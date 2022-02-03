Ми не побачимо насильницької конфронтації між Росією та Україною найближчим часом, - глава МЗС Ізраїля Лапід
Ізраїльський міністр заспокоїв: "світової війни" найближчим часом не буде. В Ізраїлі вважають, що ситуація між Україною та Росія не загострюватиметься найближчим часом.
Таку думку висловив очільник МЗС країни Яір Лапід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"На даний момент оцінка [Ізраїлю] така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось почнеться світова війна", - спрогнозував чиновник.
За його словами, Ізраїль знаходиться в складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська громада в світі знаходиться в РФ, а п'ята - в Україні.
"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", - додав він, повідомивши, що найближчими днями має намір поспілкуватися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Лапід також висловив стурбованість тим, що криза між Україною і РФ відволікає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які проходять у Відні.
"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", - сказав глава ізраїльського МЗС.
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а він з тих етіх, з ваших
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Ми зе злопам"ятні і добро пам"ятаєм.
ну шо ти вже з цим поробиш?
Ми не вбачаємо ніякої загрози від Ірану! Іран гарна країна і варто її залишити в спокої і не нагнітати ситуацію!
1. Звідки в Ізраїлі знають, що робиться в голові в Х-ла?
2. Кого зі сторін конфлікту цікавить думка Ізраїля?
Получается кацапы 5:2
"якщо США чи ЄС й Україні по 4-8 млрд щорічно виділяли на оборону"
самі робити і не клованів отбулавлювати не пробували?
Откуда в украинцам уверенность, что им всё должны,даже в урон своим интересам?
Народу понять,что никто кроме США, Великобритании и России, не обещал их защитить,и спрашивать о нуждается армии со своих властей,а не с маленькой вечно воюющей страны,где граждане много работают для своей безопасности.