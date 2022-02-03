УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5813 відвідувачів онлайн
Новини
1 982 9

Справа Трухіна: "ЄС" отримала підписні листи і вимагає терміново провести позачергове засідання Ради. ДОКУМЕНТ

Справа Трухіна:

"Європейська Солідарність" отримала підписні листи і починає збір підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради – про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Вона наголошує – "слуги" знову намагаються затягнути час.

У порядку денному позачергового засідання, яке ініціює "Європейська Солідарність", – розгляд питання бездіяльності правоохоронних органів щодо фактів корупційної складової в діях народного депутата з монобільшості Олександра Трухіна. "Євросолідарність" вимагає присутності на засіданні президента Зеленського та звіту керівників правоохоронних органів – ОГПУ, ДБР, МВС і НАБУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

"В присутності Зеленського плануємо обговорити злочинну бездіяльність правоохоронних органів, їхню фактичну політизацію, отримати відповіді, хто знищував і приховував матеріали справи, в якій замішано депутата від правлячої партії", – пише Геращенко у Facebook.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після скандалу з Трухіним Монастирський та Сухачов мали би звільнитися, - нардеп "ЄС" Величкович

"Ми вважаємо блюзнірством і заговорюванням заяви "слуг", що вони збирають позачергове засідання аж на 14 лютого.

Справа Трухіна: ЄС отримала підписні листи і вимагає терміново провести позачергове засідання Ради 01

"Нагадаю, тоді вже почнеться сесійний тиждень, а ситуація з прихованим злочином, корупцією і замішаними у все це керівництвом держави та правоохоронних органів, які виправдовували свого колегу ще й фактично зачищали докази, потребує серйозної дорослої розмови і реакції парламенту", – переконана Геращенко.

"Також ми зареєстрували постанову про негайну відставку міністра внутрішніх справ, звернення до Зеленського щодо відставки керівника ДБР, призначеного із порушеннями на непрозорому конкурсі, виключно за політичну лояльність Банковій", – повідомила співголова фракції.

"Ми розіслали на фракції лист про створення ТСК по бездіяльності правоохоронних органів, з найбільшим нетерпінням чекаємо відповіді від "слуг". Досьогодні всі ТСК від опозиції – чи то по "вагнерівцям", чи то по розкраданню ковідного фонду, – "слуги" блокували", – нагадала Ірина Геращенко.

Автор: 

ВР (15050) Геращенко Ірина (1150) ДТП (4483) позачергове засідання (223) Трухін Олександр (159)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони "тихенько пішли в ліс" із засідання. Дрищуть там , мабуть.
показати весь коментар
03.02.2022 11:53 Відповісти
А знаєте чому копи в ліс трухіна не пустили ?
Тому що там до сих пір шукають кілера шефіра 🙂
показати весь коментар
03.02.2022 12:21 Відповісти
В Естонії міністр пішла в відставку за те що підвезла на службовій машині дитя в школу. А тут такий звиздець і хоч би хни...
показати весь коментар
03.02.2022 11:57 Відповісти
Це тому, що у 14-му треба було не "мусорную" люстрацiю проводити, а "пенькову".
...й без мила бажанно.
показати весь коментар
03.02.2022 12:02 Відповісти
Ну люстрували татарова. А через чотири роки за татарових проголосувало 73% мудрого наріду.
показати весь коментар
03.02.2022 12:06 Відповісти
От якшо б його люстрували через "повєшєнiє", то й не було б за кого голосувати через 4 роки
Та й тим, хто прийшов до влади потiм, був би дуже гарний приклад як не трабе робити, щоб вцiлiти.
показати весь коментар
03.02.2022 13:42 Відповісти
Який Трухін?
показати весь коментар
03.02.2022 12:05 Відповісти
чомусь мені здається, що і стосовно директора ДБР Сухачова Верховна Рада може висловити йому недовіру, щоправда, таке рішення не може призвести до його автоматичної відставки (як, приміром, стосовно міністра з уряду)
показати весь коментар
03.02.2022 12:56 Відповісти
такой серьёзный повод, куда там.
показати весь коментар
04.02.2022 07:33 Відповісти
 
 