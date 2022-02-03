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Розмови Росії про сфери впливу просто не вписуються у ХХІ століття, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Розмови Росії про сфери впливу просто не вписуються у ХХІ століття, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

У відповіді США і НАТО вимогу Путіна пообіцяти Росії невступ України до Альянсу було відкинуто.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, суверенні країни мають право вибирати власні механізми безпеки та геополітичну орієнтацію.

"І всі ці розмови Росії про сфери впливу просто не вписуються у 21 століття", - наголосив Домбровскіс.

"США були дуже чіткі, що вони не збираються вирішувати нічого щодо Європи без Європи. Ми ведемо дуже тісні консультації зі США. Сигнал із Заходу зрозумілий, що ми єдині", - додав віцепрезидент Єврокомісії.

Читайте: У відповідь на прогрес у виконанні Угоди про асоціацію Україна хоче чути конкретні дати щодо вступу до ЄС, - Шмигаль

Автор: 

Домбровскіс Валдіс (115) НАТО (6563) росія (66144)


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Топ коментарі
+11
А що каже ТСК про злиття вагнерівців твоїм наркоманом?
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03.02.2022 09:30 Відповісти
+11
https://polka.d3.ru/kak-pravilno-ponimat-putina-2250989/ Как правильно понимать Путина

Путин заявляет, что Россия не хочет войны с Украиной. Я думаю, он прав, и вот в каком смысле. Ему бы хотелось не войны, а оккупации, без серьезного сопротивления. Картинка такая: 150-тысячная армада, вертолеты, танки, БМП, Грады вкатываются в Украину, все дрожат и просят пощады. Как в Чехословакии в 1968. Он отхватывает себе юг и ставит свое правительство в Киеве. Запад боится потерять русский газ и преклоняется перед величием русского оружия.. Как говорил Суворов: "Господа офицеры, какой восторг!"

Народишко переживёт санкции, чай оно не в первый раз. Зато появится новый крымнаш, предмет гордости.

Реальность оказалась несколько другой. Штурмовики, вертолеты и беспилотники сшибаются самонаводящимися Stingers и их последними модификациями. Каждое передвижение каждого танка видно со спутников и информация немедленно передается украинскому командованию. Дороги заминированы радиоуправляемыми IED. Танки, БМП, Грады и прочее оказались сидячими утками. Их бьют рассредоточенные пехотинцы самонаводящимися Javelin и NLAW с километрового расстояния. Выстрелил и ушел. Бороться с ними - как отмахиваться от ос. Какое оружие еще припасено, мы пока еще не знаем; есть беспилотники, но неизвестно, сколько их.

Десяток стран посылают оружие Украине, подавая ясный сигнал, на чьей они стороне. Все военные действия: сбитые вертолеты, горящие танки и другая техника, и не дай бог гражданские жертвы, немедленно попадают в новости и разносятся по всей планете. Такой войны никому не хочется, Путину в первую очередь.

30-дневный воздушный мост поставки оружия в Украину привёл к нивелировки военно-технического преимущества над Украиной и к возможности огромных потерь со стороны России. Фактически, все перевооружение армии, которое Россия вела с 2008 года, на которое Россия потратила десятки триллионов рублей, свелось к нулю поставками современного западного легкого оружия. Дестабилизировать Западный Мир и его союзников военным путём Россия уже не в состоянии.

Газовая атака тоже отбита. Американские производители газа говорят большое спасибо.

В общем, Россия потерпела поражение в борьбе с Западом из-за Украины. Это еще не военное поражение, которого, возможно, и не будет, если Россия не начнёт горячую фазу. Но это крупное политическое и военно-техническое поражение. Причина - некомпетентность Путина и его окружения. Они сами себя загнали в угол. Что теперь скажет китайский старший брат?
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03.02.2022 09:36 Відповісти
+11
Кацапія сама у ХХІ-е століття не вписується. Виглядає диким анахронізмом. Тут модернізація вже безсила - лише утилізація.
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03.02.2022 09:56 Відповісти
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Ну і навіщо Росії Україна зі знищеною інфраструктурою і з населенням дієва частина якого втекла за кордон або пішла партизанить? Росії потрібна саме Україна з її діючими заводами фабриками сільським господарством та робочими руками у всіх цих галузях! Це - її головна мета!
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03.02.2022 13:24 Відповісти
Не головна. Ми бачили на прикладі тої ж Ічкерії, що для РФії головне - захопити території з часткою населення, при цьому, звісно, краще було б інфраструктуру не знищувати, але якщо й знищать - це не так страшно - гроші на відновлення у РФ є.
Ця війна не заради фабрик, а заради скрєп і вялічія.
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03.02.2022 13:45 Відповісти
Не треба мені "співать мітингові пісні" Колись читав книгу про Чінгіз-хана Написана вона якимось казахським письменником Так от він вклав в уста головного персонажа такі слова: "Кажуть - війни затівають правителі Це неправда! Війни затівають мільйони пустих животів жадібних рук і завидющих очей!"
Всі війни затіваються саме заради матеріальних благ А релігія чи інші "скрепи" - лише прикриття!
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03.02.2022 13:55 Відповісти
Це не колискова - навпаки - нам не треба себе заколискувати, вважаючи, що РФ не буде знищувати інфраструктуру і міста - вона буде це робити, якщо почнеться війна.

