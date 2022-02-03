ДБР підозрює, що керівництво "Голосу" розтратило понад 1 млн бюджетних гривень. Рудик каже, що опозиції намагаються закрити рота

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії "Голос" на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, під час проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом "Голосу" договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності. Про що було складено відповідний акт.

"В ході досудового розслідування перевіряються обставини можливої розтрати грошових коштів керівництвом політичної партії "Голос" в особливо великих розмірах. У межах кримінального провадження допитано низку свідків, зокрема, з числа народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за статтями порушення порядку фінансування політичної партії та привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 159-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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"Сьогодні йду на допит в ДБР щодо діяльності партії "Голос" на початок 2020 р. Цю справу відкрили в кінці 2021 року за інформацією "з відкритих джерел", як каже ДБР. Сьогодні дізнаємось від ДБР, чому саме зараз взялися за справу, коли "Голос" почав активну опозиційну риторику. Ми бачимо, що відбувається з людьми, які відкрито протистоять владі і які говорять правду про те, що відбувається в країні. Нам намагаються закрити рота. І боротьба з опозицією почалася в кінці минулого року, і зараз триває. Ми це бачимо за справою Порошенка, за обшуками в опозиційних політиків. Зараз дійшла черга до "Голосу", - зазначила в соцмережі лідерка "Голосу" Кіра Рудик.

"Сьогодні я прийшла, щоб відповідати за неї. Я повʼязую цю справу з відкритою опозиційною риторикою "Голосу", з підтримкою Порошенка, з тим, що ми як опозиційні сили в парламенті протистоїмо владі і не даємо їй робити свавілля", - додала вона.

За словами Рудик, за минулий рік ДБР не показало ніякого результату – вони не розслідували справу "вагнерівців", не змогли розслідувати, що відбулось з ауді Трухіна і ми бачимо, що були інші задачі.

"Але дуже добре спрацювали у переслідуванні журналістів, коли відкривали справу проти Бутусова, який різко поставив питання президенту. Активно працювали над справою Порошенка, активно закривають рота всім, хто говорить правду, протистоїть владі, хто готовий працювати на країну, а не разом з ОП", - пише вона.

Також Рудик зауважила, що справа стосовно "Голосу" дуже дивна.

"По-перше, хоча б від слідчого дізнаємось деталі, бо те, що написано в ЄДР, не є підслідністю ДБР. Якщо є питання про використання коштів, то цим мало би займатися НАБУ. По-друге, цю справу закрили в 2020 році, а зараз перевідкрили ДБР. Я не думаю, що це збіг. З адвокатами хочемо почути, чому ця справа зʼявилась, які претензії до нас є. У нас триває суд з НАЗК, яке стверджує, що є порушення у звітах "Голосу". Ми не згодні, адже НАЗК давно є ручним органом Банкової. У 2020 закрили за відсутністю доказів. Зараз ми вважаємо, що це спроба на колінці зліпити чергову справу проти опозиції, щоб закрити рота. Відволікання уваги від справи Трухіна і тиском на опозицію. Залякати не вдасться, такий тиск тільки обʼєднує опозицію", - резюмувала Рудик.