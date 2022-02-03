Нам вдалося вдихнути життя у нормандський формат, - канцлер ФРН Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що новому уряду ФРН вдалося за відносно короткий період реанімувати нормандський формат перемовин щодо української ситуації.

Про це Шольц сказав увечері в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам справді вдалося вдихнути у цей формат життя, у його рамках відбулося вже багато переговорів", - сказав він.

До "нормандської четвірки" входить Німеччина, Франція, Україна та Росія. Передбачається, що чергова зустріч формату на рівні політрадників відбудеться наступного тижня.

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