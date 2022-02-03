За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ
За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 02 лютого в Україні:
зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 446, медпрацівників – 1 035);
73 195 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 136 осіб;
летальних випадків – 210;
одужало – 9 380 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 169 897 осіб;
одужало – 3 650 854 особи;
летальних випадків – 100 809
проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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Не смущает факт,что статистика ухудшается независимо от вакцинации.
От омикрона вакцина на стадии разработки,на сколько мне известно
влада неодноразово попереджала ще місяць тому, що насувається велика хвиля пандемії
а бидло спочатку верещить не буду вакцинуватися це все брехня, вірус вигадала влада щоб заборонити масові протести, а потім верещить влада погана лікуй мене безкоштовно!
Нашлись мне тут, одни вирусологи и иммунологи эксперты на сайте. 2 класса образования, уже учат и обзывают остальных.
Штаты, в среднем по 800 тыс в день, уровень вакцинации видели?
Кто разнес омикрон самолетами, если не вакцинированных не пускают в самолеты?
Израиль, уровень вакцинации видели? Там 5 дозу начинают колоть, 5ю омг
Судіть самі. Як Ви знаєте, спалення одного кілограма (у наступному тексті кг) природного газу, вкидає в життєвий простір людина 3 кг СО2, видаляє з цього простору 4 кг кисню. Шкода від спалювання інших вуглеводородів, на порядки вища. 0,3% вмісту СО2 в атмосфері, смертельна доза для людини. Але концентрація СО2 менша за смертельну, вбиває імунну систему людини, призводить до виникнення пандемій: COVID-19, раку, туберкульозу,… Жити та дихати стає неможливо. Люди в такій ситуації вбиваються так, як у фашистських душогубках. Зараз душогубкою став увесь світ.
Технічне рішення виходу з кризи є, але політики заради грабунку громадян, це рішення ховають.
Тож ваші порівняння - нікчемні . Звичайна комуняцька пропаганда .
Максимально допустима концентрація СО2 протягом 8-годинного робочого дня - 5000 частин на мільйон або 0,5%
https://iceoom.com.ua/blog/predelno-dopustimaya-koncentracuya-pdk/