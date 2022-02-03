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Білорусь викликала українського посла через нібито перетин кордону нашим безпілотником. Речник МЗС Ніколенко стверджує, що це провокація

Білорусь викликала українського посла через нібито перетин кордону нашим безпілотником. Речник МЗС Ніколенко стверджує, що це провокація

Заяви офіційного Мінська про нібито використання "українського безпілотника на території Білорусі" - провокація.

Про це повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", - зазначив він. 

В свою чергу МЗС Білорусі повідомило, що 3 лютого був викликаний посол України в Мінську Ігор Кизим, якому заявлено "рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

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Білоруська сторона стверджує, що український безпілотник 24 січня незаконно перетнув держкордон Білорусі і був примушений до посадки білоруськими військовими. БПЛА, як заявили в МЗС Білорусі, "було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський", де проводяться спільні білорусько-російські навчання.

Білорусь викликала українського посла через нібито перетин кордону нашим безпілотником. Речник МЗС Ніколенко стверджує, що це провокація 01

Автор: 

Білорусь (7970) безпілотник (4363) кордон (4823) МЗС (4183) посол (1108) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+6
Боюсь,що за безпілотником,буде ще й обстріл!
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03.02.2022 11:07 Відповісти
+5
Ну так хай той "безпілотник" зіб"ють і доведуть що він - український! А ні - хай "ідуть лісом!" Не вистачало нам ще виправдовуваться перед "відмороженим бульбофюрером"!
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03.02.2022 11:08 Відповісти
+2
Если лука оденет свежие маршальские памперсы и сдастся в плен, то Украина обязана будет обеспечить его физическую безопасность до Гаагского Трибунала.
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03.02.2022 11:07 Відповісти
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Боюсь,що за безпілотником,буде ще й обстріл!
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03.02.2022 11:07 Відповісти
Если лука оденет свежие маршальские памперсы и сдастся в плен, то Украина обязана будет обеспечить его физическую безопасность до Гаагского Трибунала.
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03.02.2022 11:07 Відповісти
какие проблемы..... а послать на половые органы Луку... слабо..... а вызвать посла картофельной хунты и заявить- обвинив их что они взорвали над территорией Украины ядерную бомбу!!???
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03.02.2022 11:08 Відповісти
Ну так хай той "безпілотник" зіб"ють і доведуть що він - український! А ні - хай "ідуть лісом!" Не вистачало нам ще виправдовуваться перед "відмороженим бульбофюрером"!
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03.02.2022 11:08 Відповісти
Ну так покинуть эту Лукашенковскую Беларусь. Что там делает посол, всё братаемся и умиротворяем усатого тирана и ********. Летел, летает и будет летать беспилотник для проверки. Суч...ра усатая!
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03.02.2022 11:11 Відповісти
Певно ***** хоче руками Лукі повоювати це так очевидно.
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03.02.2022 11:12 Відповісти
Я не спеціаліст, поясніть мені, будь ласка, чи взагалі є можливість примусити сісти літаючу хрінь, у якій нема пілота?
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03.02.2022 11:13 Відповісти
Беспилотник где?
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03.02.2022 11:13 Відповісти
Лука окончательно с катушек сьехал и сел на кремлевский кукан. Зачем Украине запускать какие то китайские беспилотники если сейчас над Украиной границу патрулируют современные американские самолеты-разведчики и спутники
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03.02.2022 11:14 Відповісти
На біса писати "провокація"?
Хіба не простіше та дипломатичніше буде попросити надати переконливі докази?
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03.02.2022 11:16 Відповісти
Саме цікаве: "на хрєна" нам запускать безпілотник над територією Білорусі якщо "Байрактар" в режимі розвідки "читає" територію на відстань від 20 до 40 км? Бомбу на позицію артилеристів у ОРДЛО кинули на відстань до 10 км зі своєї території! А тут лише якісь "фантазії" стосовно уявного "прольоту"
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03.02.2022 11:18 Відповісти
режиму іпанутого картопляного фюрера треба війна.
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03.02.2022 11:22 Відповісти
Тут видимо такой случай что не подходит пословица *не трогай говно оно вонять не будет*. Тут пока говно не уберешь и поглубже не закопаешь оно никому жизни не даст
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03.02.2022 11:31 Відповісти
В таких случаях надо настаивать на создании совместной комиссии для рассмотрения доказательств обвинений. Сегодня все воздушное пространство легко контролируется. А изготовить и запустить беспилотник может чуть-ли не каждый школьник. Нет доказательств - нет обвинений!
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03.02.2022 11:51 Відповісти
1. Як примусили сісти безпілотник? Міги піднімали в небо щоб його налякати?
2.І де він, якщо примусили сісти?
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03.02.2022 12:21 Відповісти
Треба викликати білоруського посла і заявити рішучий протест (бажано в присутності журналістів) .,про те, що Україна має ТОЧНІ відомості про вироблення на білоруській АЕС збройного плутонію-)) оце буде бімба -)))
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03.02.2022 13:18 Відповісти
Это был российский беспилотник "Орлан 10" (видно на фото, которое беларусы прикладывают к новости), у Украины таких нет. Россия не считает нужным предупреждать Беларусь о запуске своих беспилотников, вот и отгребли...))
Аплодирую стоя!
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04.02.2022 00:41 Відповісти
 
 