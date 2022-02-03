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Новини Війна
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В Польщі очікують на прибуття військ США: "Це єдина мова, яку Москва розуміє"

В Польщі очікують на прибуття військ США:

Варшава вітає рішення США розгорнути більше американських підрозділів у Європі, зокрема в Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie radio 24.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач назвав це "хорошим рішенням" та додав, що "це єдина мова, яку Москва розуміє".

"Окрім елементу політики безпеки, який фактично зміцнює нашу польську безпеку, ... це також політичний сигнал, який, безперечно, буде проаналізовано в Москві, він показує, який підхід США реалізують", - пояснив він.

Говорячи про дату прибуття нових сил, Пшидач зазначив, що "ситуація мінлива та динамічна на схід від наших кордонів, тож мова йде про тижні, а не про місяці".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Байден схвалив відправку військ США до Східної Європи.

Читайте: Додаткові війська США в Європі не воюватимуть в Україні, - Білий дім

Автор: 

армія (3780) Польща (8636) росія (66144) США (23449)


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пердаки пылают или ещё рано?
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03.02.2022 10:27 Відповісти
Вечерком посмотри передачу 60 минут, думаю ********* аж слюной будет брызжеть во все стороны
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03.02.2022 10:33 Відповісти
Если долго смотреть в хрюсскую свинью, то хрюсская свинья может посмотреть в тебя. Разработать бы нейросеть, чтобы она анализировала и архивировала все кацапские пропагандонские высеры для Гааги или изучения в спецзаведениях. Нормальному человеку не надо это смотреть
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03.02.2022 10:44 Відповісти
Це дуже вірно! Як казало одне х..ло: "кордони росісі там закінчуються, де можна отримати в ї..ло"
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03.02.2022 10:40 Відповісти
Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту спутник-шпион NROL-87 Национального разведывательного управления, сообщает специализированный портал Space.

Какие задачи будет выполнять спутник-шпион на орбите, не уточняется: информация о его деятельности и оборудовании засекречена.

Старт производится с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии.
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03.02.2022 10:57 Відповісти
"Це єдина мова, яку Москва розуміє"
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03.02.2022 11:32 Відповісти
Екскурсія Джонсона до Софії Київської - це один з найболючіших ударів по хворій культурній уяві РФ, - ЗМІ
https://risu.ua/ekskursiya-dzhonsona-do-sofiyi-kiyivskoyi--ce-odin-z-najbolyuchishih-udariv-po-hvorij-kulturnij-uyavi-rf---zmi_n125723 https://risu.ua/ekskursiya-dzhonsona-do-sofiyi-kiyivskoyi--ce-odin-z-najbolyuchishih-udariv-po-hvorij-kulturnij-uyavi-rf---zmi_n125723
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03.02.2022 11:33 Відповісти
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03.02.2022 11:39 Відповісти
Так ще недавно Лукашенко грозився перенаправити всі грузи з прибалтійських портів до Ленінграду, щоби "враги" не заробляли на булоруському транзиті
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03.02.2022 15:40 Відповісти
 
 