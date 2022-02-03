Риторика Кремля почала серйозно змінюватися. Останнім часом їх непокоїть термін підльоту ракет, - Резніков
Останнім часом у Кремлі почала серйозно змінюватись риторика.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що серйозно почала змінюватися, зокрема, риторика в Кремлі. Я теж звернув на це увагу, і я хотів би звернути вашу увагу, що останнім часом персонально їх непокоїть термін підльоту ракет. Це викликає, напевно, якусь персональну фобію", - сказав Резніков.
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+27 Николай Петров #500125
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показати весь коментар03.02.2022 12:04 Відповісти Посилання
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хло старенькое, ему нужно минимум 5 мин чтоб на лыжах доползти до унитаза
Лет 6 назад Коболев обещал, что через 5 лет добычу газа в Украине увеличат настолько, что мы его продавать сможем, вместо того, чтобы закупать. С нынешними ценами на газ это звучит как издевка или коррупционная схема.
якщо не можеш заперечити по суті, нападай на моральний вигляд опонента
Кстати, почему зегниды этого не сделали 3 года назад и сейчас цель -10 млрд.?
3.11.2018 г.
Благодаря договоренности между Украиной и Турцией о зоне свободной торговли страны смогут достичь торгового баланса в $10 млрд, сказал глава турецкого государства Реджеп Эрдоган.
Украина и Турция планируют подписать Соглашение о зоне свободной торговли до конца 2018 года. Об этом 3 ноября в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
Тупые зеленые бездельники---только пиар на сделанном НЕ ИМИ!
Нафтопроводи й газогони рвуться на порядок частіше . Хоча б тому , що під землею (й на дні моря) умови екслуатації зварних швів на порядок складнійше контролювати .
Йще росповістіть тут усім , що нібито ісламіст й диктатор Ердоган про життя свої громодян дбає крайще , ніж шведцькі й фінські соціал-демократи які навіть ***** довірили класти труби по дну Балтійського моря .
Якщо б дбати думати тільки про те, що в тебе під ногами не існувало такого світоогляду як альпінізм . Не було б збудованно жодного не те що хмарачоса , але й простого 10-поверхового будинку . Навіть після 11 вересня хмарочоси будують , літаки тількі більше літають . Життя це такий небеспечний процесс . Виходити на вулицю небеспечно .
Але вже доведенно , що сидячи дома на гамбургерах й цукерках шансів пійти з життя на 30...50 ... 60 років ранійше на порядок більше .
Знаю тільки , що там ніяких піратів не було потрібно -- достатньо було мати софкоїдні традиції призирливого ставлення до круїзних теплоходів екіпажів торгівельної флотілії - закон джунглів , в кого водотонажність більша , той й правий . Нахімов був хоч колись великим для його італійских будівників , але точно не "Royal Princess" . А ось останній по тонажу , по розмірах більше й двух "Лосєвих" . Як вахтенпом Ви мабудь знайомі с такою відомою протокою як "Джодека" ?!
Це протока паралельна (частково) Гранд Каналу . Й там теж ходять постійно (як й по каналах) Вапаретто . Так ось ту "Королівську Принцессу" я не тільки сфоткал , але застрімів , як вона проходить ту "Джодеку" . Скільки мінімальна довжина й глибина в форваторі Босфора ? 700 х 50 м ?
А у Джодеки той 400 на 25 . Й там не як в Істамбулі . Там жилі дома в 3 метрах від каналу . До речі це єдина частина Вінеції , де з обох боків каналу є якись тротуар . Але фоткі й відео світчать й досі , що 3/4 ширини так "Прінцесса" займала . Я ніколи в це не повірим , якби сам це не фільмував з колокольні храма св. Георгія . Єпічна картина - океанський лайнер найбільший в світі закриває панораму на Маріа де-Салюте , прощу Св. Марка й палац Дожів .
Я ось ахерев , бо мене вразила не ширина , в яку просунувся лайнер , а глибина бо для остойчовості 12 палуб скільки це потребує глибини ?!
Тільки моїх знання історії мені вказали , що то зараз це туристична "Мека" , а десь так 300 років тому й ранійше Вінеція була центром торгівельного флоту Європи й там навколо острова повинна бути глибина достатньої для судобудівництва . Одна туристка з Казахстану, яка море бачила може в другий раз в житті майже не збожевілила . Виходить в ранці на балкон готелю й о жах -- бачить проплива в 15 метрах від її вікон "хмарочос" . А вона наніч наслухалася розповіді японських туристів про то як вони майже кожен день живуть з "тривожною валізою" про їх тайфуни у цунамі ... й тут таке за вікном .
А питання просте - чим ризикував той капітан судна й лоцмани за ради того що б потішити туристів виглядом на палац Дожів з вікна їх "світи" ?!
