Фіксуємо зменшення кількості бойових втрат на Донбасі. За останні три тижні не загинув жоден український воїн, - Резніков

Останнім часом на Донбасі спостерігається зменшення кількості бойових втрат.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми фіксуємо зменшення кількості бойових втрат. За останні три тижні, за 21 день не загинув жоден воїн. Я сподіваюся, що це збережеться і в майбутньому. Це свідчить про те, що режим припинення вогню продовжує працювати. Ми розраховуємо на дипломатичне врегулювання як на базовий сценарій", - сказав він.

Резніков також додав, що останнім часом знизилася інтенсивність провокацій із боку бойовиків. Втім, Росія, за його словами, продовжує постачання їм зброї та пально-мастильних матеріалів.

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