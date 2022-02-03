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Новини Оборона
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В Україні почнуть виробляти турецькі безпілотники "Байрактари" з українськими двигунами "Мотор Січ", - Резніков (оновлено)

В Україні почнуть виробляти турецькі безпілотники

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у четвер Україна і Туреччина підпишуть рамкову угоду про будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Планується підписання сьогодні рамкової угоди. Вона стосується співпраці України і Туреччини в сфері високих військових технологій. Підписувати уповноважили мене. Одним із прикладів наповнення угоди буде будівництво [в Україні] заводу "Байрактар", який виготовляє безпілотні апарати", – сказав Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков про запуск виробництва "Байрактарів" в Україні: Завод можна збудувати протягом року. Обладнання вже є. Місце ми вибрали

Угода передбачає також створення центру, де українських операторів будуть навчати керувати дронами різних категорій.

"За рішенням турецької компанії, яка виготовляє "Байрактари", наступне покоління буде використовувати українські двигуни нашого виробництва "Мотор Січ". Це будуть по суті україно-турецькі "Байрактари". Застосовуватись вони будуть збройними силами України і Туреччини", - наголосив міністр.

Автор: 

безпілотник (4371) оборона (4834) Туреччина (3629) Резніков Олексій (1446) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+11
Нам вже зараз треба цих дронів цілу купу...
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03.02.2022 10:20 Відповісти
+11
В Кварталі-95 зараз думають, як можна пристосувати Байрактари для будівництва доріг.
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03.02.2022 10:24 Відповісти
+6
Сразу после полчищ Ирокезов, миллиарда деревьев и 20 дополнительных бригад ВСУ незнамо откуда и за какие деньги.

А еще совсем скоро ЗЕленые начнут строительство "Звезды смерти" и создание армии клонов.
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03.02.2022 10:25 Відповісти
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Нам вже зараз треба цих дронів цілу купу...
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03.02.2022 10:20 Відповісти
Завод Потемкина
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03.02.2022 12:32 Відповісти
В Кварталі-95 зараз думають, як можна пристосувати Байрактари для будівництва доріг.
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03.02.2022 10:24 Відповісти
Да так же, как Ковидный фонд - перенаправить бабло и разворовать.

А потом сделать вид, что ничего не было.
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03.02.2022 10:27 Відповісти
Мелкий ямочный ремонт,с Байрактара будут сбрасывать ведро с раствором.Ну так ,по приколу.😁
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03.02.2022 10:28 Відповісти
уже придумали. как отмывать бюджетные деньги откатали на турецких строителях дорог.

кроме того Байрактар семейное предприятие их президента.

а где наши институты-заводы?
не верю, что наши ракетные и вертолетные двигатели, наши АНы сложнее безпилотников.
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03.02.2022 10:33 Відповісти
В Секте сейчас думают:"Что бы такое сморозить,чтоб обосрать даже такую хорошую новость для Украины?"А то как-то не совсем складно получится:Гэтьман и патронного завода не построил,а Клоун Байрактары выпускать будет
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03.02.2022 13:48 Відповісти
Сразу после полчищ Ирокезов, миллиарда деревьев и 20 дополнительных бригад ВСУ незнамо откуда и за какие деньги.

А еще совсем скоро ЗЕленые начнут строительство "Звезды смерти" и создание армии клонов.
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03.02.2022 10:25 Відповісти
Точно.

"Звездные войны. Война клоунов".

И в начале серии под имперский марш идет длинный список всего, что было ЗЕленью обещано, и никогда не будет выполнено.

На этом, собственно, кино и закончится.
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03.02.2022 16:06 Відповісти
Ханс Христиан Зеля-Андерсен...
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03.02.2022 12:43 Відповісти
Так вот где собака порылась. Мы открываем Турции свои рынки через зону свободной торговли, а они нам за это завод беспилотников строят.
Ну, если честно, такой себе обмен ...
Просадим очень многие сектора экономики, т.к. с дешевым и качественным турецким товаром, они просто не в состоянии будут конкурировать. (в т.ч. переработку металлолома)
А беспилотники мы и сами в состоянии были бы делать, если бы у власти не были барыги и клоуны.
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03.02.2022 10:27 Відповісти
не проблема
збирай однодумців і швидко виходь на вулицю з гаслами: Ми проти байрактарів!!
тв "прямий" наш і інші прокремлівські миттєво тебе покажуть, вони показують абсолютно всі найменші невдоволення владою в Україні
даси розгорнуте інтервю на всю московію
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03.02.2022 10:40 Відповісти
Удобненько ты "не заметил" последнюю строчку моего коммента. Типичное поведение безмоглого и упоротого "урапатриота".
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03.02.2022 10:58 Відповісти
вы ещё подеритесь, горячие зедебилы.
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03.02.2022 12:35 Відповісти
"Все в говне, а я весь в белом" (это к твоей реплике о "зебилах") - это, Сырёжа, классический случай проявления комплекса неполноценности убогого чмошника.
Так что ты, это ... запомни, а лучше запиши себе на будущее: Сила дурака в молчании.
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03.02.2022 12:56 Відповісти
Собака зарыта в том, что про этот завод уже года 3 говорят. Уже даже в польше построили. Но зебобикам не до армии. Им нужно в короткие сроки закатать в асфальт побольше миллиардов. Так что не волнуйся. В ближайшие пару лет не будет никаких заводов. Это так для пиара. Надо же имитировать бурную деятельность перед лицом угрозы военного вторжения. С зст это никак не связано.
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03.02.2022 11:04 Відповісти
Не исключено. Тогда всё еще хуже, чем я предполагал.
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03.02.2022 11:07 Відповісти
А как ты завод байрактаров в Польше нашел? Пальцем в небо тыкал? Сказочник.
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03.02.2022 12:40 Відповісти
Оно "ями-гами" обожралось-вот и хватают галюны Свидетеля Секты Пэрэмог.
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03.02.2022 13:52 Відповісти
Это где там завод,чучело?
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03.02.2022 13:51 Відповісти
Це добра новина.
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03.02.2022 10:28 Відповісти
І щоб нікого не нервувати назвемо завод "Прапороносець" (Bayraktar)
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03.02.2022 10:35 Відповісти
Ще іспанською непогано - Abanderado.
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03.02.2022 10:44 Відповісти
Banderro rossa
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03.02.2022 18:45 Відповісти
кацапобидлу такі новини дуже не подобаються
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03.02.2022 10:36 Відповісти
Среди миллиарда деревьев не заблудился?) Все оценивается по делам, а не по словам)
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03.02.2022 10:53 Відповісти
Знову кацапи без "********" залишаться )))
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03.02.2022 10:39 Відповісти
В РФ УЖЕ открыли новый завод по производству ударных беспилотников. Не поверю что Турция там не поучаствовала.
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03.02.2022 19:01 Відповісти
Сподіваюся не у Сумах як останній унікальний завод...)))
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03.02.2022 10:43 Відповісти
Завод сподіваюсь побудуємо у нашому Криму.
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03.02.2022 10:49 Відповісти
А якщо не підпишуть, що тоді.
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03.02.2022 10:52 Відповісти
Это хорошо. Там уже целая линейка БПЛА намечается. Но это будут делать уже те кто придет на смену зебобикам. С нынешними без шансов. Так что не скоро это будет.
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03.02.2022 10:59 Відповісти
Главное чтоб не получилось как с канадцами. Но думаю, за такие фокусы Ердоган может загнать свой ятаган "по самые гланды"
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03.02.2022 11:50 Відповісти
ПРикольно. Молодцы. Как это Зеля не испоганил это?
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03.02.2022 12:30 Відповісти
ПОРОШЕНКО ПРОДАВ МОТОР СІЧ КИТАЮ. Але...

