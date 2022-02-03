Зброя, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, посилено охороняється: в руки ворогу вона не потрапить, - Резніков

Високоточне озброєння та техніка, які Україна отримує від міжнародних партнерів, посилено охороняється, що є однією з умов співпраці. Вже найближчим часом Україна продемонструє "новинки", яких раніше ЗСУ не отримували.

Про повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання Укрінформу щодо охорони та зберігання озброєння, які постачаються міжнародними партнерами, передає Цензор.НЕТ.

"Особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів - він посилений. Це, в тому числі, умови нашого співробітництва зі Сполученими Штатами, Великою Британією. Адже отримання засобів ураження і захисту високочутливих технологій, таких як Javelin (протитанкові керовані ракети. – Ред.) або NLAW (протитанкові гранатомети. – Ред.) – є умова, що вони зберігаються в особливих місцях під контролем. І наші партнери мають право перевірити чи дійсно ми виконуємо ці умови. Як ви бачите нам довіряють і продовжують збільшувати поставки "джавелінів", "нловів", і ми чекаємо деякі цікавинки, про які повідомимо пізніше, які раніше Україна не отримувала. Ми точно будемо все зберігати в належних умовах і в руки ворогу вони не потраплять", - запевнив міністр.

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Резніков пообіцяв вже найближчим часом на військових навчаннях продемонструвати нові зразки озброєння, які Україна зараз отримує.