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Новини Допомога Україні Війна
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Ми направили дружнім країнам запити на отримання військової допомоги. Очікуємо відповіді, - Резніков

Ми направили дружнім країнам запити на отримання військової допомоги. Очікуємо відповіді, - Резніков

Україна у лютому поточного року направила до дружніх іноземних країн запити на отримання військової допомоги. Наразі очікується відповідь.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ще раз направили за моїм дорученням вже в лютому місяці запит до дружніх країн з нашими потребами. Будемо чекати на офіційні відповіді і готовність нам допомогти", - сказав Резніков.

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Автор: 

Міноборони (7487) зброя (7543) допомога (8453) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+4
они еще переваривают насыщенные месседжи Зерехамий
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03.02.2022 10:39 Відповісти
+1
Згоден. Щось не чути Канади з її "діяспорою".
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03.02.2022 10:35 Відповісти
+1
Зачем, если на нас уже никто не собирается нападать? Чтобы потом продать все и розбарыжить?
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03.02.2022 10:40 Відповісти
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А сама найбільш Україномовна країна НАТО--- Канада, щось Україні дала, чі одіяла та форма закінчилися., А більшого нема ,,, о як звикли за штати ховатись)))))
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03.02.2022 10:31 Відповісти
Згоден. Щось не чути Канади з її "діяспорою".
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03.02.2022 10:35 Відповісти
они еще переваривают насыщенные месседжи Зерехамий
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03.02.2022 10:39 Відповісти
воевать будет армия и народ и помощь идёт в первую очередь армии и народу а не политикам, понятия обиделся в политике нет!!! штаты и дальше отправляют подарки и поляки и чехи с несравнимыми бюджетами помогают а эти или обосрались или зажлобились, всю жизни за плечами штатов и бритов прятались так самостоятельной страной и не стали
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03.02.2022 11:34 Відповісти
Канада нам ничего недолжна,меньше укатывать в асфальт военый бюджет надо.
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03.02.2022 10:42 Відповісти
нам по сути должно всё НАТО, если бы наша армия не выстояла, они всё счас в окопах и на базах в восточной Европе сидели и бюджеты бы у них у всех увеличились военные в половину как минимум, а так мы по факту отдуваемся за всё НАТО гнилое, могу сказать что если он захватит Украину то следующая страна НАТо это будет Венгрия партнёр)) и Выход к Сербии и отрежет сразу Румынию и БОлгарию про это никто даже не додумывался
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03.02.2022 11:47 Відповісти
Зачем, если на нас уже никто не собирается нападать? Чтобы потом продать все и розбарыжить?
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03.02.2022 10:40 Відповісти
Що б відповіла кнр?
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03.02.2022 10:54 Відповісти
Як в економіці, так і в сфері оборони ,головним принципом кожної нашої влади є КЛЯНЧИТИ.

А чому б не поцікавитися, чому за 8 років ми практичн так і не змогли налагодити випуск цього самого ********* озброєння? А на те, що налагодили, у ВСУ немає замовлень, а робітникам заводів, де воно виробляється, або не платять зарплат або їх скорочують.
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03.02.2022 11:09 Відповісти
Німці вважають, що ми кацапів касками закидаємо...
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03.02.2022 11:21 Відповісти
 
 