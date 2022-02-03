Журналіст Ткач про розслідування ДТП з Трухіним: Зеленський готовий покривати своїх депутатів, а от відповідати за ці свої дії - ні. Це клан, а не влада

Випадок з нардепом Олександром Трухіним продемонстрував те, що президент Володимир Зеленський і його команда - це не влада, а клан, як і всі попередники до нього.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Вони всі - Трухін! Ви, напевне, теж помітили, як сміливо президент Зеленський захищав свого депутата Трухіна, коли влада була впевнена, що відео вже не долучили до офіційного слідства і тому доказів нема. І як президент Зеленський сьогодні сховався за спинами Арахамії та партії і фракції "Слуга народу", коли виявилося, що відео є. Куди зникли оціночні судження гаранта конституції між цими двома відповідями на питання про Трухіна? Не думаю, що якби на місці потерпілого Лучано Лучі опинився батько президента Зеленського, то президент так легко констатував би на очах у всієї країни "ну, там ніхто не загинув", "всі потрапляють в дтп" або "нічого страшного", "звичайна справа". А Лучано Лучі теж, напевне, чийсь батько. Чи не так?" - поцікавився журналіст.

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"Те, що президент до публікації нами відео особисто захищав Трухіна, а після публікації відео послався на позицію партії та фракції, говорить про те, що покривати своїх депутатів президент готовий, а от відповідати за ці свої і своєї влади дії - ні", - наголосив він.

"І можна скільки завгодно переконувати у тому, що "президент не знав". Не знав - тоді чому захищав? Просто тому що Трухін - свій? Томущо Je suis Трухін? Ну тоді це клан, а не влада. Клан - як і всі попередні провладні партії і влади. А якщо президент знав і все одно захищав, то президент просто співучасник. А коли президент сьогодні, притиснутий резонансом, каже, що цю справу мають розслідувати правоохоронні органи, президент розуміє, що останні 5 місцяв саме ці правоохоронні органи і не розслідували цю справу? Якщо не розуміє - то може саме час зрозуміти хоча б до фінішу каденції? Якщо розуміє, то коли бюджетні кошти будуть витрачатися на ефективні правоохоронні органи, а не на обслугу чергової влади? Це питання залежить особисто від президента. Від того самого президента, який (як і попередники) розставляє на керівні посади у правоохоронних органах своїх, а не професійних людей. Саме для того щоб всі "трухіни" спали спокійно з печеньками та шоколадками у багажниках і з номером Дениса Монастирського в телефоні. Інакше це не працює. І випадок з Трухіним - ще одне і не останнє підтвердження", - резюмував Ткач.