Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном – розмова стосувалася концентрації російських військ біля українського кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо нарощування Росією військової сили біля кордонів України. Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та розглянули нашу поточну координацію як у дипломатії, так і у підготовці до накладення на Росію швидких та серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - повідомили в Білому домі.

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