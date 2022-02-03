Розмови Росії про сфери впливу просто не вписуються у ХХІ століття, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
У відповіді США і НАТО вимогу Путіна пообіцяти Росії невступ України до Альянсу було відкинуто.
Про це в інтерв'ю ТСН заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, суверенні країни мають право вибирати власні механізми безпеки та геополітичну орієнтацію.
"І всі ці розмови Росії про сфери впливу просто не вписуються у 21 століття", - наголосив Домбровскіс.
"США були дуже чіткі, що вони не збираються вирішувати нічого щодо Європи без Європи. Ми ведемо дуже тісні консультації зі США. Сигнал із Заходу зрозумілий, що ми єдині", - додав віцепрезидент Єврокомісії.
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+11 Маркиз
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+11 Rostyslav Komarnytsky
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Ця війна не заради фабрик, а заради скрєп і вялічія.
Всі війни затіваються саме заради матеріальних благ А релігія чи інші "скрепи" - лише прикриття!
І з часів Чингіз-Хана багато що змінилось і війни затівають із різни причин, не тільки економічних. Читав, колись у латинській америці була навіть "футбольна війна", що почалась з бійки між вболівальниками.
Щодо ж Рашки - її посягання на Україну взагалі не економічні - якщо б вони думали лишень про гроші - вони вкладали б свої газові кошти не у озброєння, а у економічний розвиток.
Але без України не складаєтья їхня концепція самоідентифікація, бо вони намагаються себе вважати Русьсю, а Русь - це Київ. Тому від України їм не фабрики потрібні, а історична територія.
"А в Україні Путіна цікавлять роботящі руки і потім - земля і промисловість!"
Це не так. У першу чергу його цікавлять саме "скрєпи", а вже потів все інше. Чого-чого, а грошей у нього завалом. І, якщо ви не помітили - агресія РФ зростає саме тоді, коли у них стає більше грошей - коли нафта була по 10 - вони сиділи собі тихенько, а коли стала по 100 - то вже і Київ їхній, і Львів - їхній і тд.
Із тим же Кримом РФ у економічному плані більше програла, аніж виграла, але у внутрішньому ідеологічному - це для них перемога.
Чи Придністров'я - яка тут економічна складова для РФ? Та майже ніякої. Чи війна на Донбасі проти України - прибуток від неї для РФ менший, ніж затрати.
Тому не чешіть все під одну гребінку - так, економічта складова дуже часто є причиною війн, але не завжди!
кацапською церквоюперемогли, в Ічкерії підарососіян порішали непогано, хоча й перепрошую, мав на увазі ОУН УПА!
чего бы еще такого поделить ?
тебе несе при слові "банкірство"
Цитата з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839)
кроме дыр в земле и устаревшей вундервафли нет ничего
якщо цивілізований світ не вирішить цього питання спокою на Землі не буде ніколи.