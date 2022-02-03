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Новини
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ДБР підозрює, що керівництво "Голосу" розтратило понад 1 млн бюджетних гривень. Рудик каже, що опозиції намагаються закрити рота

ДБР підозрює, що керівництво

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії "Голос" на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, під час проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом "Голосу" договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності. Про що було складено відповідний акт.

"В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливої розтрати грошових коштів керівництвом політичної партії "Голос" в особливо великих розмірах. У межах кримінального провадження допитано низку свідків, зокрема, з числа народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за статтями порушення порядку фінансування політичної партії та привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Читайте також: ДБР відкрило справу стосовно діяльності партії "Голос" у 2020 році, базуючись на "даних із відкритих джерел", - Рудик

"Сьогодні йду на допит в ДБР щодо діяльності партії "Голос" на початок 2020 р. Цю справу відкрили в кінці 2021 року за інформацією "з відкритих джерел", як каже ДБР. Сьогодні дізнаємось від ДБР, чому саме зараз взялися за справу, коли "Голос" почав активну опозиційну риторику. Ми бачимо, що відбувається з людьми, які відкрито протистоять владі і які говорять правду про те, що відбувається в країні. Нам намагаються закрити рота. І боротьба з опозицією почалася в кінці минулого року, і зараз триває. Ми це бачимо за справою Порошенка, за обшуками в опозиційних політиків. Зараз дійшла черга до "Голосу", - зазначила в соцмережі лідерка "Голосу" Кіра Рудик.

"Сьогодні я прийшла, щоб відповідати за неї. Я повʼязую цю справу з відкритою опозиційною риторикою "Голосу", з підтримкою Порошенка, з тим, що ми як опозиційні сили в парламенті протистоїмо владі і не даємо їй робити свавілля", - додала вона.

За словами Рудик, за минулий рік ДБР не показало ніякого результату – вони не розслідували справу "вагнерівців", не змогли розслідувати, що відбулось з ауді Трухіна і ми бачимо, що були інші задачі.

"Але дуже добре спрацювали у переслідуванні журналістів, коли відкривали справу проти Бутусова, який різко поставив питання президенту. Активно працювали над справою Порошенка, активно закривають рота всім, хто говорить правду, протистоїть владі, хто готовий працювати на країну, а не разом з ОП", - пише вона.

Також Рудик зауважила, що справа стосовно "Голосу" дуже дивна.

"По-перше, хоча б від слідчого дізнаємось деталі, бо те, що написано в ЄДР, не є підслідністю ДБР. Якщо є питання про використання коштів, то цим мало би займатися НАБУ. По-друге, цю справу закрили в 2020 році, а зараз перевідкрили ДБР. Я не думаю, що це збіг. З адвокатами хочемо почути, чому ця справа зʼявилась, які претензії до нас є. У нас триває суд з НАЗК, яке стверджує, що є порушення у звітах "Голосу". Ми не згодні, адже НАЗК давно є ручним органом Банкової. У 2020 закрили за відсутністю доказів. Зараз ми вважаємо, що це спроба на колінці зліпити чергову справу проти опозиції, щоб закрити рота. Відволікання уваги від справи Трухіна і тиском на опозицію. Залякати не вдасться, такий тиск тільки обʼєднує опозицію", - резюмувала Рудик.

Автор: 

