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Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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"Слуги народу" Полтавщини вимагають від Трухіна скласти мандат: "Обманював громадськість та своїх колег"

Депутати "Слуги народу" Полтавської області правоохоронні органи забезпечити неупереджене та об‘єктивне розслідування ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна.

Про це у Facebook пише радник голови Одеської обласної ради Олександр Смірнов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, депутати різного рівня, обрані від партії "Слуга Народу", обурені поведінкою наших колег, які опинилися в центрі журналістського розслідування Української Правди - народного депутата Олександра Трухіна та депутата Полтавської обласної ради Мухтарова Фахраддіна. Мова йде про автотрощу за участю депутатів.

Олександр Трухін протягом п’яти місяців обманював громадськість та своїх колег по фракції й партії, розказуючи, що нібито поводив себе коректно на місці ДТП і співпрацював з поліцією. Однак, відео, оприлюднене журналістами з Української правди, свідчать про зворотне", - йдеться в повідомленні.

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"Водночас Фахраддін Мухтаров, голова фракції "Слуга Народу" в Полтавській обласній раді й бізнес-партнер Трухіна, або судячи із відео з нагрудної камери патрульних - просто "кент", був учасником і свідком ДТП. Він вводив в оману слідство протягом тривалого часу, прикриваючи свого друга Трухіна. Дії депутатів ми вважаємо недопустимими та неприйнятними", - додав Смірнов.

Так, депутати "Слуги народу" Полтавської області вимагають від Олександра Трухіна негайно скласти мандат народного депутата. Так закликають правоохоронні органи забезпечити неупереджене та об‘єктивне розслідування цієї резонансної справи.

"Звертаємось до керівництва партії "Слуга Народу" з проханням щодо негайного застосування імперативного мандату до депутата і голови фракції "Слуга Народу" в Полтавській обласній раді, Мухтарова Фахраддіна. Ми переконані, що ця особа своїми діями, дискредитувала ім‘я Президента Зеленського та Партії "Слуга Народу", - підсумував Смірнов.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

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Автор: 

ДТП (4483) цензура (363) Слуга народу (2820) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+16
Не тільки скласти мандат, а ще і заарештувати.
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03.02.2022 10:56 Відповісти
+15
Ваш презік, "слуги" Полтавщини, також "обманював громадськість та своїх колег".
Багато обманював, в тому числі, і у справі Трухіна.
До нього у "слуг" претензій чомусь немає.

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03.02.2022 10:58 Відповісти
+10
а 150 штук он не от вас вез, случайно?
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03.02.2022 11:03 Відповісти
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Не тільки скласти мандат, а ще і заарештувати.
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03.02.2022 10:56 Відповісти
Что и дело даже до суда дойдет?
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03.02.2022 10:57 Відповісти
Конечно через СУД отпустят, найдя процедурные неувязки (порекомендованные зелеными) и будут говорить, что это не мы, это СУД виноват.
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03.02.2022 12:25 Відповісти
Шо опять, отмоют грязну пику, еще и компенсацию заплатят?
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03.02.2022 13:10 Відповісти
шавки начали "прынцыпыальность" проявлять,противно
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03.02.2022 12:42 Відповісти
А лучше застрелиться !
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03.02.2022 11:14 Відповісти
Скласти мандат,це значить - одмандячить?!
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03.02.2022 11:16 Відповісти
150 тысяч закрысил от коллег.
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03.02.2022 10:56 Відповісти
в общак долю из полтавы вез. он собирает бабло с откатов от крадивництва. буткевич и ермолаева об этом говорили намедни в блоге
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03.02.2022 12:17 Відповісти
А может наоборот. "пайка" для Безуглой, Третьяковой, Колесник?
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03.02.2022 12:24 Відповісти
😂😂😂 В Полтаве тоже есть веселые ребята. Сколько же их по всей стране?
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03.02.2022 10:58 Відповісти
Ваш презік, "слуги" Полтавщини, також "обманював громадськість та своїх колег".
Багато обманював, в тому числі, і у справі Трухіна.
До нього у "слуг" претензій чомусь немає.

