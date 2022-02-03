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Новини Війна
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Присутність військ РФ у Білорусі є найбільшою з часів холодної війни, - Столтенберг

Присутність військ РФ у Білорусі є найбільшою з часів холодної війни, - Столтенберг

Росія перекинула близько 30 тисяч військових і сучасну зброю до Білорусі протягом останніх днів, що стало найбільшою російською присутністю після закінчення холодної війни.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Протягом останніх днів ми спостерігаємо значне переміщення російських військ у Білорусь. Це найбільше російське розміщення там з часів холодної війни", - зазначив генсек Альянсу.

За його словами, Росія, зокрема, перемістила до Білорусі винищувачі, ракетні комплекси "Іскандер", системи протиракетної оборони С-400.

Столтенберґ закликав Росію до "деескалації" і вкотре нагадав застереження Заходу, що "будь-яка подальша російська агресія матиме тяжкі наслідки і високу ціну".

Також читайте: Перекидання військ США до Європи є оборонним і пропорційним кроком, - Столтенберг

Автор: 

Білорусь (7971) росія (66175) Столтенберг Єнс (1596)


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Смотреть будем, надеюсь выиграем на эмоциях у кацапов, но вданном контексте это спам.
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03.02.2022 12:58 Відповісти
вот что значит правят у власти два старых придурковато возраста маразматика которым в детстве СССР не было много и хороших игрушек.. не наигрались старые пердуны..им о Душе подумать надо а они в солдатики играются.. тьфу дебилы прости Господи!
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03.02.2022 12:27 Відповісти
Это вы зря. В такие игры даже женщины любят играть. Многие министерши обороны на танках рассекают.
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03.02.2022 15:05 Відповісти
Вот что бывает, когда даришь карателям цветочки!
RIP Беларусь!
Вы же не "маданутые"! Это "палюбасу" должно вас утешить...
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03.02.2022 17:09 Відповісти
 
 