Пентагон про публікацію відповіді Кремлю: Відмінностей між нашими публічними заявами та позицією на закритих переговорах немає

У Пентагоні підтвердили, що раніше опублікований у ЗМІ текст, дійсно є письмовою відповіддю США Росії на її пропозиції щодо гарантій безпеки.

Про це розповів речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Кібрі заявив, що цей витік підтвердив відсутність відмінностей між публічними заявами США та їхньою позицією на закритих переговорах.

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"Пропозиції США опинилися у європейських ЗМІ. Ми не оприлюднювали цей документ. Але тепер, коли його побачив увесь світ, можна побачити, що ми праві, коли говоримо: немає відмінностей між нашими публічними заявами та нашою позицією на закритих переговорах", - зазначив Кірбі.

Він також сказав, що після публікації документів можна говорити про те, що існують можливості для діалогу між РФ та США.

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