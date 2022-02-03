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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми не побачимо насильницької конфронтації між Росією та Україною найближчим часом, - глава МЗС Ізраїля Лапід

Ми не побачимо насильницької конфронтації між Росією та Україною найближчим часом, - глава МЗС Ізраїля Лапід

Ізраїльський міністр заспокоїв: "світової війни" найближчим часом не буде. В Ізраїлі вважають, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом.

Таку думку висловив очільник МЗС країни Яір Лапід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"На даний момент оцінка [Ізраїлю] така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна", - спрогнозував чиновник.

За його словами, Ізраїль знаходиться в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська громада в світі знаходиться в РФ, а п'ята - в Україні.

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"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", - додав він, повідомивши, що найближчими днями має намір поспілкуватися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Лапід також висловив стурбованість тим, що криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.

"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", - сказав глава ізраїльського МЗС.

Автор: 

Ізраїль (1661) росія (66144) Яір Лапід (12)


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Топ коментарі
+51
от і ми не бачимо конфронтації між Ізраелем та арабським миром, пусте те все...
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03.02.2022 07:49 Відповісти
+45
И вообще систему железный купол отвести от границы с сектором Газа подальше, а то мешает мирному урегулированию конфликту.
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03.02.2022 07:55 Відповісти
+26
Ми стурбовані від конфронтації з боку ірану та загрози там не вбачаємо.
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03.02.2022 07:59 Відповісти
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от і ми не бачимо конфронтації між Ізраелем та арабським миром, пусте те все...
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03.02.2022 07:49 Відповісти
И вообще систему железный купол отвести от границы с сектором Газа подальше, а то мешает мирному урегулированию конфликту.
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03.02.2022 07:55 Відповісти
100%.И потребовать от Израиля внести изменения в Конституцию,которые захочет Хамас
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03.02.2022 08:50 Відповісти
Головне: відмовитися від величезного фінансування Ізраїлю з боку США. Щоб не провокувати хамас, Іран etc.
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03.02.2022 09:23 Відповісти
дай мені вгадати - ти зелений овець-сметунець!
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03.02.2022 22:46 Відповісти
буби заметеш, осел?
а він з тих етіх, з ваших
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03.02.2022 22:55 Відповісти
Завдяки п. міністру ми заспокоїлись. Цікаво, це йому Х-ло подзвонив та сказав? Чи відчуває, що гешефти підгоряють і тре щось сказати? Бо ж юдейські гроші в раші мають давати прибуток.
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03.02.2022 07:53 Відповісти
Дякуємо за допомогу, підтримку, зброю!
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03.02.2022 07:55 Відповісти
Вибачаюсь, а яку це зброю вони хоча б продали нам? Складові та комплектуючі до раші вони продають, а нам зась. Бо х-ло образиться та нацькує на них свою хезболу.
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03.02.2022 08:02 Відповісти
Вибачаюсь, забув ще подякувати за посла-агента фсб.
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03.02.2022 08:06 Відповісти
Ще за завод бпла у Московії велика подяка!
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03.02.2022 10:42 Відповісти
Вангує він тут,за російські "педорубліки".
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03.02.2022 07:56 Відповісти
Ми стурбовані від конфронтації з боку ірану та загрози там не вбачаємо.
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03.02.2022 07:59 Відповісти
Щастя Ірану, що мають яо, бо їх вже б зацькували.
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03.02.2022 09:06 Відповісти
А вы нам чем-то помогает в ситуации с Ираном?А можете просветить?
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03.02.2022 14:45 Відповісти
Ми висловлюєм стурбованість,але загрози небачим і не бачим необхідності допомагать бо не було запиту на допомогу.
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03.02.2022 15:01 Відповісти
А вы типа можете помочь?Или миллион украинцев ,под угрозой,для вас ничего не значит,что можно шутить о наших жизнях?
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04.02.2022 04:19 Відповісти
А ми тіпа звертаємось до всіх хто може допомогти і допомагаємо всім хто звертається до нас по допомогу на відміну від де кого.Які можуть бути жарти якщо на порозі ворог.
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04.02.2022 09:48 Відповісти
При всіх наших не гараздах і проблемах з нестачею того ж газу,коли звернулась до нас Молдова ми зразу ж прийшли на допомогу,а наші миротворці скрізь там де їх запрошують.Для того щоб хтось допоміг треба як мінімум про це казати.От ми сказали і побачили хто кому хто.
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04.02.2022 09:55 Відповісти
Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине свое вооружение, - СМИ
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/516307-izrailj_zapretil_stranam_baltii_predostavitj_ukraine_svoe_vooruhenie_-_smi

