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Новини Олімпіада-2022
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Фристайлер Абраменко та фігуристка Назарова нестимуть прапор України на відкритті Олімпіади в Пекіні

Фристайлер Абраменко та фігуристка Назарова нестимуть прапор України на відкритті Олімпіади в Пекіні

На урочистій церемонії відкриття синьо-жовтий прапор нестимуть – Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Про це у Facebook повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає Цензор.НЕТ.

Як і на попередніх Олімпійських іграх в Токіо, де вперше в історії прапор країни на урочистій церемонії відкриття несли разом відразу два спортсмени - чоловік і жінка, ця традиція буде продовжена і на XXIV зимових Олімпійських іграх, що 4 лютого стартують в Пекіні.

"Перш за все, це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас", - прокоментував Олександр Абраменко.

"Ще на зимових Іграх в Пхьончхані-2018 я дуже прагнула стати прапороносцем, але розуміла, що для мене це дебютні змагання такого рівня. І тому зараз я дуже щаслива розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді і всією Україною", - відзначає Олександра Назарова.

Читайте: Український фігурист Шмуратко спілкувався з журналістами з РФ англійською

Автор: 

Китай (4718) Олімпіада (687) прапор (486)


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Ух ты, какая Назарова конфетка!
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03.02.2022 11:33 Відповісти
Рошен...
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03.02.2022 11:37 Відповісти
Главного ватника зборной нести флаг, ну уже и не удивительно.
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03.02.2022 11:41 Відповісти
Цьомки кремлинам предають, наволочі.
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03.02.2022 13:27 Відповісти
 
 