Закликаємо РФ виконувати свої зобов’язання не на словах, а на ділі, - посольство США в Україні

Посольство США в Україні відреагувало на вчорашній обстріл російськими військами КПВВ "Гнутове", вчергове закликавши Росію виконувати свої зобов’язання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби посольства у Тwitter

"Минулого тижня у Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні (2 лютого. - Ред.) очолювані РФ сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ скинули із безпілотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутове". Без втрат. Воїна врятував металевий жетон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж