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Журналіст Ткач про розслідування ДТП з Трухіним: Зеленський готовий покривати своїх депутатів, а от відповідати за ці свої дії - ні. Це клан, а не влада

Журналіст Ткач про розслідування ДТП з Трухіним: Зеленський готовий покривати своїх депутатів, а от відповідати за ці свої дії - ні. Це клан, а не влада

Випадок з нардепом Олександром Трухіним продемонстрував те, що президент Володимир Зеленський і його команда - це не влада, а клан, як і всі попередники до нього.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Вони всі - Трухін! Ви, напевне, теж помітили, як сміливо президент Зеленський захищав свого депутата Трухіна, коли влада була впевнена, що відео вже не долучили до офіційного слідства і тому доказів нема. І як президент Зеленський сьогодні сховався за спинами Арахамії та партії і фракції "Слуга народу", коли виявилося, що відео є. Куди зникли оціночні судження гаранта конституції між цими двома відповідями на питання про Трухіна? Не думаю, що якби на місці потерпілого Лучано Лучі опинився батько президента Зеленського, то президент так легко констатував би на очах у всієї країни "ну, там ніхто не загинув", "всі потрапляють в дтп" або "нічого страшного", "звичайна справа". А Лучано Лучі теж, напевне, чийсь батько. Чи не так?" - поцікавився журналіст.

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"Те, що президент до публікації нами відео особисто захищав Трухіна, а після публікації відео послався на позицію партії та фракції, говорить про те, що покривати своїх депутатів президент готовий, а от відповідати за ці свої і своєї влади дії - ні", - наголосив він.

"І можна скільки завгодно переконувати у тому, що "президент не знав". Не знав - тоді чому захищав? Просто тому що Трухін - свій? Томущо Je suis Трухін? Ну тоді це клан, а не влада. Клан - як і всі попередні провладні партії і влади. А якщо президент знав і все одно захищав, то президент просто співучасник. А коли президент сьогодні, притиснутий резонансом, каже, що цю справу мають розслідувати правоохоронні органи, президент розуміє, що останні 5 місцяв саме ці правоохоронні органи і не розслідували цю справу? Якщо не розуміє - то може саме час зрозуміти хоча б до фінішу каденції? Якщо розуміє, то коли бюджетні кошти будуть витрачатися на ефективні правоохоронні органи, а не на обслугу чергової влади? Це питання залежить особисто від президента. Від того самого президента, який (як і попередники) розставляє на керівні посади у правоохоронних органах своїх, а не професійних людей. Саме для того щоб всі "трухіни" спали спокійно з печеньками та шоколадками у багажниках і з номером Дениса Монастирського в телефоні. Інакше це не працює. І випадок з Трухіним - ще одне і не останнє підтвердження", - резюмував Ткач.

Автор: 

ДТП (4483) Зеленський Володимир (24391) Ткач Михайло (138) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+24
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03.02.2022 11:04 Відповісти
+23
Це не клан а зборище відбірних лишньохромосомих тварюк - зрадників України, які підлягають поголівній евтаназії, для уникнення помилок що були на минулих виборах.
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03.02.2022 10:46 Відповісти
+21
Тогда какие эпитеты подобрать для организмов, приведших этих мразей к власти. Как тот-же Ткач?
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03.02.2022 10:53 Відповісти
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Це не клан а зборище відбірних лишньохромосомих тварюк - зрадників України, які підлягають поголівній евтаназії, для уникнення помилок що були на минулих виборах.
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03.02.2022 10:46 Відповісти
Тогда какие эпитеты подобрать для организмов, приведших этих мразей к власти. Как тот-же Ткач?
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03.02.2022 10:53 Відповісти
Ну от тільки не треба тут за пороха #опу рвати - сємочки, свинарчуки, кононенки, "гражданских - отсечь", "які тобі ще реформи потрібні?", забули? Так, на тлі цього зеленого лайна порох виглядає краще, але це таке ж лайно, тільки шоколадного кольору. І вам же не подобається "грусний дєдушка" Гриценко, до прикладу, от і другий тур з двома купками
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03.02.2022 11:07 Відповісти
Ну и? И где все эти реальные дела по Семочко, Свинарчукам или Кононенкам? Вышли в громкий пукбез реальной начинки. Вам скормили кучу фейков, а вы уши развесили и благодарно сожрали это рашенское дерьмо. Ну и как, лучше стало? Вернее "хуже не стало"? А это как вам клепали то информационное дерьмо, которые вы скушали и не поперхнулись. Вот вам "гражданских отсечь".

