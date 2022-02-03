Посол України в Австрії Химинець про заяви Путіна: Росія бреше, брехала і буде брехати - ніяких загроз її безпеці насправді немає

Інтерес Росії полягає у припиненні існування України як суверенної держави, і для досягнення цієї мети та виправдання своєї агресивної політики Кремль вигадує різні приводи.

Про це в інтерв’ю виданню Österreich заявив посол України в Австрії Василь Химинець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Заяви високопоставлених російських політиків лунають майже щодня. Єдиний їхній інтерес полягає в тому, щоб Україна не існувала як суверенна незалежна держава. Вони завжди шукають привід, щоб погрожувати Україні та виправдовувати агресивну політику Москви", - сказав дипломат.

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Так він зреагував на запитання про те, чи не нагадує нинішня кремлівська риторика про нібито загрози для етнічних росіян на сході України ті заяви, які передували окупації Криму у 2014 році, - і чи не створюється таким чином привід для продовження агресії.

За словами українського посла, Росія постійно говорить про якісь загрози її безпеці, у т. ч. про міфічне "оточення" з боку НАТО, але ніяких цих загроз насправді немає.

"Давайте поговоримо про інтереси Грузії, України та Молдови. Росія бреше, Росія брехала і Росія буде брехати. І коли ми говоримо про анексію Криму, то не було ніякої потреби у вторгненні. Україна ніколи не загрожувала російськомовному населенню", - заявив Химинець.

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Коментуючи відсутність прогресу на переговорах про мир, посол заявив, що причиною цьому є позиція Кремля й особисто Путіна, який мріє про відновлення Російської імперії.

"Причина тут - не в Україні. Путін робить усе можливе, щоб не дати Україні суверенно вести свою зовнішню політику. Для нього тут ідеться про побудову імперії... Путін, мабуть, єдиний політик у світі, який досі оплакує розпад Радянського Союзу. Для нас зрозуміло: він дивиться назад. А Україна, яка хоче приєднатися до ЄС і НАТО, дивиться у майбутнє", - резюмував посол України в Австрії.