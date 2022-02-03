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Новини Війна
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Зброя, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, посилено охороняється: в руки ворогу вона не потрапить, - Резніков

Зброя, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, посилено охороняється: в руки ворогу вона не потрапить, - Резніков

Високоточне озброєння та техніка, які Україна отримує від міжнародних партнерів, посилено охороняється, що є однією з умов співпраці. Вже найближчим часом Україна продемонструє "новинки", яких раніше ЗСУ не отримували.

Про повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання Укрінформу щодо охорони та зберігання озброєння, які постачаються міжнародними партнерами, передає Цензор.НЕТ.

"Особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів - він посилений. