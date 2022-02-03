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Новини Війна
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Фіксуємо зменшення кількості бойових втрат на Донбасі. За останні три тижні не загинув жоден український воїн, - Резніков

Фіксуємо зменшення кількості бойових втрат на Донбасі. За останні три тижні не загинув жоден український воїн, - Резніков

Останнім часом на Донбасі спостерігається зменшення кількості бойових втрат.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми фіксуємо зменшення кількості бойових втрат. За останні три тижні, за 21 день не загинув жоден воїн. Я сподіваюся, що це збережеться і в майбутньому. Це свідчить про те, що режим припинення вогню продовжує працювати. Ми розраховуємо на дипломатичне врегулювання як на базовий сценарій", - сказав він.

Резніков також додав, що останнім часом знизилася інтенсивність провокацій із боку бойовиків. Втім, Росія, за його словами, продовжує постачання їм зброї та пально-мастильних матеріалів. 

Читайте також: Україна не планує наступу ні на Донбас, ні на Крим, - Резніков

Автор: 

Донбас (22358) втрати (4461) найманці рф (2066) Резніков Олексій (1446) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+2
Не завдяки, а всупереч.
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03.02.2022 11:35 Відповісти
+1
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03.02.2022 11:29 Відповісти
+1
дол..**
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03.02.2022 11:35 Відповісти
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03.02.2022 11:29 Відповісти
Не завдяки, а всупереч.
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03.02.2022 11:35 Відповісти
саме завдяки їм
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03.02.2022 11:56 Відповісти
благодаря британцам и американцам, а зеленые человечки понемногу отодвигают границу Азии на запад и ещё имеют наглость бузить о "создании панических настроении со стороны Запада".
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03.02.2022 12:49 Відповісти
Послухаєш Резнікова, так Україна взагалі не має втрат вже півроку.
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03.02.2022 11:32 Відповісти
дол..**
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03.02.2022 11:35 Відповісти
Сплюнь !
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03.02.2022 11:38 Відповісти
Весна прошла,настало лето -спасибо зелику за это !!!
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03.02.2022 11:41 Відповісти
А это победа , или зрада? Может это просто бдительность усыпляют? И каким боком к этому Резников?
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03.02.2022 11:46 Відповісти
Ой, не кажи "Гоп!" поки не перескочиш. Тягне його за язык хтось, чи тіпун муляє...
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03.02.2022 14:06 Відповісти
Хорошо.
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04.02.2022 07:41 Відповісти
 
 