Всі акції та активи українського підприємства «Мотор Січ», яке виготовляє авіаційні та ракетні двигуни, заарештовані за рішенням суду. Це відбулося через два місяці після того, як президент України Володимир Зеленський наклав санкції на китайських інвесторів, які викупили понад три чверті акцій підприємства. Ще раніше санкції проти них оголосили Сполучені Штати. Контроль Китаю над стратегічним українським підприємством міг призвести до низки проблем, серед яких - доступ Росії до українських технологій, визнають експерти, опитані Радіо Свобода.
------------
ТЕПЕР МОТОР СІЧ ПОВЕРНЕНО УКРАЇНІ. НАЗАВЖДИ. ЗЄЛЄБОБІКОМ.
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03.02.2022 12:52 Відповісти
Как то по дебильному первая фраза написана. Мотор-сич частная компания еще со времен Кучмы. И частный собственник в лице Богуслаева решил сделать шахер-махер с китаезами. Приткнуть сюда Порошенко может только клеврет "я отойду в лес пописять за 150". Да и дело далеко не закрыто. Китайцы подали иски на круглые суммы и дай бог, их проиграют. Иначе, как водится, бюджет все покроет.
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03.02.2022 13:58 Відповісти
Частные чайники падали иск у европейский суд, типа мы шахер махер, а нас нахер. ПС. А чё не у шанхайский, басманый или пещерский.
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03.02.2022 20:43 Відповісти
Какой суд прописывают в договоре, в такой и обращаются. Обычно.
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03.02.2022 22:00 Відповісти
Интересно. Канадцы отрубили туркам поставки оптики и двигателей для беспилотников. Оптику они заменили на свою, а двигатели - на украинские. Только это, очевидно, будут не те двигатели, которые ставят на Акинчи, а немного поменьше.
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03.02.2022 12:46 Відповісти
дяя и у кремль скинуть с а томной миной
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03.02.2022 13:28 Відповісти
Ну, это уже зрада зрадная. И что самое зрадное, что завод будет построен в Украине. А куда же девать дежурную мантру: "Вместо того, чтобы создавать рабочие места в Украине, клоун закупает вооружение за рубежом!"? А ведь мантра эта здесь постоянно проходит на "УРА!" Короче, у любителей дармового шоколада разрыв мозга. Хотя, один тут уже пукнул, что в путинстане такой завод уже построили. Ну, не знаю... Может, пукнувший очередных путлеровских мультиков насмотрелся, а может, Рагозин приврал маленько? Так что, если в раше есть завод, то Украине такое производство уже не нужно? Вам, шоколадникам, ничем не угодишь...
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03.02.2022 13:36 Відповісти
Если построит, будет молодцом. Только это всего лишь рамочное соглашение. И далеко не первое. Уже скоро два года как только разговоры разговаривают. Даже место для строительства не выбрано. А рамочные договора у нас уже были и на строительство завода боеприпасов, и на совместное развитие Антонова, да итог не весел.
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03.02.2022 14:01 Відповісти
Это не сильно хорошо, т.к. практически наверника продажние Зебуины технологию производства сольют кремлю
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03.02.2022 14:50 Відповісти
"
В Украине начнут производить турецкие беспилотники "Байрактары"
... - ну ВСЁ..., считай , что угробили Байрактары... Тут или заказов не будет, или качество не то или еще что то...
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03.02.2022 15:08 Відповісти
это хорошая новость, но "рамочное соглашение"....

ту да же, куда и миллиарды деревьев
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03.02.2022 15:13 Відповісти
 
 