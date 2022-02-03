УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13267 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 869 23

Розвідка спостерігає "переляк" у найманців РФ через пропаганду про нібито "український наступ", - Резніков

Розвідка спостерігає

Російсько-окупаційні війська на окупованому Донбасі насичують російською пропагандою.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами очільника МОУ, Росія продовжує постачання окупаційним військам 1 та 2 АК зброї та паливно-мастильних матеріалів.

"Але хочемо сказати, що в них відбувається в ОРДЛО ротація. Оскільки на сьогодні наша розвідка спостерігає переляк, психологічний стан низького рівня серед бойовиків та найманців, оскільки вони сприймають російську пропаганду, якою їх насичують, про нібито майбутній український наступ. І це дуже чітко відображається на низькому психологічному стані найманців та інших покидьків, які сьогодні несуть "службу" в 1 та 2 АК ЗС РФ", - пояснив міністр.

Також читайте: Ймовірність значної ескалації наразі є низькою, - Резніков

Автор: 

пропаганда (2827) Донбас (22358) найманці рф (2066) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
От активной позиции США и Бритов обосралась даже паРашка, а не только вжопучленцы...
показати весь коментар
03.02.2022 11:01 Відповісти
+18
Бурятские танкисты были озадачены новыми российскими танками с антипригарным покрытием изнутри.
показати весь коментар
03.02.2022 11:28 Відповісти
+14
С(у)кабеева на каналі росія 1 попередила солдатів та офіцерів параші про жахи, які на них чекають в Україні. Скільки з них згорить в танках та скільки чорних мішків для трупів потрібно взяти з собою.

https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
показати весь коментар
03.02.2022 11:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От активной позиции США и Бритов обосралась даже паРашка, а не только вжопучленцы...
показати весь коментар
03.02.2022 11:01 Відповісти
вжопучленцам страшнее. они на чужой земле.
показати весь коментар
03.02.2022 11:53 Відповісти
Сидіть тихо, атоваванападе. Він же під коксом не керований.
показати весь коментар
03.02.2022 11:03 Відповісти
Так.Вчора показиували одного сепора який прийшов в Україну і передає своії донькі що папа уже навоевался.Сцуть зрадники за свою нікчемну шкуру.
показати весь коментар
03.02.2022 11:06 Відповісти
Вже і рускій ізик йому не потрібен?
показати весь коментар
03.02.2022 11:10 Відповісти
Той переляк у них вже вісім років.
Нічого нового - наступ ВСУ вони анонсують пару разів на місяць.
показати весь коментар
03.02.2022 11:20 Відповісти
С(у)кабеева на каналі росія 1 попередила солдатів та офіцерів параші про жахи, які на них чекають в Україні. Скільки з них згорить в танках та скільки чорних мішків для трупів потрібно взяти з собою.

https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
показати весь коментар
03.02.2022 11:25 Відповісти
Правильно, кацап повинен тримтіти. А ще розповсюджують фейк, що Кличко вже перекопав весь Київ та будує бункера та бомбосховища по всьому місту. Вчора читав на кацапсячих ресурсах
показати весь коментар
03.02.2022 11:26 Відповісти
Кацапи взагалі опупіють, коли узнають, що в київських бомбосховищах класу "люкс" навіть стриптиз-бари є.
показати весь коментар
03.02.2022 11:30 Відповісти
вы серьезно???
показати весь коментар
03.02.2022 21:13 Відповісти
ВполньЄ
показати весь коментар
03.02.2022 21:42 Відповісти
Бурятские танкисты были озадачены новыми российскими танками с антипригарным покрытием изнутри.
показати весь коментар
03.02.2022 11:28 Відповісти
"Аллаверди!" "модернізую" твій анекдот:
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- Да "х** с ними"! Бабы новых нарожают!
показати весь коментар
03.02.2022 12:54 Відповісти
Клас!
Останню частину можна викласти так:
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Отмывается-то он теперь легко, а бабы новых нарожают!
показати весь коментар
03.02.2022 13:05 Відповісти
"Хай буде "гречка"! Я автор - маю право вносить зміни!
показати весь коментар
03.02.2022 13:10 Відповісти
Это типичное состояние всей кремлевской элиты....после употребления дипломатического багажа. Теперь понятно, что это искусственно приобретенный шизоидальный синдром всех правлящих ************...ну по другому никак.

В Аргентине не менее 17 человек скончались после употребления кокаина, который мог содержать ядовитое вещество. Еще 56 человек госпитализированы, сообщает Скептик ссылаясь на https://www.reuters.com/world/tainted-cocaine-kills-16-argentina-dozens-hospitalized-2022-02-02/ Reuters .Случаи отравления зафиксированы в нескольких городах обширной провинции Буэнос-Айреса - Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-ФФебреро При этом люди продолжают обращаться за медицинской помощью в восемь муниципалитетов провинции из-за токсичного кокаина.
показати весь коментар
03.02.2022 11:28 Відповісти
рускій ізик:
показати весь коментар
03.02.2022 11:39 Відповісти
а вель это так и есть прикол заключаеться в том что научили козлов разговаривать по "русски"
показати весь коментар
03.02.2022 17:31 Відповісти
Предполагается , что танкистьі 1,2 АК будут просто бросать свои танки во время боя , как єто практиковали египетские и сирийские єкипажи во время войньі 1973г . Никто не захочет зажариться в "коробке" , зная о наличии у ВСУ продвинутьіх средств , типа "Джавелинов" и пр. И за что , платят им копейки ...
показати весь коментар
03.02.2022 11:46 Відповісти
В Грузії кацапські льотчики йшли у відставку, щоб тільки не підніматися в небо.
показати весь коментар
03.02.2022 12:12 Відповісти


показати весь коментар
03.02.2022 12:18 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2022 12:24 Відповісти
Пугали нас, пугали. Результат: сами себя запугали.
показати весь коментар
03.02.2022 16:09 Відповісти
 
 