Ми зе злопам"ятні і добро пам"ятаєм.
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05.02.2022 20:30 Відповісти
епоха клованів на каблуках і ідіотів.
ну шо ти вже з цим поробиш?
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03.02.2022 08:00 Відповісти
Гроші не ******* кіпішу обнюханих козломордих
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03.02.2022 08:03 Відповісти
Кто кто, а Израиль лучше всех знает , что в голове у Путина.
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03.02.2022 08:11 Відповісти
а туди і лізти не треба - гімно там..... без тепловізора бачно
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03.02.2022 08:16 Відповісти
А шо там з Іраном?!
Ми не вбачаємо ніякої загрози від Ірану! Іран гарна країна і варто її залишити в спокої і не нагнітати ситуацію!
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03.02.2022 08:16 Відповісти
А заткнуть пасть боевому еврейству , типа Кедми и Соловьева , которьіе призьівают РОССИЯН к войне , в Израиле не пробовали ? Или то мелочи ?
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03.02.2022 08:21 Відповісти
Коренные израильтяне,понятия не имеют об этих людях,большинство их и мельком не видели.Для них это русские и вы также.
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03.02.2022 14:31 Відповісти
Правительству Израиля безразлично , что єти поцьі за деньги вредят интересам самого Израиля? Жаль...
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03.02.2022 14:57 Відповісти
МЗС Ізраїля хоче якби свого Ізю Янєлоха врятувати від справедливої критики за бездіяльність.
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03.02.2022 08:22 Відповісти
З якого це дива такі заяви? 43 000 жидів які ще лишились в Україні (офіційна цифра опублікована в серпні 2021р.) це пята по чисельності громада в світі? Та ну! Міністр має знати офіційну статистику! Міністр щось наплутав, погано поінформований, некомпетентний або в нього банальний приступ хуцпи.
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03.02.2022 08:26 Відповісти
Заберіть ту свою п'яту частину в ізраїль,
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03.02.2022 09:03 Відповісти
Ізраїль створювали як "материнську країну" та "прихисток" - тепер всі народи знають куди їх можна висилати (в якості покарання), а всі жидівські кримінальники де можна гарантовано уникнути "гойського" правосуддя. Хай так і буде, аби лише у нас їх стало менше, бо за роки Незалежності всі розумні давно виїхали а ті що лишились, як бачимо, дурні, кримінальні або корумповані.
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03.02.2022 09:21 Відповісти
міністр враховує жидів типу разумкових,зеленських...з рос.,укр.фаміліями,а таких мільйона два або три буде,у московітів та сама розкладка,тільки нуль добавити
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03.02.2022 09:08 Відповісти
Міністр Ізраїлю не має права вважати натуралізованих жидів "сайенім". Всі хто відчував себе жидом вже давно зробили свій "камінг аут" та офіційно зареєстровані в громадах. Натуралізовані відмовляються приймати участь в шабаші "побєдобєсія", не вивчають іврит і десятою дорогою обходять всілякі сіоністські тусовки. Ну от чуже вже воно все для них!
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03.02.2022 09:32 Відповісти
Тобто, ша, войни нє будєт, ми уже всьо порешалі і всєх купілі. Чи як?
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03.02.2022 08:42 Відповісти
ну это как-то похоже на правду. евреИ на самом деле все знают, тихо с нас меются и пытаются повернуть мировую политику в свое русло
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03.02.2022 08:45 Відповісти
У мене 2 питання:
1. Звідки в Ізраїлі знають, що робиться в голові в Х-ла?
2. Кого зі сторін конфлікту цікавить думка Ізраїля?
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03.02.2022 08:48 Відповісти
Цікавить, бо ізраїль тепер у нас при владі -- в монобільшості на чолі з президентом.
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03.02.2022 09:11 Відповісти
То не Ізраїль а звичайне кримінальне етнічне угруповання яке на крайній випадок планує прикинутись жидами. Але всі справжні жиди давно в Ізраїлі! Працюють на цю країну і захищають її. А тут лишилось самі безталанні, ліниві і кримінальні...
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03.02.2022 09:49 Відповісти