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03.02.2022 10:58 Відповісти
На великій брехні всі ці виродки зайшли до влади, а тепер хочуть, щоб відповідав лише той, кого вже не можна врятувати.
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03.02.2022 11:11 Відповісти
Боже правий ! Ну кого тільки не обирає цей "мудрий наріт"- як не маланці так кацапи калібровані-тепер ще й чурку якусь Фахрітдін - ко мне -Мухтар! Хто керує хохлами і малоросами?
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03.02.2022 12:36 Відповісти
теж був здивований, коли вибрали Зеленського, який себе відкрито причисляв до євреїв. Порошенка ж перед цим називали Вальцманом в негативному сенсі, що не українець, хоча Порох навпаки завжди вів себе як українець і православний. Мудрий наріт такий дивний
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03.02.2022 13:37 Відповісти
"Ми, депутати різного рівня, обрані .....", обурені поведінкою наших колег, -
..ть, совковая школа это тебе не кило изюма!
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03.02.2022 11:03 Відповісти
совки зі смартфонами -- "новиє ліца". Молоді за віком -- брежнєви душею. Видається, що смартфони їм лише для того, щоб знайти за допомогою Google наведену Вами фразу чи якесь засмальцьоване привітання до свята з обов'язковою банальною .gif картинкою, як же без неї...
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03.02.2022 11:14 Відповісти
а 150 штук он не от вас вез, случайно?
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03.02.2022 11:03 Відповісти
не в бровь, а в глаз. сидоров - кассир
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03.02.2022 12:19 Відповісти
так все слуги урода сложите
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03.02.2022 11:07 Відповісти
"Топова" тема, вже декількох днів на всіх інформагенствах - Трухін! Таке відчуття, що це головна проблема України! Таких покидьків у владі безліч! Йде цілеспрямоване відволікання від більш серйозних негараздів в країні! Трухін - пішка, на якій влада показує, що вони працюють і приводять до покарання "своїх". А покарання яке? Виключення з партії і все??!!
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03.02.2022 11:08 Відповісти
Це вже не спрацює: коли відмазували Труху півроку, а потім раптом проявили принциповість, після того як журналіст оприлюднив докази, виглядає бридко і смішно.
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03.02.2022 13:40 Відповісти
Ой *** мандат сложить,ещё по попке его отшлепайте,партия с плинтусным рейтингом засуетилась.
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03.02.2022 11:08 Відповісти
Зе слуги нагадують стаю пірань які почули кров, зараз вони здатні зжерти Трухіна з потрохами,але питання де ці правдолюбці були раніше
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03.02.2022 11:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=G479m5sRRIk https://www.youtube.com/watch?v=G479m5sRRIk

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03.02.2022 11:17 Відповісти
Какие все гнилые эти слуги .Пока не один из них не вышел с предложением привлечь к ответственности руководство МВД,ДБР,офис Генпрокурора и с полной уверенностью предвижу, такого и не будет.Призываю!!! Люди шире раскройте глаза на факты,которые сами говорят о сегодняшней власти.
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03.02.2022 11:12 Відповісти
Вовча стая, підранків добивать,щоб не вийшли на всю стаю!
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03.02.2022 11:13 Відповісти
які там вовки? пацюки і хом'ячки. Більш-менш адекватні люди із якоюсь совістю звідки вийшли в перші півроку-рік. Зараз залишилося слухняне отрєб"є без власної думки чи переконань.
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03.02.2022 13:45 Відповісти
Та Кучмисты нормальные бандосы,осбенно кода покурят или стопарик пропустят... Данилыч знал кого собрать...
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03.02.2022 12:17 Відповісти
лол. у зепутатов началось хоровое пение и имитация демократии вкупе с неподдельньім возмущением
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03.02.2022 12:19 Відповісти
А может парни с Полтавы отзовут и остальных "слуг "депутатов? Потому как от них только инфляция, налоги, акцизы... Они нам не нужны!
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03.02.2022 12:20 Відповісти
Если народ просит, то наказание неминуемо. Бл....................., шо спьяну не сморозишь. Вот так то детки, пьянство до хорошего не приводит.
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03.02.2022 12:23 Відповісти
І СВОІХ КОЛЄГ)))))))))))))))
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03.02.2022 12:27 Відповісти
Ничего ему не будет. Компенсирует убытки, оплатит лечение. И может даже будет и дальше заседать в Раде, только вне фракции. К этому все идет
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03.02.2022 12:27 Відповісти
Вали его на бок , ломай ему шею ...
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03.02.2022 12:29 Відповісти
Пусть повесится.
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03.02.2022 12:31 Відповісти
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03.02.2022 12:31 Відповісти
Де Полтава, а де Одеса?
Чи там цього Смірнова вже підбрали переводом з Одеси в Полтаву на місце керівника місцевими уродами замість Трухіна?
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03.02.2022 12:51 Відповісти
всі слуги геть бо це аферисти
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03.02.2022 12:53 Відповісти
бунт в зеленом болоте?!
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03.02.2022 12:55 Відповісти
А "Человек Арахамия" не обманывал?....да там ваших спикеров можно скопом увольнять не ошибётесь все поголовно врали и подонки...
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03.02.2022 13:01 Відповісти
А можно, он уйдет в лес?
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03.02.2022 13:04 Відповісти
Треба верховного брехуна і разводілу гнати в шию. Все іде від ОПи. Тупі і неграмотні бездарі, а потоки швидко осідлали. Мабуть Бєня вчив
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03.02.2022 13:49 Відповісти
эту труху надо арестовывать вместе с зебилом и другими зелеными подонками.
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03.02.2022 13:50 Відповісти
ах-ах, "обманював колег по партії", та ви всі зелені два з половиною роки обманюєте всю Україну, ще й нашим союзникам від вашої брехні дістається
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03.02.2022 14:02 Відповісти
Та нічого і нікого вони не обманювали))) Там просто був "шовковий" стан)))
Ці ЗЕбовдури із Полтави мабуть інтерв'ю Трухи не читали))) То ШОК і все,ніякий не обман))))
Зе-шмаркля зуб дає)))
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03.02.2022 14:03 Відповісти
правильно. выгнать его назад в ту партию, в которой он был до СН.
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04.02.2022 07:39 Відповісти
 
 