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03.02.2022 11:15 Відповісти
Де справи? А де судова реформа? Чи може кум генпрокурор був ефективнішим за генпрокуроршу? Про що ти взагалі?
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03.02.2022 11:22 Відповісти
не был, естественно. только ты дела перечислил. клоун ничего не упустил-бы, если бы мог что-то доказать.
порох и в 19-м выглядел лучше клоуна, кстати. хоть два слова связать умеет и перед иностранными партнерами не стыдно.
а если взять томос, реформу самоуправления, армию появившуюся из разграбленного рашистскими ставленниками пионерлагеря, то и вариантов нет
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03.02.2022 11:27 Відповісти
Добавит следует, что Порошенко был вынужден лавировать между различными политсилами, ему и не снилось такое большинство в парламенте, как у этого "гаранта".
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03.02.2022 12:06 Відповісти
Про что? Про то, что по сравнением с 2019 мы сидим глубоко в жопе. Хотите сравнить в цифрах? В 2018 мы даже представить не могли что будем обсуждать такой треш, как тот-же Трухин. Или "покушение" на Шефира, или вагнеровцев, или Чауса, или бред "недонаполеона" перед дипломатами и далее по списку. Перечислять времени не хватит.
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03.02.2022 11:39 Відповісти
ти читати вмієш? чи суто шо почув на г+г....

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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03.02.2022 12:36 Відповісти
Там же, где и по Насирову, Розенблату и Полякову.
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03.02.2022 12:04 Відповісти
Ну и? Ваша власть "самых честных и правильных" уже более 2.5 лет. Где все эти дела? Всех уже пересадили? Или на порядок больше стало?

В каждой власти есть уроды и проходимцы, но чтобы на 99% вся власть от самого верха до низу -- такого в истории Украины еще не было. Это абсолютный и безоговорочный рекорд. Зеля даже Овощу фору дал по количеству дерьма на квадратном метре.
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03.02.2022 12:09 Відповісти
Во-первых она - не моя, а всей Украины. Во-вторых я шмарклей не выбирал. И в третьих у нас любая власть на 99% - уроды и проходимцы. Иначе жили бы в разы лучше.
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03.02.2022 13:12 Відповісти
чи то пак, ***** у вас один, і весь в ангельському, непрочний херувім в мантії
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03.02.2022 13:29 Відповісти
Навесил ярлык? Молодец. Получи канхвэтку.
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03.02.2022 14:30 Відповісти
Мы и жили лучше. В 2018 намного лучше, чем сейчас У вас в 2019 году во втором туре были кто-то еще, кроме Пороха и Зели? Это в какой реальности?
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03.02.2022 13:31 Відповісти
Может ты и жил лучше. А мне что 2018-й, что сейчас - одинаково. Серьёзно.
На второй тур не ходил, потому что считаю, что оба - говно. Таково моё мнение.
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03.02.2022 14:32 Відповісти
Не я один жил. А вся страна жила лучше. Можем посмотреть цифры.

И тыкать будешь в свинарнике, свинопас. Не в пивнухе с корешами трешь.
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03.02.2022 14:46 Відповісти
Найди себе нормальную работу и не ной, быдляк.
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03.02.2022 15:17 Відповісти
Высралось, чмо убогое? Полегчало?

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03.02.2022 15:50 Відповісти
не клан, а паноптикум клинических идиасов во главе с зерымынымвышкребком
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03.02.2022 11:40 Відповісти
існування "зборища відбірних лишньохромосомих тварюк " за яких голосує виборець- це лише наслідок, а не причина ,тому поголовна евтаназія не допоможе, бо з"являться інші популісти та їм дібні.Проблема знаходиться у головах виборців
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03.02.2022 11:51 Відповісти
Да какое депутатство. По нему видно он только от соски отрвался.
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03.02.2022 10:47 Відповісти
як сказав Микита Сергійович Хрущов-ПІДАРАСИ.....
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03.02.2022 10:47 Відповісти
".... Тушите свет, поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Поперли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей..... "
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03.02.2022 11:06 Відповісти
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03.02.2022 10:47 Відповісти
Дуже сумно. Остальных 33% идиотов - это катастрофически много для Украины.
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03.02.2022 11:00 Відповісти
33% це хохли або етнічні кацапи: одним - какая разніца, іншим - ввєді вайска. Перших треба 3,14здити, других - депортувати.
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03.02.2022 11:13 Відповісти
А чи взагалі вибори будуть, якщо не буде імпічменту?
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03.02.2022 11:18 Відповісти
"Зеленський і його команда - це не влада, а клан, як і всі попередники до нього"

Це не клан, це "бригада". Криворогульна шпана зростала на дебільному кацапському серіалі, так вони й зараз граються у "бригаду"...

