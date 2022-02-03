Епідзонування України: в країні "червоний" рівень з COVID-госпіталізації, в "жовтій" зоні залишаються тільки дві області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 3 лютого, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 973. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (1 986), Сумській області (1 817) та Тернопільській області (1 614).

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За даними за 2 лютого, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 61,0 особа на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено в 14 областях. Крім того, в Києві та 11 областях перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.

Також в Україні зайнято 36,8% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 3 лютого 2022 року в Івано-Франківській та Рівненській областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, Кіровоградська та Полтавська області перебувають на "жовтому" рівні.