У ***** прізвище шаломов
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03.02.2022 10:44 Відповісти
А что в Израиле министры тоже лапти носят
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03.02.2022 09:01 Відповісти
И кокошник под кипой
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03.02.2022 09:27 Відповісти
Интелектуальная часть Израиля выходцы из ссср...не хотят терять электорат....Не хассиды же управляют железным куполом
Получается кацапы 5:2
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03.02.2022 09:31 Відповісти
Папа Си... запретил Путлеру вылазить из Берлоги,кроме посещения Пекина завтра на Открытии зимней Оленьпиады...Вангую...эта Оленьпиада станет скандальнее чем в Сочи...не только из за Мильдония...
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03.02.2022 09:06 Відповісти
евреи как обычно...главное не прогадать..и умные и красивые !!!
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03.02.2022 09:08 Відповісти
Меж тем,товарооборот между США и Китаем за год вырос с 500 ярдов долларов до 755....о какой войне трете? Бабло любит Тишину...
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03.02.2022 09:11 Відповісти
Це дуже добре.
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03.02.2022 09:15 Відповісти
САМЕ ТОМУ Посольство Ізраєлю припинило роботу в Україні. Злякались ЖИДИ... але підлизувати кацапам не перестали.
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03.02.2022 09:13 Відповісти
якщо США чи ЄС й Україні по 4-8 млрд щорічно виділяли на оборону,то цілком можливо ,що конфронтації б не було ?
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03.02.2022 09:32 Відповісти
вы себе чуете?
"якщо США чи ЄС й Україні по 4-8 млрд щорічно виділяли на оборону"
самі робити і не клованів отбулавлювати не пробували?
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03.02.2022 09:57 Відповісти
Так, еще одних в черный список, а , в миротворец.
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03.02.2022 09:47 Відповісти
Ну так сидел бы и не 3.14-л... осторожный наш... израильские бпла намного лучше турецких... так что с вами давно всё понятно...
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03.02.2022 10:14 Відповісти
криза і погрози продовжити збройний напад на Україну різні речі...
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03.02.2022 10:14 Відповісти
Голодомор уже признали???
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03.02.2022 10:32 Відповісти
Недавно читал проект закона Украины об антисемизме, который подготовили слуги каломыйского и который стоит на очереди на розгляде в ВР с прошлого года. Там будет караться законом отрицание холокоста и ещё очень много интересного. Кто хочет почитайте, это очень интересный документ, узнаёте для себя много нового. думаю что пока зеля при Владе этот закон постараются принять, в этом зелено историческое предназначение. А мне подумалось - значит непризнание голодомора и заслуг С.Бандеры, УПА и многое другое - это не преступление? Как то несправедливо получается!!!
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03.02.2022 10:56 Відповісти
глава МЗС Ізраїля Лапід нагадуе арахімію.... - мозока нуль.
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03.02.2022 10:59 Відповісти
Он не получил школьный аттестат,не удивляйтесь .
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03.02.2022 11:28 Відповісти
вже нічому і нікому давно не дивлюся
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03.02.2022 11:35 Відповісти
Деньги любят тишину.Такого рая для евреев как в Украине нет ни в одной стране мира. В Израиле давным давно все продано-перепродано, заложено-перезаложено, коррумпировано-перекоррумпировано, воровать нечего. Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 €. А в Украине Зеленский подписал закон о продаже земли, 800 госпредприятий готовы к продаже "с молотка". Приватизируй-воруй-не хочу. Законопроект о множественном гражданстве будет завершен в ближайшее время .После чего строительство светлого будущего-Чернозёмной Палестины- комиссарами в пыльных шлёмах пойдёт невиданными темпами.
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03.02.2022 11:13 Відповісти
Лапид не смог получить школьный аттестат,и не имеет высшего образования. Он по факту и не еврей,он не носит кипу и поддерживат израильских арабов.
