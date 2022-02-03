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Новини Війна
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Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном – розмова стосувалася концентрації російських військ біля українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо нарощування Росією військової сили біля кордонів України. Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та розглянули нашу поточну координацію як у дипломатії, так і у підготовці до накладення на Росію швидких та серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - повідомили в Білому домі.

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Автор: 

Байден Джо (2893) США (23449) Франція (3108) Макрон Емманюель (1516)


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Згадуються передвиборчі слова Макрона для плебса:"Росія-вісь зла,з чим треба покінчити".Після виборів,перевзувся на льоту,гроші не пахнуть.Х#йло купив французів і німців,разом з гуаном і продавлює свої інтереси через цих псевдо демократів.
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03.02.2022 08:05 Відповісти
Товарооборот между США и Китаем за последний год вырос с 520 ярдов долларов до 755 ярдов...,о какой войне вы сказки трете? РАБссия даже не в топ-10...вяликие Лаптежники...
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03.02.2022 09:01 Відповісти
 
 