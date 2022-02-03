Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ на кордоні з Україною
Президент США Джо Байден провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном – розмова стосувалася концентрації російських військ біля українського кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо нарощування Росією військової сили біля кордонів України. Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та розглянули нашу поточну координацію як у дипломатії, так і у підготовці до накладення на Росію швидких та серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - повідомили в Білому домі.
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Андрей79
показати весь коментар03.02.2022 08:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Senator S #201477
показати весь коментар03.02.2022 09:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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