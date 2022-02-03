В Польщі очікують на прибуття військ США: "Це єдина мова, яку Москва розуміє"

Варшава вітає рішення США розгорнути більше американських підрозділів у Європі, зокрема в Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie radio 24.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач назвав це "хорошим рішенням" та додав, що "це єдина мова, яку Москва розуміє".

"Окрім елементу політики безпеки, який фактично зміцнює нашу польську безпеку, ... це також політичний сигнал, який, безперечно, буде проаналізовано в Москві, він показує, який підхід США реалізують", - пояснив він.

Говорячи про дату прибуття нових сил, Пшидач зазначив, що "ситуація мінлива та динамічна на схід від наших кордонів, тож мова йде про тижні, а не про місяці".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи.

Читайте: Додаткові війська США в Європі не воюватимуть в Україні, - Білий дім