Білорусь забороняє транзит через свою територію литовських нафтопродуктів

Починаючи з 7 лютого Білорусь блокуватиме перевезення залізничним транспортом нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць". Це може позначитись на постачанні литовських нафтопродуктів і Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Білорусь такі заходи називає у відповідь на запроваджену Литвою заборону транзиту білоруських товарів через порти цієї країни.

Раніше Литва зупинила транзит "Білоруськалія".

"Нами прийнято рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією, що прямує з Литви залізничним транспортом, нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць", — йдеться у заяві білоруського відомства. По території Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд дол. щорічно.

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За оцінками експертів, у 2021 році частки литовського ДП та бензину на українському ринку становили 9% та 11% відповідно.