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Новини Війна
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За добу війська РФ чотири рази порушували "тишу" на Донбасі: обстрілювали Водяне з 82-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС

За добу війська РФ чотири рази порушували

Упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 лютого 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 3 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17. Крім цього, в напрямку ТАЛАКІВКИ окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Неподалік ПІСКІВ противник здійснив обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу ВОДЯНОГО Донецької області російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів", - йдеться у зведенні.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі ОС.

"Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.

Автор: 

обстріл (29282) Донбас (22358) найманці рф (2066) операція Об’єднаних сил (6725)


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03.02.2022 07:45 Відповісти
Ще одне лугандонське тіло затримано на Лунанщіні! Чмо, з погонялом "мальок", *****, втомилося від війни й вирішило "відпочити, ЩО ДУЖЕ ЗРОЗУМІЛО, не в раісьсіі, не в лугандоні, а саме в "бІндЄрАФскІй" Україні!
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03.02.2022 10:35 Відповісти
Генеральный штаб Вооруженных сил отказался сообщить, состоит ли на воинском учете Верховный главнокомандующий, Президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос Українських Новин.

Агентство запросило у Генерального штаба информацию о том, состоит ли на воинском учете Зеленский и какой у него статус, если он не является военнообязанным.

"Во избежание нарушения законов Украины и возможных провокаций, в условиях особого периода в государстве, сведения о Верховном главнокомандующем Украины Владимире Зеленском могут быть предоставлены исключительно по его согласию, соответствующим распорядителем информации", - говорится в ответе.
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03.02.2022 13:46 Відповісти
Шановний, не шугай верховного якимось учьотом!!! Він і так, мабіть вже лижи змастив з мамою римою.
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03.02.2022 15:58 Відповісти
 
 