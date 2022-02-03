За добу від COVID-19 у Києві померли 16 осіб, виявили 2 437 нових випадків, - Кличко

У Києві виявили за минулу добу 2437 хворих на коронавірус. 16 людей померли.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"2437 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 16 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8 540 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 372 929", - йдеться в повідомленні.

Захворіли минулої доби: 1329 жінок віком від 18 до 94 років та 790 чоловіків віком від 18 до 89 років. А також 143 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 175 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 8 жінок від 66 до 93 років та 8 чоловіків від 69 до 89 років.

До лікарень столиці госпіталізували 112 хворих на коронавірус та 188 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 837 людей. Загалом коронавірус подолали 338 697 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 467, в Оболонському – 340 та в Деснянському районі – 258 випадків.

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