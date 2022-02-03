Ми направили дружнім країнам запити на отримання військової допомоги. Очікуємо відповіді, - Резніков

Україна у лютому поточного року направила до дружніх іноземних країн запити на отримання військової допомоги. Наразі очікується відповідь.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ще раз направили за моїм дорученням вже в лютому місяці запит до дружніх країн з нашими потребами. Будемо чекати на офіційні відповіді і готовність нам допомогти", - сказав Резніков.

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