Споставьте ризики там й тут й комерційну складову .
Й головне , ви як флоцька людина впевнений бачили таркери в разів 100 більше , ніж LNG газовозів .
Й всім навіть нефахівцям відомо , що це дуже небезпечний і непередбачуваний вид вантажу. Але як раз Вам відомо чому , на відміну від звичайного обивателя . Й мабуть відомо , що особливість там явное не пожежній небеспеці й тим більш вибуховій . Нафта не бензин , чи керосин . Там плотність 30% мегьша ніж у води (й тим більш морської) . Й тому , саме тому (хоча й не тільки) це не цистерна з рідиною . А тисячі маленьких цистерн з переборками . А екологи цей бізнес роблять йще меньш рентабельним , бо штрафують танкери за кожен витік . Це в Тихому можеть й не помітити . а Середземне навіть "калюжа" (не кажучи про Чорне чи Мармарне), де усюди очі . Але ж танкерним технологіям більше 100 років и суда майже такіж самі старі . Не розрахованні на екологів . Тому маленький вітік товару завжди комерційне виправдовував дуже дешеву собівартість секцій танкеру . Так головне було додати масу - на йщо брали самі дешеві марки сталі та чугуну .
До речі , я не думаю , що у Босфора глибини достатньо для танкера , навіть маленького . Але навіть уявити , що достатньо , я сам особисто не дав би дозвіл для танкера . Навіть термін "танкер" він неагломовних обманює , бо танком називали тисячу років будь якую цистерну з рідовиною . Одиницєю високопрочної зборої тільки 100 років .
Танкер це контроверсивне поняття до терміна танк .
А ось LNG газовоз це саме танк й є по суті . Технологія змушує бути "панцирем" а нітільки газовозом . Бо при таких диаметрах й тиску в 20 МПа (200 атмосфер) ... така технологія потребує як мінімум товщину стінки 40 мм . Й не простої сталі , а високолегованної сталі . Крім того додаєм хрома 13%, що бути нерижавіючою . Це для навти та іржа не до чого . А тут нова технологія , нові нормативи сберігання . Ту навту хочь в пакет для сміття залій й вези собі в каюті . Йди та проконтролюй , що ніхто не засмалив поряд . А газ тив кишені не провезешь ...
Требо мати спецподготовку , знати усе про товар , що б успішно це захопити . Тим більш , що Турція не бананова республіка як Сомалі чи Судан . Це там влада зацікавленна в діях піратів . В Турції таких "терористів" навіть до суду не доведуть , а посадять в камеру де й трахнуть у дупу . Й йди потім доводь в Гаазі , що з тобою погано обходилися .
Турція османської дінастії 600 років колонізувала арабів , Судан, Маврітанію й інші ісламські країни . Але щось у арабів нема такого бажання вимагати від турків вибачення . Вони у Франції можуть права качати за 70 років колонізації Алжиру та Марокко .
До появи ЗЕ дегенератів на політичному горізонті в Порошенко не було жодного шансу залишитися в висшій політичній лізі . Без втручяння Фофіка в політичний розклад єдиний кандидат , в якого він мав теорітичні шанси виграти в другому турі це був виключно Бойко . Але з точки зору самого Бойко Порошенко був єдиний с ким той Бойко мав шанси виграти . Національно свідомі українці це бачили й тому шансів на таку пару в другому турі не було . По всіх опитуваннях Порошенко програвав другий тур Гріценко : 15-20% , Тимошенко : 10-15% , Ляшку й Смешку : 4-6% . Саме комедне в тому було , що Порошенко по опитуваннях значно програвав й Садовому , який інтелігентно поступився (й програв глобально як лідер "Самопомочі") Гріценку .
В Україні є свої закони жанру , й презідент , який не бореться з корупцією , а її очолює , а потім йще и в його каденцію падає рівень життя , тобто усі навіть потрібні реформи робляться за рахунок сами бідний й на користь олігархату . Такі презіденти уходять назавжди . Навіть Ющенко випав в осад , хоча при йому корупція не зростала , а ось рівень життя навіть виріс . Але сдачу країни банді ібуковичів йому вже ніхто не вибачить .
Але ці ЗЕдебіли зробили неймовірне . Знаючи , що проукраїнських сил зараз в Країні значно більше й цей відстоток тільки зростає вони ставлять Порошенко в один ряд з Мертветчуком , тобто п"ятою колонною ***** . А це обурює навіть таких як я ! Вони переслідують антипорошенковських активистів , таких як Семенченко .