"як і всі попередники до нього" - це зайве узагальнення...
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03.02.2022 10:52 Відповісти
"Это мой КЕНТ" (с) - я вже давно не чув такого. Це так зараз у бригадах ботають
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03.02.2022 10:56 Відповісти
Так Зеля и его холуи и есть выходцы из 90х. Это сявки из 90х. Они одели дорогие костюмы, пересели в дорогие членовозы, но так и остались сявками внутри. Это было видно еще до выборов. Нужно было только внимательно смотреть и слушать. Когда поменяется власть будет поток слива разговоров ОП с чиновниками в регионах, с мерами городов и т.д.. Вот это будет познавательно.
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03.02.2022 11:03 Відповісти
Давно идёт накопление ВСЕХ материалов.
Но зеленобыдло, свято уверено, что их это не коснётся и им всё забудут.
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03.02.2022 11:26 Відповісти
Когда я послушал некоторые разговоры с ОП(Г) - у меня волосы зашевелились. Сразу вспомнил 90е и "мальчиков" в поношенных трениках. Думал эти времена уже никогда не вернуться. Аж нет, получите и распишитесь.
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03.02.2022 11:35 Відповісти
"Я - прізідєнт, Міша" (с) - а ти тут зі своїм панібратством. А взагалі величезний респект Ткачу - добивайте їх усим, чим тільки можете
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03.02.2022 10:53 Відповісти
В демократичній країні вже був би ініційований імпічмент президенту!
Робимо висновок-Україна не демократична країна,є тільки деякі елементи,більше маємо від автократії з керованим правосуддям та правоохоронними органами і на це вказують всі факти.Якби не російська загроза то санкції від Заходу отримала б саме ця влада.
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03.02.2022 11:01 Відповісти
Я призидент Мишка, а это знначит что все законы это не для меня
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03.02.2022 11:01 Відповісти
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03.02.2022 11:04 Відповісти
По вуха в гімні,а голову держуть гордо!
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03.02.2022 11:03 Відповісти
ЗЕ!ОПаришу не привикать... Копрофаги там УСІ в слугах урода.
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03.02.2022 11:07 Відповісти
На вывеске здания "ОП" надо добавить ещё одну букву - "Г" и всё будет чОтко - "ОПГ" !!!
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03.02.2022 11:06 Відповісти
ДТП по пьяні
Дача хабара - у стані шоку
Тихенечко в ЛІС піду - у стані аффекту
ПівРоку мовчки в носі ковирятись - у стані АНАБІОЗУ
Кришування ЗеЛеньки та Монастирського для Трухіна - у стані наркотичного коматозу.
Негайно треба скласти повноваження ЗЕленському - за станом здоров'я і закрити його на примусове лікування від наркозалежності.
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03.02.2022 11:10 Відповісти
Это мафия , а не клан. Кланы были в Шотландия клан Маклай, клан Макинтош, они много сделали для страны, а некоторые и для всего света.
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03.02.2022 11:13 Відповісти
Це мафія, корені якої ідуть від комуністичної номенклатури радянських часів. На комуністичних крадених у народу коштах кдб, комноменклатура привласнили державне майно; отримали свої перші надприбутки; зрослися з криміналітетом і державними структурами всіх гілок влади, делегуючи в них своїх представників; через своїх представників змінили законодавство відповідно до своїх інтересів. В результаті утворився новий клас олігархів, які володіють практично всім в державі і по суті є босами мафії, керуючи її регіональними кланами з виходом вже на світові ринки капіталу.
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03.02.2022 12:11 Відповісти
Не клан, а злочинне кодло, співтовариство " своіх". А ще залежить від особистостей депутатів: від Ів.Фр.обл. є Вірастюк і Ігор Фріс. Знаю родину Фрісів по роботі, в принципі нормальні люди, виховані і тактовні, за Ігорем у ВР жодного зашквару. Ну а Вася це Вася, крім тягання залізяк нуль, навіть простий хлоп з забитого села не буде в кв95 танцювати за раху, писати про вареник в огидній формі.
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03.02.2022 11:18 Відповісти
порядні люди не будуть брати участі в програмі "20-30-50"
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03.02.2022 13:23 Відповісти
Майдан "Украина Без Кучмы" начался после убийства журналиста Гонгадзе...
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03.02.2022 11:24 Відповісти
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03.02.2022 11:25 Відповісти
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03.02.2022 11:26 Відповісти
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03.02.2022 11:31 Відповісти
Вот-вот. Гопота, ставшая властью.
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03.02.2022 11:41 Відповісти
КВНщик - это гопота в мире шоу-бизнеса.
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03.02.2022 11:50 Відповісти
Не... у власти те, кто хотел в юношестве быть гопником, но их туда не взяли, потому что кандидаты были мелкие, тщедушные и трусливые
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03.02.2022 14:39 Відповісти
Этот Ткач доставлял много боли Порошенко. А теперь взялся за Зеленского.
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03.02.2022 11:34 Відповісти
Чергова безнадійна спроба створити черговий "гейт" там, де його знову немає.
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03.02.2022 11:38 Відповісти
Т.е. уничтожение видео в МВД, уничтожение доказательств, отмазывание преступника, попытка подкупа полицейских, 150К баксов черного нала и т.д. - это так мелочь? Вы уже совсем кукухой двинулись в своем жоролизстве.
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03.02.2022 11:44 Відповісти
))) Як це унічтоженіє відео, якщо ми всі його побачили?
Те, що п'яний вчинив ДТП - для України звична справа. І відкупитися намагаються. Погано те, що це рідко виходить назовні. Тільки якщо олігарх заплатить, щоб купити таке відео і показати його як компромат. Не заплатив би - не вийшло б назовні.
І причина не в системі влади, а в менталітеті. Всі хочуть, щоб не було корупції, і для цього хотіли б, щоб їм вділили шматочок влади, якесь невеличке - або велике - хлібне місце, щоб "рішати вопроси".
Ось стаття з "Рівне Вечірнє", про п'яних суддів за кермом. 2017-2018 роки. Не один суддя - а про кількох. Жоден з них не покараний.
https://rivnepost.rv.ua/news/pyaniy-za-kermom-suddya
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03.02.2022 12:02 Відповісти
Как уничтоженное? ДБР доказывало что видео на серверах МВД нет. Совсем нет. Где видео с камер на Бориспольской трассе? Где видео с системы "Рубеж" оттуда же? Ведь это правительственная трасса, где каждый метр просматривается и пишется.

