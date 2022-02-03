Білорусь викликала українського посла через нібито перетин кордону нашим безпілотником. Речник МЗС Ніколенко стверджує, що це провокація

Заяви офіційного Мінська про нібито використання "українського безпілотника на території Білорусі" - провокація.

Про це повідомив у твітері речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", - зазначив він.

В свою чергу МЗС Білорусі повідомило, що 3 лютого був викликаний посол України в Мінську Ігор Кизим, якому заявлено "рішучий протест у зв'язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

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Білоруська сторона стверджує, що український безпілотник 24 січня незаконно перетнув держкордон Білорусі і був примушений до посадки білоруськими військовими. БПЛА, як заявили в МЗС Білорусі, "було запущено з території України з метою проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський", де проводяться спільні білорусько-російські навчання.