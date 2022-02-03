Справа Трухіна: "ЄС" отримала підписні листи і вимагає терміново провести позачергове засідання Ради. ДОКУМЕНТ

"Європейська Солідарність" отримала підписні листи і починає збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради – про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Вона наголошує – "слуги" знову намагаються затягнути час.

У порядку денному позачергового засідання, яке ініціює "Європейська Солідарність", – розгляд питання бездіяльності правоохоронних органів щодо фактів корупційної складової в діях народного депутата з монобільшості Олександра Трухіна. "Євросолідарність" вимагає присутності на засіданні президента Зеленського та звіту керівників правоохоронних органів – ОГПУ, ДБР, МВС і НАБУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"В присутності Зеленського плануємо обговорити злочинну бездіяльність правоохоронних органів, їхню фактичну політизацію, отримати відповіді, хто знищував і приховував матеріали справи, в якій замішано депутата від правлячої партії", – пише Геращенко у Facebook.

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"Ми вважаємо блюзнірством і заговорюванням заяви "слуг", що вони збирають позачергове засідання аж на 14 лютого.

"Нагадаю, тоді вже почнеться сесійний тиждень, а ситуація з прихованим злочином, корупцією і замішаними у все це керівництвом держави та правоохоронних органів, які виправдовували свого колегу ще й фактично зачищали докази, потребує серйозної дорослої розмови і реакції парламенту", – переконана Геращенко.

"Також ми зареєстрували постанову про негайну відставку міністра внутрішніх справ, звернення до Зеленського щодо відставки керівника ДБР, призначеного із порушеннями на непрозорому конкурсі, виключно за політичну лояльність Банковій", – повідомила співголова фракції.

"Ми розіслали на фракції лист про створення ТСК по бездіяльності правоохоронних органів, з найбільшим нетерпінням чекаємо відповіді від "слуг". Досьогодні всі ТСК від опозиції – чи то по "вагнерівцям", чи то по розкраданню ковідного фонду, – "слуги" блокували", – нагадала Ірина Геращенко.