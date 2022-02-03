Попри заяви РФ поки не відвела війська від України. Бачимо навіть невеличке їхнє переміщення в бік наших кордонів, - нардеп "Голосу" Костенко

Наразі тих сил, які сконцентрувала РФ, недостатньо для повномасштабного вторгнення в Україну. Втім, існує велика загроза ескалації на сході нашої держави.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"У нас було засідання комітету, на якому ми заслуховували знову, ми намагаємося кожного тижня це робити, представників всіх 3 розвідок: СЗР, воєнної розвідки, прикордонної розвідки і керівника СБУ, пана Баканова. Зокрема, питання було щодо безпекової ситуації всередині країни та на її кордонах. Ще раз хочу сказати, що ситуація залишається напруженою, напруженою, як я вже про це говорив, і не дивлячись на те, що РФ в деяких ЗМІ сказала про те, що вони відводять війська від наших кордонів, ми не бачимо зараз реально відведення навіть тих військ, які там зараз стоять, від кордонів. Бачимо навіть невеличке переміщення їх в сторону наших кордонів", - зазначає Костенко.

За його словами, наразі тих сил, які сконцентрувала РФ, недостатньо для повномасштабного вторгнення в Україну.

"Я ще раз хочу сказати, що якщо говорити про повномасштабне вторгнення, тих сил і засобів, які зараз є (у РФ. - Ред.), їх недостатньо для того, щоб створити повномасштабне вторгнення. Але загроза певної локальної ескалації, вона є, і вона є безпосередньо (там. - Ред.), де я її зараз бачу, це на сході нашої країни", - стверджує нардеп.

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Він також детально зупиняється на тому, чим ситуація, що склалася, вигідна для РФ.

"Зокрема, для чого це може бути? Ну ми бачимо, які зараз питання навколо Мінських домовленостей і ми знаємо, що це вигідно РФ – примусити нас до виконання цих Мінських домовленостей. І, зокрема, вони зараз використовують дипломатичний шлях, я думаю, щоб домовитися в тому числі ми будемо бачити це і на наступних зустрічах і в Нормандському форматі, я думаю, це питання порушуватиметься. І цей козир РФ тримає, тому що відкрити десь новий фронт, скажімо так, де вони безпосередньо покажуть, що вони без терористів в Луганській і Донецькій областях ввійдуть, вони зараз цього не хочуть, це як крайній для них метод. Вони зараз хочуть ескалації за допомогою "народної міліції" і військ РФ, так званих "ДНР" та "ЛНР". Тому ця загроза є локальна, вона є з 2014 року, вона постійно то підвищується, то зменшується. Зараз ця загроза є високою і ми повинні це розуміти, але не критично", - резюмував він.