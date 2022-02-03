Розвідка спостерігає "переляк" у найманців РФ через пропаганду про нібито "український наступ", - Резніков

Російсько-окупаційні війська на окупованому Донбасі насичують російською пропагандою.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника МОУ, Росія продовжує постачання окупаційним військам 1 та 2 АК зброї та паливно-мастильних матеріалів.

"Але хочемо сказати, що в них відбувається в ОРДЛО ротація. Оскільки на сьогодні наша розвідка спостерігає переляк, психологічний стан низького рівня серед бойовиків та найманців, оскільки вони сприймають російську пропаганду, якою їх насичують, про нібито майбутній український наступ. І це дуже чітко відображається на низькому психологічному стані найманців та інших покидьків, які сьогодні несуть "службу" в 1 та 2 АК ЗС РФ", - пояснив міністр.

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