зловживання (76) ДБР (3565) Голос партія (513) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+8
Да, кстати. То как наше ДБР сейчас начало кошмарить оппозицию, но не трогает зашкварившихся по самое не могу очень много говорит об этом органе.
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03.02.2022 13:21 Відповісти
+7
ДБР не хоче розслідувати 5 питаь від резидента, чи навчання моносброду в Трускавці?
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03.02.2022 13:22 Відповісти
+4
Це помста за підтримку Пороха біля суду.
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03.02.2022 13:17 Відповісти
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За так дешево пельку нам не затулити.
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03.02.2022 13:13 Відповісти
Це помста за підтримку Пороха біля суду.
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03.02.2022 13:17 Відповісти
Нет. Просто часть Голоса окончательно легло под Зеленых и вместе с ними голосуют. А Рудик думает что она самостоятельная. Вот ей и устраивают показательную порку ручное ДБР.
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03.02.2022 13:20 Відповісти
Не без цього звичайно... Але прилетіло їм від ГБР саме після цього.
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03.02.2022 13:55 Відповісти
Там конфликт уже много месяцев тянется. Цель - отжать фракцию. Остальное это истирические выходки Рудык, которая просрала всё уже. Раньше надо было думать, когда твою фракцию ты сама продавала власти за удобные голосования.
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03.02.2022 13:56 Відповісти
11 галасівсів патріоти, вони за Петра, 11 галасівсів прогнулися під зєлєнців. Однак самостійної політичної сили у В.Р. наразі немає.Навіщо з держбюджету їм платити гроші?
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03.02.2022 13:55 Відповісти
Ага.
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03.02.2022 13:57 Відповісти
Да, кстати. То как наше ДБР сейчас начало кошмарить оппозицию, но не трогает зашкварившихся по самое не могу очень много говорит об этом органе.
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03.02.2022 13:21 Відповісти
ДБР давно треба розганяти.
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03.02.2022 15:28 Відповісти
ДБР не хоче розслідувати 5 питаь від резидента, чи навчання моносброду в Трускавці?
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03.02.2022 13:22 Відповісти
ДБР к закону и расследованию преступлений по крайней мере когда это касается больших шишек дела не имеет. Только политическая целесообразность.
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03.02.2022 13:25 Відповісти
дбр - це "слугоохоронний" орган. $150 вiд трухiна вони без окулярiв не бачать.
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03.02.2022 13:24 Відповісти
не знаю ким шановні....
про мільярди, які розкрадаються треба дбати.
потім про мільйони,
далі про сотні тисяч і меньше.
куйньою не займайтесь...
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03.02.2022 13:30 Відповісти
Трухін в сумці возить 4,2 млн грн...
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03.02.2022 13:36 Відповісти
а зекоманду дбр немного поподозревать не хочет?
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03.02.2022 13:36 Відповісти
"Порошенко для нас більший політичний ворог ніж Зеленський"-Кіра Рудик у інтерв'ю "Українській Правді"! Їж Кіра-не обляпайся!
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03.02.2022 13:48 Відповісти
Она думала поиграть в и вашим, и нашим. Но таких съедают первыми. Это как кролик, который думает что он может дружить и с волком, и с зайцем.
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03.02.2022 13:55 Відповісти
Обоє намагаються той "Голос" зжерти. Так як на ньому перетинаються їх електоральні поля.

Порошенко тут був більш нахабним (і його послали) , а зелені більш результативні (голос розкололи).
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03.02.2022 14:01 Відповісти
Порошенко никого не трогал. Никто не мешает Голосу быть самостоятельным. Но разница между быть самостоятельным и пытаться продать себя везде кардинальная. Наши новые полики идут в Раду, чтобы продать себя всем вокруг. Это бизнес на котором они снова и снова ловятся. А Порошенко не платит. Он жадный. Зато потом те кто платит отбирают таких вот Голосов себе навсегда.
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03.02.2022 14:17 Відповісти
Тоже самое касается и наших журналистов или там активистов. Они идут в активность, чтобы жить хорошо, а тут натыкаются на жлоба Порошенка, который им ничего не дают, а на другой чаше весов легкие деньги от ОПЗЖ, Коломойского, Ахметова или там сейчас Зеленых. Так постепенно они и превращаются в дешевых активистов по вызову. Но Рудык не захотела и не легла, когда пришла пора лечь. Вот её учат.
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03.02.2022 14:20 Відповісти
Яка ти опозиція? До кого? Ти з запроданцем Вакарчуком такий же ворог українцям, як діюча вдада
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03.02.2022 13:57 Відповісти
Рудик -олозиція це смішно вона і її підхвости голосують разом з тою зеленою заразою
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03.02.2022 16:01 Відповісти
Совсем ох*ели п*дорасы, этой кучерявой мрази бене простили 5 млрд налогов, то есть тупо узаконили кражу, а тут целый миллион гривен, який жах
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03.02.2022 17:02 Відповісти
ДБР зараз в масовці Найвеличнішого, так що я б не спішив з висновками
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03.02.2022 19:11 Відповісти
Фейк-партія з держфінансуванням.
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03.02.2022 21:01 Відповісти
 
 