Присутність військ РФ у Білорусі є найбільшою з часів холодної війни, - Столтенберг

Росія перекинула близько 30 тисяч військових і сучасну зброю до Білорусі протягом останніх днів, що стало найбільшою російською присутністю після закінчення холодної війни.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Протягом останніх днів ми спостерігаємо значне переміщення російських військ у Білорусь. Це найбільше російське розміщення там з часів холодної війни", - зазначив генсек Альянсу.

За його словами, Росія, зокрема, перемістила до Білорусі винищувачі, ракетні комплекси "Іскандер", системи протиракетної оборони С-400.

Столтенберґ закликав Росію до "деескалації" і вкотре нагадав застереження Заходу, що "будь-яка подальша російська агресія матиме тяжкі наслідки і високу ціну".

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