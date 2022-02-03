В Україні почнуть виробляти турецькі безпілотники "Байрактари" з українськими двигунами "Мотор Січ", - Резніков (оновлено)
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у четвер Україна і Туреччина підпишуть рамкову угоду про будівництво заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Планується підписання сьогодні рамкової угоди. Вона стосується співпраці України і Туреччини в сфері високих військових технологій. Підписувати уповноважили мене. Одним із прикладів наповнення угоди буде будівництво [в Україні] заводу "Байрактар", який виготовляє безпілотні апарати", – сказав Резніков.
Угода передбачає також створення центру, де українських операторів будуть навчати керувати дронами різних категорій.
"За рішенням турецької компанії, яка виготовляє "Байрактари", наступне покоління буде використовувати українські двигуни нашого виробництва "Мотор Січ". Це будуть по суті україно-турецькі "Байрактари". Застосовуватись вони будуть збройними силами України і Туреччини", - наголосив міністр.
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А потом сделать вид, что ничего не было.
кроме того Байрактар семейное предприятие их президента.
а где наши институты-заводы?
не верю, что наши ракетные и вертолетные двигатели, наши АНы сложнее безпилотников.
А еще совсем скоро ЗЕленые начнут строительство "Звезды смерти" и создание армии клонов.
"Звездные войны. Война клоунов".
И в начале серии под имперский марш идет длинный список всего, что было ЗЕленью обещано, и никогда не будет выполнено.
На этом, собственно, кино и закончится.
Ну, если честно, такой себе обмен ...
Просадим очень многие сектора экономики, т.к. с дешевым и качественным турецким товаром, они просто не в состоянии будут конкурировать. (в т.ч. переработку металлолома)
А беспилотники мы и сами в состоянии были бы делать, если бы у власти не были барыги и клоуны.
збирай однодумців і швидко виходь на вулицю з гаслами: Ми проти байрактарів!!
тв "прямий" наш і інші прокремлівські миттєво тебе покажуть, вони показують абсолютно всі найменші невдоволення владою в Україні
даси розгорнуте інтервю на всю московію
Так что ты, это ... запомни, а лучше запиши себе на будущее: Сила дурака в молчании.
Всі акції та активи українського підприємства «Мотор Січ», яке виготовляє авіаційні та ракетні двигуни, заарештовані за рішенням суду. Це відбулося через два місяці після того, як президент України Володимир Зеленський наклав санкції на китайських інвесторів, які викупили понад три чверті акцій підприємства. Ще раніше санкції проти них оголосили Сполучені Штати. Контроль Китаю над стратегічним українським підприємством міг призвести до низки проблем, серед яких - доступ Росії до українських технологій, визнають експерти, опитані Радіо Свобода.
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ТЕПЕР МОТОР СІЧ ПОВЕРНЕНО УКРАЇНІ. НАЗАВЖДИ. ЗЄЛЄБОБІКОМ.
В Украине начнут производить турецкие беспилотники "Байрактары"
... - ну ВСЁ..., считай , что угробили Байрактары... Тут или заказов не будет, или качество не то или еще что то...
ту да же, куда и миллиарды деревьев