І з часів Чингіз-Хана багато що змінилось і війни затівають із різни причин, не тільки економічних. Читав, колись у латинській америці була навіть "футбольна війна", що почалась з бійки між вболівальниками.

Щодо ж Рашки - її посягання на Україну взагалі не економічні - якщо б вони думали лишень про гроші - вони вкладали б свої газові кошти не у озброєння, а у економічний розвиток.
Але без України не складаєтья їхня концепція самоідентифікація, бо вони намагаються себе вважати Русьсю, а Русь - це Київ. Тому від України їм не фабрики потрібні, а історична територія.
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03.02.2022 14:03 Відповісти
Додам - стосовно Ічкерії Якось Був у виїздному караулі - охороняли крилаті ракети які везли в Сєришево (Далекий Схід) І в Заураллі стояли на одній вузловій станції А навпроти - ешелон з нафтою Думали що його женуть на захід - з Тюмені А він на схід пішов! Спитали залізничника - "Зачем в Тюмень везти нефть?" А він каже: "Тюменская нефть - очень густая и содержит много парафина Он зимой застывает и её тяжело перекачивать Поэтому везут нефть с Кавказа и разбавляют нею тюменскую" Зараз єдина нафта з Кавказу - з Чечні і Дагестану От тобі і відповідь А в Україні Путіна цікавлять роботящі руки і потім - земля і промисловість!
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03.02.2022 14:13 Відповісти
Ви дуже недооцінюєте "скрєпну" складову.

"А в Україні Путіна цікавлять роботящі руки і потім - земля і промисловість!"

Це не так. У першу чергу його цікавлять саме "скрєпи", а вже потів все інше. Чого-чого, а грошей у нього завалом. І, якщо ви не помітили - агресія РФ зростає саме тоді, коли у них стає більше грошей - коли нафта була по 10 - вони сиділи собі тихенько, а коли стала по 100 - то вже і Київ їхній, і Львів - їхній і тд.
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03.02.2022 14:18 Відповісти
Останный раз пояснюю - "Для тих хто в танку!": "Скрепи" - це привід Не було б його - винайшли-б інший! Які "скрепи " при окупації Південної Осетії? Дуже прості - контроль над нафтопроводом що йде з Азербайджану на чорноморське узбережжя До окупації він ішов у глибині території Грузії Зараз - у прикордонній зоні окупованої території!
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03.02.2022 14:28 Відповісти
Це - лише ваша особиста думка. Як на мене - з часів Чингіз-Хана дещо змінилося і економічна складова не завжди є основною причиною війн.

