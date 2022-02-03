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Пентагон про публікацію відповіді Кремлю: Відмінностей між нашими публічними заявами та позицією на закритих переговорах немає

Пентагон про публікацію відповіді Кремлю: Відмінностей між нашими публічними заявами та позицією на закритих переговорах немає

У Пентагоні підтвердили, що раніше опублікований у ЗМІ текст, дійсно є письмовою відповіддю США Росії на її пропозиції щодо гарантій безпеки.

Про це розповів речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Кібрі заявив, що цей витік підтвердив відсутність відмінностей між публічними заявами США та їхньою позицією на закритих переговорах.

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"Пропозиції США опинилися у європейських ЗМІ. Ми не оприлюднювали цей документ. Але тепер, коли його побачив увесь світ, можна побачити, що ми праві, коли говоримо: немає відмінностей між нашими публічними заявами та нашою позицією на закритих переговорах", - зазначив Кірбі.

Він також сказав, що після публікації документів можна говорити про те, що існують можливості для діалогу між РФ та США.

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Пентагон (1439) росія (66144) США (23449) Кірбі Джон (526)


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да уж логика у России отсутствует полностью.. опубликовав ответ СШВА в адрес России и Путина- Москва лиши себя маневра для нагнетания страстей забросов дезинформации и манипуляций и закатывания к потолку глаз мол вы сами только можете догадаться о чем думают США.. а так документ опубликован стал достоянием ЦИВИЛИЗАЦИИ представляю опубликуй СССР Пакт Молотова и Германии.... и секретные карты и додатки в Пакту...
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03.02.2022 07:58 Відповісти
Треба повернути загарбане в Молдови, України, Германії, Фінляндії, Кавказі, Японії та ін. Тоді і буде безпека, якщо Китай нічого проти не має.
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03.02.2022 08:12 Відповісти
 
 