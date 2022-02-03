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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ

За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 02 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 446, медпрацівників – 1 035);

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 01 73 195 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.

Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 4 136 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 210;

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 9 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 169 897 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 650 854 особи;

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 100 809

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 12
За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ 13

Автор: 

МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Вакцинация не спасает от заражения. Вакцинация спасает от тяжелых форм болезни. На фоне 40 тыс. зараженных смертность мизерная.
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03.02.2022 09:11 Відповісти
+10
статистика погіршується саме через антиваксерів
влада неодноразово попереджала ще місяць тому, що насувається велика хвиля пандемії
а бидло спочатку верещить не буду вакцинуватися це все брехня, вірус вигадала влада щоб заборонити масові протести, а потім верещить влада погана лікуй мене безкоштовно!
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03.02.2022 08:46 Відповісти
+8
Знову у провокаторів не виходить нацькувати людей один на одного, в світі люди навпаки почали гуртуватись проти свавілля влад.
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03.02.2022 09:03 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
позичайте побільше грошей у антиваксерів
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03.02.2022 08:30 Відповісти
Тебе лишь бы что ляпнуть с курятника?
Не смущает факт,что статистика ухудшается независимо от вакцинации.
От омикрона вакцина на стадии разработки,на сколько мне известно
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03.02.2022 08:35 Відповісти
статистика погіршується саме через антиваксерів
влада неодноразово попереджала ще місяць тому, що насувається велика хвиля пандемії
а бидло спочатку верещить не буду вакцинуватися це все брехня, вірус вигадала влада щоб заборонити масові протести, а потім верещить влада погана лікуй мене безкоштовно!
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03.02.2022 08:46 Відповісти
Купи мозга.Скоро виной виной задержки у тебя будут виноваты антиваксеры
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03.02.2022 09:08 Відповісти
Болеют все в том числе и тяжело
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03.02.2022 09:29 Відповісти
Від природи такі розумові здібності, чи була післяродова травма голови?
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03.02.2022 09:36 Відповісти
Лунтик, у меня среди всех знакомых, кто привился, почти все заболели/переболели.

Нашлись мне тут, одни вирусологи и иммунологи эксперты на сайте. 2 класса образования, уже учат и обзывают остальных.

Штаты, в среднем по 800 тыс в день, уровень вакцинации видели?

Кто разнес омикрон самолетами, если не вакцинированных не пускают в самолеты?

Израиль, уровень вакцинации видели? Там 5 дозу начинают колоть, 5ю омг
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03.02.2022 09:40 Відповісти
Підтверджую. Щеплення від омікрона не рятує. Проте від омікрона немає тяжких наслідків, що є плюсом.
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03.02.2022 08:53 Відповісти
40 тисяч зараз. Таке відчуття, що в Києві хворіє кожний другий. В класах нема половини дітей, також хворіють вчителі. Заміняти нема кому, учні пропускають матеріал. Це не навчання! Чому Кличко не відправив дітей на дистанційну освіту - секрет. Не дай Бог, щось трапиться з школярем чи педагогом, то можна йти в суд.
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03.02.2022 09:36 Відповісти
Ничего не понятно,многие уже по 3 дозы укололи,а ситуация только хуже
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03.02.2022 08:34 Відповісти
Мутація вірусу.
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03.02.2022 08:54 Відповісти
Вакцинация не спасает от заражения. Вакцинация спасает от тяжелых форм болезни. На фоне 40 тыс. зараженных смертность мизерная.
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03.02.2022 09:11 Відповісти
Просто этот штам протекает в легкой форме и в привитых и в непривитых
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03.02.2022 09:29 Відповісти
Не факт, что все инфицированные болеют омикроном.
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03.02.2022 09:33 Відповісти
Політика у ставленні до ********: енергетики, пандеміям; вбиває здоровий глузд.

Судіть самі. Як Ви знаєте, спалення одного кілограма (у наступному тексті кг) природного газу, вкидає в життєвий простір людина 3 кг СО2, видаляє з цього простору 4 кг кисню. Шкода від спалювання інших вуглеводородів, на порядки вища. 0,3% вмісту СО2 в атмосфері, смертельна доза для людини. Але концентрація СО2 менша за смертельну, вбиває імунну систему людини, призводить до виникнення пандемій: COVID-19, раку, туберкульозу,… Жити та дихати стає неможливо. Люди в такій ситуації вбиваються так, як у фашистських душогубках. Зараз душогубкою став увесь світ.

Технічне рішення виходу з кризи є, але політики заради грабунку громадян, це рішення ховають.
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03.02.2022 08:35 Відповісти
Це щось новеньке у теорії Змови. А можно поподробней? Я тут роман пишу апокалипсический.... "Черпаю вдохновение" саме в оцих темах... інколи зовсім клінічні картини трапляються.....
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03.02.2022 08:55 Відповісти
Але ж у комуністичних душогубках було спалено в тричі більше людей ніж у фашистських .
Тож ваші порівняння - нікчемні . Звичайна комуняцька пропаганда .
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03.02.2022 08:57 Відповісти
Не забуваємо ПРО КИТАЙ. Який продукує 52% світових усіх шкідливих викидів до атмосфери і не входить до ЖОДНОГО Екологічного світового товариства.
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03.02.2022 09:00 Відповісти
Вчи матчастину
Максимально допустима концентрація СО2 протягом 8-годинного робочого дня - 5000 частин на мільйон або 0,5%
https://iceoom.com.ua/blog/predelno-dopustimaya-koncentracuya-pdk/
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03.02.2022 09:46 Відповісти
Углекислый газ не опасен. Опасно отсутствие кислорода. Опасен CO, опасны летучие соединения свинца, ртути и ид и тп. Половина всех смертей в мире из за грязного воздуха. Связи между ковидом и СО2 нет. Углекислый газ не способен развивать вирусы или вызывать в них мутации. У вирусов своя жизнь, у нас своя. Иногда они пересекаются. Так получилось в этот раз, это случайность. Такое случалось и раньше, ничего необычного. В средние века такииие эпидемии приходили, вымирали города под нуль, и при этом суммарная генерация углерода в мире была меньше чем сейчас в одном городе-миллионике. Вообще, чем больше СО2 в воздухе тем растениям и деревьям лучше- больше жратвы
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03.02.2022 19:08 Відповісти
Знову природа атакує антиваксерів . Якщо справи так підуть далі , в світі не залишиться жодного антиваксера . Який жаль .
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03.02.2022 08:54 Відповісти
Знову у провокаторів не виходить нацькувати людей один на одного, в світі люди навпаки почали гуртуватись проти свавілля влад.
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03.02.2022 09:03 Відповісти
2-3 бота забегает и начинает строчить про антиваксеров
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03.02.2022 09:09 Відповісти
Боты в статьях про ковид только с антивакс пропагандой. И одни и те же, одинаковые тезисы и тп. Под этим коментом сразу 3 "работяги"))
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03.02.2022 09:49 Відповісти
Таких как ты природа атаковала еще при рождении...и лишила ума...
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03.02.2022 09:22 Відповісти
Довакцинувались, і жодна падлюка ні з Кабміну ні з ОП проводити паралелі та аналіз ситуації не збирається... Будуть тупо, по злодійські, виконувати рознарядку МБРР.
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03.02.2022 09:31 Відповісти
Хто платить ідіотам,які про антиваксерів строчать дебільні коменти,чи то корисні юніти...?
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03.02.2022 09:48 Відповісти
Про антиваксов нужно писать только хорошее или ничего?....
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03.02.2022 09:51 Відповісти
за упокой
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03.02.2022 10:01 Відповісти
Придурку - іди бери хрести, і плакати з QRкодом Единоросів и бігом біжи свого Стахіва визволять
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03.02.2022 11:15 Відповісти
Самокритично!!!
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03.02.2022 11:26 Відповісти
Випробувачі Теорії Дарвіна в дії....
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03.02.2022 11:39 Відповісти
Но даже стремление к чистоте до маразма доводить не стоит.
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03.02.2022 11:17 Відповісти
Якщо 40 тисяч хворих на ковід, то на грипи і ГРЗ хворих ще рази в 4 більше. Отже маємо тоді до 200 000 захворівших за добу. Це значить за півмісяця має перехворіти кожен українець. Тоді з березня можна вже знімати всі обмеження на хвороби - всі матимуть імунітет до осені.
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03.02.2022 10:28 Відповісти
Ти ж сам раніше писав, що квіду немає, а це людей фосгеном або солями берилію травлять. Що, вже перевзувся? Пишеш будь-яку маячню, аби українці припинили боротьбу з ковідом?
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03.02.2022 10:44 Відповісти
По факту цифра в 5-10 раз больше. Просто большинство забили на больничку
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03.02.2022 18:58 Відповісти
Разумеется, те кто доверяет науке это тупицы. А те кто верят в свою исключительность- гении.
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04.02.2022 00:13 Відповісти
 
 