Вони зробили неможливе . Вони мобілізують проти себе й навколо Порошенка йще вчорашніх його супротивників . Вони реінкарнують те , що вже здавалось ніколи не відбудеться : коаліцію "Батьківщини" й НУ (тобо - ЕС) . Бо інших коалійцій в майбутній Раді навіть теоритично неможливо буде збудувати . Так вже навбридлі патріотичним виборцям ці "нові обличчя" - молоді й голодні , з такою невгамовною жадібністю до наживи , що за пів каденції в Раді вже "накалядували" більше ніж депутат "Батьківщини" Сергій Соболєв за останні 30 років бесперервного перебування його в Раді заробив будь де ! Це легко перевірити по навіть барахлу , яке вони носять , по годинниках й інших атрибутах певних "статків" .
Що як би погано не виглядав 2-й термін Порошенко в 2019 році . Але без втручання цієї біомаси "какая разніца" ... уявим що цього лайна взагалом не існувало б ... вже б в 2019 році була б коаліція "Батьківщина" , "ЕС" й "Голос" . Наявність в коаліції б "Батьківщини" гарантувало б від антисоціальних ініціатив (тобто від проштовхуванням "соросятами" комрадорської моделі для України) . Це для України було б 10 разів крайще ніж ця бидляча "монобільшість" . Той же Ара-хамія це майже копія Порошенко часів 2002 ... Тай ЗЕнелох сам по собі вже підпадає під задрість мультімілліонерів наддніпрянської України до мілілонерів . Й ці "копії" на багато гірші за орігінал ... хоча б тому, що в "орігінала" вже є міліард (або майже) , 2 канали й ціла армія ботів на напів-ботів , тобто зомбованої маси . Але в "копій" цього (крім напів-ботів) нема , й швидкі гроші їх джерело відомо . Цілих два їх молодших бізнес-партнерів по "монобільшості" прям на цьому тиждні продемонстрували пайлот проєкт ціх оборуток .
Не дарма ж араХАМія продав свою Айті компані (ну не виглядав й не тягнув він на IT фахівця - скоріше вдало вклав гроші родини , які заробили в іншому) . ITішник це суровий логік , з бездоганним алгорітмічним мисленням . Ось Фьодоров - це інше . Ось від класичний IT гравець . Але він не проміняв професію на політичне лайно й в розбірки не лізе . Якщо навіть на Бориспільській трасі нема досталь камер , то мабуть роботи фаховим ITішникам й на десять років не вистачить часу .
Гроші є тільки на асфальт.
Это или такое же тупое враньё, что и "защита рюськоговорящих".
Или старческая паранойя Уйла.
це називається підльотним часом, Льоша
Самий бесціний досвіт , який варто перейняти . Це виключно призивна армія , де 99% здорових громадян повинно відбути . Й потім з цих "срочників" формуються спеціальні резервісткі частини й формуваня . Й кожен рік сбори . Для бойових підрозділів 24-30 днів на рік , для Job формувань 5-14 днів . "Відмазатися" - це ганьба . Для людей зі здоровими нервами це майже додаткова відпустка ці збори . Ця система подвійної користі . Такі резервісти крайщі за найманців , бо сукупний час служби довший . Крім того в армії служить не тільки офіцерами , але й іншим солдатами уся еліта , в тому числі й інтелектуальна . І існує можливість офіцесько-резервістської служби . (до 45-60 років й 40 днів на рік) . В бойових підрозділа резервістка служба до 41 року (якщо стан здороввя дозволяє) . Але можно йще продовжити до 47 років .
А тепер мені скажіть де йще таке можливе . Я маю на уважі долю одного конкретного офіцера від тяжкої классичної артілерії . 3-тя академічна ступень з математики й фізики . Працювавший постійно викладачом в провідному універі . Полковник , командир полка резервістів . До-речі призвище його українського походження : скажемо "Бондар" ... Так ось служить він років 20 в резервістах . Полковник це посада остання у резервистів . Вже після 40 йому пропонують посаду генеральську . Він залишає резервистську службу , звільняється з універа йде служити на "срочну" службу .
Я про десантуру не кажу - це серед резервістів до 35 років працює .
Є навіть серед пілотів резервісти . Й що дивно половина працює постійно в IT й не тільки як начальники підрозділів . А персіними програмерами .
Є йще більш дивна служба . Це вже для молоді . Пов"язанна з айті . Така служба дорівнює 3 курсам компьютер саєнс в універі й 1-ї академічної ступені . Причому в США цей фах теж визнається . Після такої служби набагато простійше знайти роботу ніж після універу . Але що саме дивне -- набрати найбільш талановитих не завжди вдається по причині того, що ця служба є JOB й вона в молодих адріналінових хлоп"ят не є престижною . Телепні з мізиками кидають могутні кар"єрний трамплін й спробують пройти відбир в елітні частини десантури , або "розвідки генштабу" . Потім , вже в 25-30 років стверджують що були дурнями . Але це постійно півторюється з покоління в покоління !