Нам вдалося вдихнути життя у нормандський формат, - канцлер ФРН Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що новому уряду ФРН вдалося за відносно короткий період реанімувати нормандський формат перемовин щодо української ситуації.
Про це Шольц сказав увечері в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Нам справді вдалося вдихнути у цей формат життя, у його рамках відбулося вже багато переговорів", - сказав він.
До "нормандської четвірки" входить Німеччина, Франція, Україна та Росія. Передбачається, що чергова зустріч формату на рівні політрадників відбудеться наступного тижня.
Топ коментарі
+19 Яр Холодний
показати весь коментар03.02.2022 09:12 Відповісти Посилання
+12 faust7808
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+9 Vitaliy Pavlov
показати весь коментар03.02.2022 09:17 Відповісти Посилання
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Но Кулеба уже открытым текстом посылает кремлядей нах.
От него наконец прозвучал прямой отказ от "минских соглашений" на капитуляцию!
У него спросили, "готова ли Украина дать особый статус Донецкой и Луганской областям, чтобы они фактически получили право вето на стратегические решения украинской власти" (речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, ОРДЛО; то есть, о захваченное гибридными войсками РФ территории, - ред.).
"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, никакого права вето не будет", - ответил Кулеба.
Глава МИД добавил: Украина проводит очень глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений. Однако он подчеркнул: Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности.
"Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", - подытожил Кулеба.
https://news.liga.net/politics/news/donbass-ne-poluchit-osobyy-status-na-usloviyah-rossii-kuleba?fbclid=IwAR16gtfdAM3gDsFN67-SxIvFvOC68pmDMx4UTBR2IhA_97R8YmdiSV_VX_w
а "Блазень" з д"Єрмаком їй ""підгавкують" - то це їх власні проблеми Часи "фаустрехту" для Європи закічилися в Хельсінкі - в 1975-му році
а "Блазень" з д"Єрмаком їй ""підгавкують" - то це їх власні проблеми ..."
Ще раз кажу - не пробуй годувать мене тухлою рибою!"
И все ее усилия направлены только на умиротворение агрессора.
ты уже из лидера евросоюза превратился в клоуна
Теперь выдыхайте и идите лесом продажные шкуры.