Видео с нагрудных камер хранится на серверах МВД и должно быть доступно сразу всем расследующим это дело органам по первому запросу. Было бы желание реально найти и наказать, а не спрятать концы в воду.

И это уже не про пьяную езду Трухина, а про совсем другие, уголовно наказуемые деяния. Поэтому не нужно тут так тупо ля-ля.
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03.02.2022 12:17 Відповісти
и что, это новость? Или недавно приехал в страну? Все презики защищали своих ставленников. Все презики идут во власть, чтобы использовать власть для личной наживы. Все папередники для личной наживы действовали через ставленников (один клептократил и самостоятельно - но это исключение).
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03.02.2022 11:45 Відповісти
Вектор движения Зеленского с каждым днем смещается все дальше от Ростова и все ближе к Лукьяновке.
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03.02.2022 12:12 Відповісти
"От того самого президента, который (как и предшественники) расставляет на руководящие должности в правоохранительных органах своих, а не профессиональных людей"

Вот только не надо обобщать и сравнивать нынешнюю власть с прошлой, Ткач. Во времена "кровавой хунты" в ВР была коалиция и коалиция делегировала главу МВД. Единственным из ТОП чиновников "политическим" (своим) был генпрокурор Юрий Луценко (что я не одобряю), но он по крайней мере не ручная Венедиктова, которая по заказу из ОП делает, что ей скажут, а именно работает по беспределу. Поэтому твои "они все одинаковые" оставь для полоумных дурачков.
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03.02.2022 12:33 Відповісти
Луценко на посаді Генпрокурора був політичною фігурою (заради проведення реформ в ГПУ) і по-сутті політичною домовленністю всередині коаліції. Що саме виторнував собі Яценюк і його колеги по НФ за призначення Луценка - поки що невідомо.
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03.02.2022 13:21 Відповісти
Згоден.
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03.02.2022 15:22 Відповісти
Цікаво, що . Шкода, що я не встиг такого урода запитати, чи це часом не Петрик вилучив всі записи з відеокамер по трасі Полтава-Бориспіль-Київ...
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03.02.2022 18:26 Відповісти
брехня.
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04.02.2022 07:38 Відповісти
 
 