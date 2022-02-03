Журналіст Ткач про розслідування ДТП з Трухіним: Зеленський готовий покривати своїх депутатів, а от відповідати за ці свої дії - ні. Це клан, а не влада
Випадок з нардепом Олександром Трухіним продемонстрував те, що президент Володимир Зеленський і його команда - це не влада, а клан, як і всі попередники до нього.
Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
"Вони всі - Трухін! Ви, напевне, теж помітили, як сміливо президент Зеленський захищав свого депутата Трухіна, коли влада була впевнена, що відео вже не долучили до офіційного слідства і тому доказів нема. І як президент Зеленський сьогодні сховався за спинами Арахамії та партії і фракції "Слуга народу", коли виявилося, що відео є. Куди зникли оціночні судження гаранта конституції між цими двома відповідями на питання про Трухіна? Не думаю, що якби на місці потерпілого Лучано Лучі опинився батько президента Зеленського, то президент так легко констатував би на очах у всієї країни "ну, там ніхто не загинув", "всі потрапляють в дтп" або "нічого страшного", "звичайна справа". А Лучано Лучі теж, напевне, чийсь батько. Чи не так?" - поцікавився журналіст.
"Те, що президент до публікації нами відео особисто захищав Трухіна, а після публікації відео послався на позицію партії та фракції, говорить про те, що покривати своїх депутатів президент готовий, а от відповідати за ці свої і своєї влади дії - ні", - наголосив він.
"І можна скільки завгодно переконувати у тому, що "президент не знав". Не знав - тоді чому захищав? Просто тому що Трухін - свій? Томущо Je suis Трухін? Ну тоді це клан, а не влада. Клан - як і всі попередні провладні партії і влади. А якщо президент знав і все одно захищав, то президент просто співучасник. А коли президент сьогодні, притиснутий резонансом, каже, що цю справу мають розслідувати правоохоронні органи, президент розуміє, що останні 5 місцяв саме ці правоохоронні органи і не розслідували цю справу? Якщо не розуміє - то може саме час зрозуміти хоча б до фінішу каденції? Якщо розуміє, то коли бюджетні кошти будуть витрачатися на ефективні правоохоронні органи, а не на обслугу чергової влади? Це питання залежить особисто від президента. Від того самого президента, який (як і попередники) розставляє на керівні посади у правоохоронних органах своїх, а не професійних людей. Саме для того щоб всі "трухіни" спали спокійно з печеньками та шоколадками у багажниках і з номером Дениса Монастирського в телефоні. Інакше це не працює. І випадок з Трухіним - ще одне і не останнє підтвердження", - резюмував Ткач.
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порох и в 19-м выглядел лучше клоуна, кстати. хоть два слова связать умеет и перед иностранными партнерами не стыдно.
а если взять томос, реформу самоуправления, армию появившуюся из разграбленного рашистскими ставленниками пионерлагеря, то и вариантов нет
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
В каждой власти есть уроды и проходимцы, но чтобы на 99% вся власть от самого верха до низу -- такого в истории Украины еще не было. Это абсолютный и безоговорочный рекорд. Зеля даже Овощу фору дал по количеству дерьма на квадратном метре.
На второй тур не ходил, потому что считаю, что оба - говно. Таково моё мнение.
И тыкать будешь в свинарнике, свинопас. Не в пивнухе с корешами трешь.
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Поперли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей..... "
Це не клан, це "бригада". Криворогульна шпана зростала на дебільному кацапському серіалі, так вони й зараз граються у "бригаду"...
"як і всі попередники до нього" - це зайве узагальнення...
Но зеленобыдло, свято уверено, что их это не коснётся и им всё забудут.
Робимо висновок-Україна не демократична країна,є тільки деякі елементи,більше маємо від автократії з керованим правосуддям та правоохоронними органами і на це вказують всі факти.Якби не російська загроза то санкції від Заходу отримала б саме ця влада.
Дача хабара - у стані шоку
Тихенечко в ЛІС піду - у стані аффекту
ПівРоку мовчки в носі ковирятись - у стані АНАБІОЗУ
Кришування ЗеЛеньки та Монастирського для Трухіна - у стані наркотичного коматозу.
Негайно треба скласти повноваження ЗЕленському - за станом здоров'я і закрити його на примусове лікування від наркозалежності.
Те, що п'яний вчинив ДТП - для України звична справа. І відкупитися намагаються. Погано те, що це рідко виходить назовні. Тільки якщо олігарх заплатить, щоб купити таке відео і показати його як компромат. Не заплатив би - не вийшло б назовні.
І причина не в системі влади, а в менталітеті. Всі хочуть, щоб не було корупції, і для цього хотіли б, щоб їм вділили шматочок влади, якесь невеличке - або велике - хлібне місце, щоб "рішати вопроси".
Ось стаття з "Рівне Вечірнє", про п'яних суддів за кермом. 2017-2018 роки. Не один суддя - а про кількох. Жоден з них не покараний.
https://rivnepost.rv.ua/news/pyaniy-za-kermom-suddya
Видео с нагрудных камер хранится на серверах МВД и должно быть доступно сразу всем расследующим это дело органам по первому запросу. Было бы желание реально найти и наказать, а не спрятать концы в воду.
И это уже не про пьяную езду Трухина, а про совсем другие, уголовно наказуемые деяния. Поэтому не нужно тут так тупо ля-ля.
Вот только не надо обобщать и сравнивать нынешнюю власть с прошлой, Ткач. Во времена "кровавой хунты" в ВР была коалиция и коалиция делегировала главу МВД. Единственным из ТОП чиновников "политическим" (своим) был генпрокурор Юрий Луценко (что я не одобряю), но он по крайней мере не ручная Венедиктова, которая по заказу из ОП делает, что ей скажут, а именно работает по беспределу. Поэтому твои "они все одинаковые" оставь для полоумных дурачков.