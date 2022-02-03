Закликаємо РФ виконувати свої зобов’язання не на словах, а на ділі, - посольство США в Україні
Посольство США в Україні відреагувало на вчорашній обстріл російськими військами КПВВ "Гнутове", вчергове закликавши Росію виконувати свої зобов’язання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби посольства у Тwitter
"Минулого тижня у Парижі Росія зобов’язалася повністю дотримуватися режиму припинення вогню. Сьогодні (2 лютого. - Ред.) очолювані РФ сили застосували БПЛА для нападу на КПВВ "Гнутове", піддавши небезпеці цивільне населення. Ми закликаємо Росію виконувати свої зобов’язання. Не на словах, а на ділі", - йдеться у повідомленні.
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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade, передает «https://www.unian.net/economics/energetics/gazoprovod-yamal-evropa-polnostyu-ostanovlen-novosti-segodnya-11691760.html УНИАН ».