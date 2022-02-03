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Новини Війна
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Попри заяви РФ поки не відвела війська від України. Бачимо навіть невеличке їхнє переміщення в бік наших кордонів, - нардеп "Голосу" Костенко

Попри заяви РФ поки не відвела війська від України. Бачимо навіть невеличке їхнє переміщення в бік наших кордонів, - нардеп

Наразі тих сил, які сконцентрувала РФ, недостатньо для повномасштабного вторгнення в Україну. Втім, існує велика загроза ескалації на сході нашої держави.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"У нас було засідання комітету, на якому ми заслуховували знову, ми намагаємося кожного тижня це робити, представників всіх 3 розвідок: СЗР, воєнної розвідки, прикордонної розвідки і керівника СБУ, пана Баканова. Зокрема, питання було щодо безпекової ситуації всередині країни та на її кордонах. Ще раз хочу сказати, що ситуація залишається напруженою, напруженою, як я вже про це говорив, і не дивлячись на те, що РФ в деяких ЗМІ сказала про те, що вони відводять війська від наших кордонів, ми не бачимо зараз реально відведення навіть тих військ, які там зараз стоять, від кордонів. Бачимо навіть невеличке переміщення їх в сторону наших кордонів", - зазначає Костенко.

За його словами, наразі тих сил, які сконцентрувала РФ, недостатньо для повномасштабного вторгнення в Україну. 

"Я ще раз хочу сказати, що якщо говорити про повномасштабне вторгнення, тих сил і засобів, які зараз є (у РФ. - Ред.), їх недостатньо для того, щоб створити повномасштабне вторгнення. Але загроза певної локальної ескалації, вона є, і вона є безпосередньо (там. - Ред.), де я її зараз бачу, це на сході нашої країни", - стверджує нардеп. 

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Він також детально зупиняється на тому, чим ситуація, що склалася, вигідна для РФ.

"Зокрема, для чого це може бути? Ну ми бачимо, які зараз питання навколо Мінських домовленостей і ми знаємо, що це вигідно РФ – примусити нас до виконання цих Мінських домовленостей. І, зокрема, вони зараз використовують дипломатичний шлях, я думаю, щоб домовитися в тому числі ми будемо бачити це і на наступних зустрічах і в Нормандському форматі, я думаю, це питання порушуватиметься. І цей козир РФ тримає, тому що відкрити десь новий фронт, скажімо так, де вони безпосередньо покажуть, що вони без терористів в Луганській і Донецькій областях ввійдуть, вони зараз цього не хочуть, це як крайній для них метод. Вони зараз хочуть ескалації за допомогою "народної міліції" і військ РФ, так званих "ДНР" та "ЛНР". Тому ця загроза є локальна, вона є з 2014 року, вона постійно то підвищується, то зменшується. Зараз ця загроза є високою і ми повинні це розуміти, але не критично", - резюмував він.

Автор: 

агресія (1195) армія рф (17876) вторгнення (380) Костенко Роман (209)


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Топ коментарі
+8
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03.02.2022 10:48 Відповісти
+5
Вот вы видите, американцы видят, британцы видят, НАТО видит, а недонаполеон в упор не видит.
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03.02.2022 10:49 Відповісти
+1
Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед
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03.02.2022 10:58 Відповісти
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03.02.2022 10:48 Відповісти
Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед
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03.02.2022 10:58 Відповісти
Вот вы видите, американцы видят, британцы видят, НАТО видит, а недонаполеон в упор не видит.
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03.02.2022 10:49 Відповісти
Шо видят, шо не видят, а воз и ныне там.
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03.02.2022 11:55 Відповісти
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03.02.2022 11:58 Відповісти
этот костенко что - новый начальник управления разведки минобороны? все кому не лень дают оценки кроме тех, в обязанности которых это входит...
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03.02.2022 11:27 Відповісти
Каждиі йз нас прєзідєнт, каждий із нас главнокомандующій! (як заповідав великий Бубочка)
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03.02.2022 11:30 Відповісти
гарантирую, что Костенко в вопросе разбирается лучше всех клоунов из оп. и инфу получает от побратимов, действующих военных.
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03.02.2022 11:51 Відповісти
хороший стёб
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03.02.2022 13:25 Відповісти
зе зеленского голосовал, спиноза?
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03.02.2022 17:44 Відповісти
За нелоха, не голосовал.
За Пороха - да.
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03.02.2022 18:52 Відповісти
не нагнетайте(уходит тихо в лес верхом на ермаке)
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03.02.2022 11:49 Відповісти
Мавзолейный металлолом круче подлодки Курск и упавших в 2021 году 32 самолетов вирталетов путлерской РАБссии без всякой войны....32 в год...это Мировой рекорд,в книгу Рекордов Гиннесса занесли...
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03.02.2022 11:52 Відповісти
Вероятность значительной эскалации пока низка, - Резников. Источник:
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03.02.2022 11:54 Відповісти
Шантажем заставим НАТО сертифицировать Северный потом,пом развалим США и НАТО до основанья...а затем...мы наш сраный рюсский Мир построим,кто был никем,тот станет говном Шариковым...
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03.02.2022 12:00 Відповісти
Все эти высеры, каких-то нардепов, очень похожи на рассказ таксиста на "Ланосе", про операцию по замене хрусталика.
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03.02.2022 13:24 Відповісти
да, как и твои глубокие комментарии.
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03.02.2022 17:43 Відповісти
Тогда, берём ручки и делаем отметки, сколько раз ещё икмПЕРД Костенко, что-то подобное скажет.
Это как, всем известный на сайте дурачок ИгорЛ.
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03.02.2022 18:54 Відповісти
тьі бьі научился внятно формулировать, политэксперт) косноязычный
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03.02.2022 19:55 Відповісти
тебя не спрашивал.
отдыхай хамло
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03.02.2022 20:07 Відповісти
 
 