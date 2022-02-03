Фіксуємо зменшення кількості бойових втрат на Донбасі. За останні три тижні не загинув жоден український воїн, - Резніков
Останнім часом на Донбасі спостерігається зменшення кількості бойових втрат.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми фіксуємо зменшення кількості бойових втрат. За останні три тижні, за 21 день не загинув жоден воїн. Я сподіваюся, що це збережеться і в майбутньому. Це свідчить про те, що режим припинення вогню продовжує працювати. Ми розраховуємо на дипломатичне врегулювання як на базовий сценарій", - сказав він.
Резніков також додав, що останнім часом знизилася інтенсивність провокацій із боку бойовиків. Втім, Росія, за його словами, продовжує постачання їм зброї та пально-мастильних матеріалів.
Топ коментарі
+2 Kucher
показати весь коментар03.02.2022 11:35 Відповісти Посилання
+1 Alter Nator
показати весь коментар03.02.2022 11:29 Відповісти Посилання
+1 Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар03.02.2022 11:35 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alter Nator
показати весь коментар03.02.2022 11:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Kucher
показати весь коментар03.02.2022 11:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alter Nator
показати весь коментар03.02.2022 11:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bogdan_
показати весь коментар03.02.2022 12:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vladimir Soukhov
показати весь коментар03.02.2022 11:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар03.02.2022 11:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alexey Chernyavsky
показати весь коментар03.02.2022 11:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ALEX 13 #375637
показати весь коментар03.02.2022 11:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Vyacheslav Horbokon
показати весь коментар03.02.2022 11:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
V Vv #502451
показати весь коментар03.02.2022 14:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Wlad Raevsky
показати весь коментар04.02.2022 07:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль