"Слуги народу" Полтавщини вимагають від Трухіна скласти мандат: "Обманював громадськість та своїх колег"

Депутати "Слуги народу" Полтавської області правоохоронні органи забезпечити неупереджене та об‘єктивне розслідування ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна.

Про це у Facebook пише радник голови Одеської обласної ради Олександр Смірнов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, депутати різного рівня, обрані від партії "Слуга Народу", обурені поведінкою наших колег, які опинилися в центрі журналістського розслідування Української Правди - народного депутата Олександра Трухіна та депутата Полтавської обласної ради Мухтарова Фахраддіна. Мова йде про автотрощу за участю депутатів.

Олександр Трухін протягом п’яти місяців обманював громадськість та своїх колег по фракції й партії, розказуючи, що нібито поводив себе коректно на місці ДТП і співпрацював з поліцією. Однак, відео, оприлюднене журналістами з Української правди, свідчать про зворотне", - йдеться в повідомленні.

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"Водночас Фахраддін Мухтаров, голова фракції "Слуга Народу" в Полтавській обласній раді й бізнес-партнер Трухіна, або судячи із відео з нагрудної камери патрульних - просто "кент", був учасником і свідком ДТП. Він вводив в оману слідство протягом тривалого часу, прикриваючи свого друга Трухіна. Дії депутатів ми вважаємо недопустимими та неприйнятними", - додав Смірнов.

Так, депутати "Слуги народу" Полтавської області вимагають від Олександра Трухіна негайно скласти мандат народного депутата. Так закликають правоохоронні органи забезпечити неупереджене та об‘єктивне розслідування цієї резонансної справи.

"Звертаємось до керівництва партії "Слуга Народу" з проханням щодо негайного застосування імперативного мандату до депутата і голови фракції "Слуга Народу" в Полтавській обласній раді, Мухтарова Фахраддіна. Ми переконані, що ця особа своїми діями, дискредитувала ім‘я Президента Зеленського та Партії "Слуга Народу", - підсумував Смірнов.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

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