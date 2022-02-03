Ми не побачимо насильницької конфронтації між Росією та Україною найближчим часом, - глава МЗС Ізраїля Лапід

Ізраїльський міністр заспокоїв: "світової війни" найближчим часом не буде. В Ізраїлі вважають, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом.

Таку думку висловив очільник МЗС країни Яір Лапід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"На даний момент оцінка [Ізраїлю] така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна", - спрогнозував чиновник.

За його словами, Ізраїль знаходиться в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська громада в світі знаходиться в РФ, а п'ята - в Україні.

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"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", - додав він, повідомивши, що найближчими днями має намір поспілкуватися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Лапід також висловив стурбованість тим, що криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.

"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", - сказав глава ізраїльського МЗС.