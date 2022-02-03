За добу війська РФ чотири рази порушували "тишу" на Донбасі: обстрілювали Водяне з 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 3 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17. Крім цього, в напрямку ТАЛАКІВКИ окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік ПІСКІВ противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу ВОДЯНОГО Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів", - йдеться у зведенні.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі ОС.

"Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.