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Ми направили дружнім країнам запити на отримання військової допомоги. Очікуємо відповіді, - Резніков
Україна у лютому поточного року направила до дружніх іноземних країн запити на отримання військової допомоги. Наразі очікується відповідь.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ще раз направили за моїм дорученням вже в лютому місяці запит до дружніх країн з нашими потребами. Будемо чекати на офіційні відповіді і готовність нам допомогти", - сказав Резніков.
Топ коментарі
+4 Eco Zabavca
показати весь коментар03.02.2022 10:39 Відповісти Посилання
+1 Зайда
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+1 Dietrich Berg
показати весь коментар03.02.2022 10:40 Відповісти Посилання
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А чому б не поцікавитися, чому за 8 років ми практичн так і не змогли налагодити випуск цього самого ********* озброєння? А на те, що налагодили, у ВСУ немає замовлень, а робітникам заводів, де воно виробляється, або не платять зарплат або їх скорочують.