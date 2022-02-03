Розвідка спостерігає "переляк" у найманців РФ через пропаганду про нібито "український наступ", - Резніков
Російсько-окупаційні війська на окупованому Донбасі насичують російською пропагандою.
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За словами очільника МОУ, Росія продовжує постачання окупаційним військам 1 та 2 АК зброї та паливно-мастильних матеріалів.
"Але хочемо сказати, що в них відбувається в ОРДЛО ротація. Оскільки на сьогодні наша розвідка спостерігає переляк, психологічний стан низького рівня серед бойовиків та найманців, оскільки вони сприймають російську пропаганду, якою їх насичують, про нібито майбутній український наступ. І це дуже чітко відображається на низькому психологічному стані найманців та інших покидьків, які сьогодні несуть "службу" в 1 та 2 АК ЗС РФ", - пояснив міністр.
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Нічого нового - наступ ВСУ вони анонсують пару разів на місяць.
https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- Да "х** с ними"! Бабы новых нарожают!
Останню частину можна викласти так:
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Отмывается-то он теперь легко, а бабы новых нарожают!
В Аргентине не менее 17 человек скончались после употребления кокаина, который мог содержать ядовитое вещество. Еще 56 человек госпитализированы, сообщает Скептик ссылаясь на https://www.reuters.com/world/tainted-cocaine-kills-16-argentina-dozens-hospitalized-2022-02-02/ Reuters .Случаи отравления зафиксированы в нескольких городах обширной провинции Буэнос-Айреса - Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-ФФебреро При этом люди продолжают обращаться за медицинской помощью в восемь муниципалитетов провинции из-за токсичного кокаина.