізничним транспортом нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць". Це може позначитись на постачанні литовських нафтопродуктів і Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Білорусь такі заходи називає у відповідь на запроваджену Литвою заборону транзиту білоруських товарів через порти цієї країни.
Раніше Литва зупинила транзит "Білоруськалія".
"Нами прийнято рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією, що прямує з Литви залізничним транспортом, нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць", — йдеться у заяві білоруського відомства. По території Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд дол. щорічно.
За оцінками експертів, у 2021 році частки литовського ДП та бензину на українському ринку становили 9% та 11% відповідно.
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Но проблемы Украине создаёт. Надо делать выводы и готовиться решать "беларуский вопрос", так же, как и "приднестровский". Украина, по сути в мешке, не считая узкой полосы западной границы со странами ЕС и частично с Молдовой.
а можна за підтримки європи вирішити і для каспійських вуглеводнів будувати з грузії нафто-газо -провід...таким чином задіяти існуючий одеса-броди
також з ****** до перемишля будувати євро-залізницю, щоби сполучити гданськ з констацею...тоді з польських портів можлива доставка того, що йде з литви
оце, велике будівництво
А вы 28 лет смотрели на этот трэш и тоже ничего не замечали?
Пчёлы начали что-то подозревать (с)
В ответ Лукашенко сказал Зеленскому, что понимает ситуацию. "Я понимаю, да, дорогой Владимир Александрович. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты знаешь, что я тебя не подведу. У меня здесь сейчас не все спокойно. Я разберусь", - передал слова белорусского политика президент Украины.