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Новини Війна
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Закликаємо РФ виконувати свої зобов’язання не на словах, а на ділі, - посольство США в Україні

Закликаємо РФ виконувати свої зобов’язання не на словах, а на ділі, - посольство США в Україні

Посольство США в Україні відреагувало на вчорашній обстріл російськими військами КПВВ "Гнутове", вчергове закликавши Росію виконувати свої зобов’язання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби посольства у Тwitter

"Минулого тижня у Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні (2 лютого. - Ред.) очолювані РФ сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ скинули із безпілотника заряд ВОГ на КПВВ "Гнутове". Без втрат. Воїна врятував металевий жетон, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29282) посольство (948) росія (66144) США (23449) Донбас (22358)


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Дякуємо США за підтримку України, а то наше недорозуміння може робити заяви тільки в ООН виключно про свого корефана Кіфіра, якого ніби обстрілили, а наші військові йому байдужі. Приклад пораненого сержанта Журавля, який чотири доби стікав кров'ю під палящим сонцем без води і медицинської допомоги, а воно взяло це на контроль і поїхало на море.
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03.02.2022 09:00 Відповісти
да сколько можно призывать и заклиКать их про мир и чтобы отстали от УКРАИНЫ...?(( призвать к миру их есть только два варианта .первый это уже приготовленные санкции не ужели непонятно что этих гопников нужно давно усмерять усмерительной рубашкой под названием САНКЦИИ!? а если совсем оборзеют и спустятся с цепей то тогда уже силой все мощью НАТО! росия это же все давно знают что они безпредельщики...
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03.02.2022 09:05 Відповісти
Уничтожение беспредельщиков Путлера это не вариант - это война, множество жертв мирного населения и военных всех сторон. Х..уйло этим и шантажирует мир, у них бабы мяса еще нарожают и "мы за ценой не постоим" грозит кремль. Увы, ЕС и штаты ценят жизни своих граждан... Поэтому с Х..уйлом и общаются хоть и осознают какое это чмо и какой это режим...
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03.02.2022 09:13 Відповісти
США долго запрягают,но быстро летают...,Список санкций против Путлерского кооператива Озеро вместе с Британией согласованы....шаг вправо влево вперед означает крах РАБссии....
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03.02.2022 09:21 Відповісти
Поставки природного газа между Польшей и Германией по российскому газопроводу «Ямал-Европа» 2 февраля были полностью прекращены

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade, передает «https://www.unian.net/economics/energetics/gazoprovod-yamal-evropa-polnostyu-ostanovlen-novosti-segodnya-11691760.html УНИАН ».
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03.02.2022 09:24 Відповісти
самозакапывание тундропитеков в вечную мерзлоту продолжается
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03.02.2022 10:12 Відповісти
Якби не посвідчення та жетон, то хлопцеву було б байдуже до ваших всіх "стурбованостей" та "закликів". Бо якщо навіть зараз у Києві вільно розгулює сєпарня, пострілюючи із автоматичної зброї, а українська мусарня-псарня стає на їх захист, то розмовами і закликами тут вже нічого не вдієш. Треба мочити.
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03.02.2022 10:23 Відповісти
 
 