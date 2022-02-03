За добу в Україні зафіксовано 39 620 нових випадків COVID-19 - рекорд від початку пандемії. 210 осіб померло, 9 380 - одужало, - МОЗ

За добу 2 лютого в Україні зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 02 лютого в Україні:

зафіксовано 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 446, медпрацівників – 1 035);

73 195 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 136 осіб;

летальних випадків – 210;

одужало – 9 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 169 897 осіб;

одужало – 3 650 854 особи;

летальних випадків – 100 809

проведено ПЛР-тестувань – 18 308 056.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення", - розповіли в МОЗ.











