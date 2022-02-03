Посол України в Австрії Химинець про заяви Путіна: Росія бреше, брехала і буде брехати - ніяких загроз її безпеці насправді немає
Інтерес Росії полягає у припиненні існування України як суверенної держави, і для досягнення цієї мети та виправдання своєї агресивної політики Кремль вигадує різні приводи.
Про це в інтерв’ю виданню Österreich заявив посол України в Австрії Василь Химинець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Заяви високопоставлених російських політиків лунають майже щодня. Єдиний їхній інтерес полягає в тому, щоб Україна не існувала як суверенна незалежна держава. Вони завжди шукають привід, щоб погрожувати Україні та виправдовувати агресивну політику Москви", - сказав дипломат.
Так він зреагував на запитання про те, чи не нагадує нинішня кремлівська риторика про нібито загрози для етнічних росіян на сході України ті заяви, які передували окупації Криму у 2014 році, - і чи не створюється таким чином привід для продовження агресії.
За словами українського посла, Росія постійно говорить про якісь загрози її безпеці, у т. ч. про міфічне "оточення" з боку НАТО, але ніяких цих загроз насправді немає.
"Давайте поговоримо про інтереси Грузії, України та Молдови. Росія бреше, Росія брехала і Росія буде брехати. І коли ми говоримо про анексію Криму, то не було ніякої потреби у вторгненні. Україна ніколи не загрожувала російськомовному населенню", - заявив Химинець.
Коментуючи відсутність прогресу на переговорах про мир, посол заявив, що причиною цьому є позиція Кремля й особисто Путіна, який мріє про відновлення Російської імперії.
"Причина тут - не в Україні. Путін робить усе можливе, щоб не дати Україні суверенно вести свою зовнішню політику. Для нього тут ідеться про побудову імперії... Путін, мабуть, єдиний політик у світі, який досі оплакує розпад Радянського Союзу. Для нас зрозуміло: він дивиться назад. А Україна, яка хоче приєднатися до ЄС і НАТО, дивиться у майбутнє", - резюмував посол України в Австрії.
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Ну, например, если у мордора появятся "лишние" деньги, то они направят их не на развитие стпаны, а на вооружение.
Затем вооружившись, они осмелеют и начнут шантажировать войной и для убедительности шантажа даже воевать, т.е. убивать.
Чего боится подобный гопник, беспредельщик и маниакальный убийца?
Ответ: зеркальной ответки.
Тем более, если у противника много вооружения. По гопниковской логике вооружение нужно не для обороны, а для шантажа и рекета. Ну и для нападения. Ведь гопник, обладая вооружением, обязательно бы нападал.
Дайте мордору бол ьше денег и он создаст ещё больше оружия. Ведь оружие по гопнику - это средство для рекета.
Вот стало больше оружия в мордоре благодаря пресловутой Перезагрузке. И что гопник? Он почуйствовал, что встаёт с колен. Т.е. теперь он будет шантажировать мир, а не выполнять какие то демократические преобразования. Выполнять, потому что не было оружия. А теперь есть и можно не только не выполнять, но самим чегой то потребовать.
Оккупация Крыма и Донбасса, война в Грузии и в Сирии - это по логике гопника демонстрация своей силы сильной. Дрстаточной, чтобв требовать от мира чего душе угодно.
По этой же логике, кремль и против вооружения Украины. Ведь, чем больше оружия, тем выше сила, с которой придётся столкнуться гопнику.
Кроме военной доминанты в мозгу совкового гопника ничего нет. Нет ни какой экономики. Ведь экономика это вторично от оружия.
Так что все всевозможные экономические санкции - это не более, чем проявление слабости противника.
А лепет противника о мире и о дипломатии - это свилетельство слабости противника. Ведь оружие первично, а всё остальное вторично.
Более того, пока идут переговоры можно продолжать подготовку к,войне. Просто для развода противника надо поддерживать в нём веру в мыр и снизить темп подготовки. Это как в,эффекте с лягушкой, которую погружают в холодную воду и ставят на медленный огонь.
Сейчас этап медленного огня. Но это этап войны, а не мира.
Мир это состояние когда у тебя много оружия. Так много оружия, что противник не рискует напасть.
Мир это не экономика, не процветание и не развитие. Мир для совкового гопника - это всего лишь перерыв между войной
Звонит Лавров Шойгу и говорит: Слушай, Кожугетович, не бей по Нью-Йорку, у меня там дочь живёт.Шойгу отвечает: Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить у него там дети, Медведев по Берлину Другие наши звонили, список большой... Слушай, Лавров, куда бить тогда, в случае чего? Ммм, ну, ***** по Воронежу, там наших детей точно нет