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03.02.2022 11:17 Відповісти
Израиль не может поддерживать Украину, так как Россия находится очень близко в Сирии и в любой момент может выступить против нас.Этим летом стреляли по моему городу,а мы не возле Сектора газа,у нас война слишком реальна,что остаться без поддержки России. Большинство израильских украинцев поддерживают и очень волнуются, но силы в Израиле у нас нет.
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03.02.2022 11:23 Відповісти
А чого нас ваші проблеми мають цікавити?
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03.02.2022 11:41 Відповісти
А почему Израиль должен чем то пожертвовать?Очень странная логика,при том что Украина нам ничем не помогает в нашей войне.
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03.02.2022 13:18 Відповісти
Израиль не может поддерживать Украину.-Таки да. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./ Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.
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03.02.2022 11:44 Відповісти
В Израиле бесконечная война,Россия сдерживает арабские страны ,Украина ничем помочь не сможет. А вот антисемитизмом 90 % комментариев цветут.
Откуда в украинцам уверенность, что им всё должны,даже в урон своим интересам?
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03.02.2022 13:23 Відповісти
А вот антисемитизмом 90 % комментариев цветут.-Антисемитизм по украински-это когда президент еврей, премьер-еврей, депутат еврей Рабинович в оппозиции. В Израиле этнических-ещё раз: этнических-украинцев не намного меньше чем евреев в Украине-50 000. Но нет ни одного начальника даже на уровне звеньевого или бригадира в колхозе-кибуце. Это 100 % украинофобия.
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03.02.2022 13:54 Відповісти
Зэев Элькин сейчас министр.Голда Мейр когда-то .Очень много улиц в честь выходцев из Украины, очень много докторов,много работников айти.А вот Зеленского или Абрамовича,считают русскими .
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03.02.2022 14:09 Відповісти
Зэев Элькин.- Украинцев эт-ни-чес-ких. Т.е. не евреев из Украины, а украинцев из Украины.
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03.02.2022 14:20 Відповісти
А В Украине евреи из Израиля у власти?
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03.02.2022 14:24 Відповісти
Ещё Моше Шарет,Ленина Эшколь,Ицхак Рабин-Премьер Министры из Украины.
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03.02.2022 14:15 Відповісти
Леви Эшколь.т9 путает.
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03.02.2022 14:25 Відповісти
Жёсткий и циничный, а если говорить красиво - прагматичный - еврейский ( израильский) национализм во всей красе! Абрамович и коломойский, Фридман, Вексельберг и Рабинович, Зеленский наконец, они же все НАШИ!
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03.02.2022 12:39 Відповісти
Для израильтян все эти люди -русские!Они нас не различают.
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03.02.2022 13:24 Відповісти
Но Израиль для этих людей роднее родного. Совершить преступление в Украине, России (наворовать, убить...) и свалить в Израиль зная, что их не выдадут, это как?
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04.02.2022 16:31 Відповісти
Уточню, НАШИ=СВОИ.
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03.02.2022 12:42 Відповісти
Почему Украина не производит оружие, для защиты своей страны,а только просит?На военных заводах израильтяне сами ,почти за минималку ,производят почти все свои вооружения.Это на территории 1 украинской области ,без своих ископаемых.
Народу понять,что никто кроме США, Великобритании и России, не обещал их защитить,и спрашивать о нуждается армии со своих властей,а не с маленькой вечно воюющей страны,где граждане много работают для своей безопасности.
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03.02.2022 13:31 Відповісти
Почему Украина не производит оружие, для защиты своей страны,а только просит? .-Ну да, ну да. Только вот: США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год.
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03.02.2022 14:15 Відповісти
Ну так Израиль уже больше 70 лет представляет интересы США на Ближнем Востоке,и считай является их ещё одним штатом.А Украина то выбирает Януковича,то клоуна,ещё и воруют во всех этажах власти.
