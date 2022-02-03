Розмови Росії про сфери впливу просто не вписуються у ХХІ століття, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

У відповіді США і НАТО вимогу Путіна пообіцяти Росії невступ України до Альянсу було відкинуто.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, суверенні країни мають право вибирати власні механізми безпеки та геополітичну орієнтацію.

"І всі ці розмови Росії про сфери впливу просто не вписуються у 21 століття", - наголосив Домбровскіс.

"США були дуже чіткі, що вони не збираються вирішувати нічого щодо Європи без Європи. Ми ведемо дуже тісні консультації зі США. Сигнал із Заходу зрозумілий, що ми єдині", - додав віцепрезидент Єврокомісії.

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