Із тим же Кримом РФ у економічному плані більше програла, аніж виграла, але у внутрішньому ідеологічному - це для них перемога.
Чи Придністров'я - яка тут економічна складова для РФ? Та майже ніякої. Чи війна на Донбасі проти України - прибуток від неї для РФ менший, ніж затрати.
Тому не чешіть все під одну гребінку - так, економічта складова дуже часто є причиною війн, але не завжди!
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03.02.2022 16:37 Відповісти
Мабуть ти політологію з політекономікою вчив у Гарварді А я - в українському ВУЗі Те що Росія витратила купу грошей і не досягла результату - таке буває і у інших Наприклад американці "вбухали" у В"єтнам купу грошей і матеріальних ресурсів погубили купу солдат але пішли звідти - програвши Те саме і в Росії зараз! Вони надіялися навіть не на "бліцкріг а взагалі - на "прогулянку" А вийшло навпаки!
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03.02.2022 16:48 Відповісти
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03.02.2022 09:46 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/4/6/f/7/46f71df5541a94f78382b159b84e3fdc/original.jpg
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03.02.2022 09:49 Відповісти
Ще з часів Київської Русі, всіх правителів та держав, що осмілись воювати з представниами Ураїнського Народу(хто б то не був чи Козаки, Гайдамаки чи УНА УНСО) спіткали великі біди та знищення, тому цілком закономірно, що нікчемна ка.цапія паде безславним кінцем, поплатившись за те, що осмілась виступити проти Священної Української Держави!
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03.02.2022 09:49 Відповісти
І де ж це УНА-УНСО "прославилася"? Під Дубосарами? Коли допомагали росіянам створювать у Молдові "предтечу "ОРДЛО"?
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03.02.2022 09:56 Відповісти
в боротьбі з кацапською церквою перемогли, в Ічкерії підарососіян порішали непогано, хоча й перепрошую, мав на увазі ОУН УПА!
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03.02.2022 10:18 Відповісти
Ти випадково не "кацапський батрак зі знанням української мови"? Бо ті теж "мають на увазі" ОУН(б) а пишуть про служіння німцям яке вчинялося насправді ОУН (м)
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03.02.2022 10:22 Відповісти
та ну спаси Боже, що ти таке городиш? абревіатури спутав
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03.02.2022 10:38 Відповісти
Ну так слідкуй щоб твої пальці не бігли по клавіатурі поперед думок! А то "сумніви" і "підозри"виникать починають!
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03.02.2022 10:49 Відповісти
Якісь штампи, гасла, та міфи...
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03.02.2022 10:35 Відповісти
Сферы влияния по бандитски ))
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03.02.2022 09:51 Відповісти
Ну это он просто наивен (или прикидывается таковым). Как раз сейчас и происходит очередной передел мира на сферы влияния.
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03.02.2022 09:51 Відповісти
происходит. делят рашку.
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03.02.2022 09:54 Відповісти
Не фантазируйте.
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03.02.2022 09:56 Відповісти
не указьівай, что мне делать, дуня. твое мнение ничтожно в рашке, а здесь и подавно
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03.02.2022 09:58 Відповісти
не передел а натягивание бункерного петуха на швабру
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03.02.2022 09:58 Відповісти
интересный передел получается - в Казахстане нах послали,в Украину лезть ссыкотно стало..
чего бы еще такого поделить ?
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03.02.2022 10:01 Відповісти
ну і шо робити з міжнародним банкірством і вакцінацею, ваша думка?
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03.02.2022 10:04 Відповісти
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03.02.2022 11:37 Відповісти
архікваріумс забудь...
тебе несе при слові "банкірство"
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03.02.2022 11:44 Відповісти
знаю знаю шо ти дева підо львом, гороскопець ...
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03.02.2022 11:49 Відповісти
Кацапія сама у ХХІ-е століття не вписується. Виглядає диким анахронізмом. Тут модернізація вже безсила - лише утилізація.
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03.02.2022 09:56 Відповісти
"Из подобного общественного устройства проистекает столь мощная лихорадка зависти, столь неодолимый зуд честолюбия, что русский народ должен утратить способность ко всему, кроме завоевания мира"
Цитата з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839)
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03.02.2022 09:58 Відповісти
Справа в тому, що тепер цей..., зброд здатність завойовувати світ теж втратив. 😊 Тому йому звізда! 😊
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03.02.2022 10:26 Відповісти
Распад РАБссии дело времени...Чукчи тоже хотят в ЕС и НАТО,не говоря о богатейшей в Мире природными ресурсами Саха-Якутии,а живут что Бурлаки на Волге...
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03.02.2022 09:58 Відповісти
Чтобы быть влиятельным нужно быть полезным для мира, а не просто иметь я. о.....
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03.02.2022 10:05 Відповісти
да и экономически надо из себя что-то представлять.
кроме дыр в земле и устаревшей вундервафли нет ничего
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03.02.2022 10:15 Відповісти
дуняша, не мямли, не на орт. кыш в тундру, аленям петь свои гебешные песни
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03.02.2022 10:14 Відповісти
так козлота рашапоїдна своєю мілітаристською і антилюдською риторикою не вписується в будь-яке цивілізаційне співіснування між народами з моменту свого заснування, це орда, це мордор, єдина їх перевага перед значною кількістю народів що населяють планету Земля величезна ядерна дубинка якою вони постійно ********** перед усім світом виказуючи на свою дуту зверхність перед іншими.
якщо цивілізований світ не вирішить цього питання спокою на Землі не буде ніколи.
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03.02.2022 10:30 Відповісти
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03.02.2022 10:36 Відповісти
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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03.02.2022 11:28 Відповісти
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