Риторика Кремля почала серйозно змінюватися. Останнім часом їх непокоїть термін підльоту ракет, - Резніков

Останнім часом у Кремлі почала серйозно змінюватись риторика.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що серйозно почала змінюватися, зокрема, риторика в Кремлі. Я теж звернув на це увагу, і я хотів би звернути вашу увагу, що останнім часом персонально їх непокоїть термін підльоту ракет. Це викликає, напевно, якусь персональну фобію", - сказав Резніков.

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