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03.02.2022 14:19 Відповісти
.А Украина то выбирает Януковича. -Сейчас Украиной правят два вора : Зеленский и Коломойский. Коломойский-гражданин Израиля, чья т.н.элита прогнила полностью.Премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник , премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина холуй. / Сара и Яир Нетаниягу подозреваются в получении взяток / Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции/ В самолете, на котором Сара и Биньямин Нетаньяху отправятся с визитом во Францию будет установлена двуспальная кровать Что обойдется казне в 310 тысяч долларов. /Факт размещения Нетаньяху крупных денежных сумм в банковских учреждениях за пределами Израиля - это антисионистский поступок, заявила депутат Кнессета Яхимович. Прогрессивное человечество , люди доброй воли гневно клеймят позором сексуально озабоченного предателя идеалов сионизма и требуют для него сурового наказания.
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03.02.2022 14:44 Відповісти
Насчёт Натаньягу, это вранье политическим оппонентами, там и 1% правды нет.Все дела доступны в интернете. И думаю в ближайшие годы он вернётся в премьер министры.
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04.02.2022 04:25 Відповісти
И никто из этих властей не подводил США.
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04.02.2022 04:26 Відповісти
В Израиле все очень много и ответственно работают,и я могу по опыту сравнить не в пользу Украины,во всём.
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03.02.2022 14:23 Відповісти
В Израиле все очень много и ответственно работают,и я могу по опыту сравнить не в пользу Украины,во всём. -Как же, как же. Евреи избранные, а не нобелевские лауреаты только самые ленивые. Восточные сказки Шахеризады.
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03.02.2022 16:06 Відповісти
На заводах,человек отбиваться, чтобы в туалет сходить,и это время вычитывается из зарплаты.Если ночная смена,никто даже не пробует лечь спать,если положено 12 часов стоять,то ты стоит с 30 мин перерывом.
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04.02.2022 04:22 Відповісти
Почему Украина не производит оружие, для защиты своей страны,а только просит? Спросите в коломойских, рабиновичей, дубинских, трухановых ... Они точно вам ответят.
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04.02.2022 16:38 Відповісти
Один вопрос с коментаторам. Как власти Израиля должны объяснить своим гражданам,что они должны отдать свое оружие, которое нужно 10-20 раз в год самим.Стране которая на 20 месте по торговле оружием,полна полезными ископаемыми,в 8 раз больше населением и в 20 раз больше размером? Ещё и в борьбе со страной способствующей израильской безопасности.
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03.02.2022 14:39 Відповісти
Один вопрос с коментаторам. Как власти Израиля должны объяснить своим гражданам, что они должны отдать(?) свое оружие/ Комментатора хлебом не корми а дай ответить вопросом на вопрос. Но он себя преодолел геройски и отвечает просто и без затей. Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью: Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.
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03.02.2022 15:18 Відповісти
В Израиле огромная часть населения из 9 млн - это эмигранты из Союза ,, Совок ,, невозможно убрать из этих людей , это их молодость, лучшие годы - отсюда бешеная ностальгия. Им по барабану , что их унижали и притесняли , ограничивали ,, статьями,, их свободу. Но главное им по барабану, что Союз и Россия всегда поддерживали арабов ( в войнах поставками оружия - всякого и в огромных количествах ). Против них воевали войска союза - летчики, ракетчики, множество инструкторов. Украина сегодня - страна , где наименее , наверное в мире( в Европе точно ) присутствует антисемитизм, но Израиль,, дерёт задницу,, за Россию. Парадокс - если даже Россия нападет на Израиль, вместе с любимым ею Ираком - израильтяне - совки все равно будут любить Рашу.
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03.02.2022 16:09 Відповісти
А В КРЫМУ И НА ДОНБАССЕ !!!??? ОХ УЖ ЭТИ КОРЕННЫЕ ЕВРЕИ !!!
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04.02.2022 02:11 Відповісти
Это вы пойдите пуйлу скажите дебилы
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05.02.2022 21:26 Відповісти
 
 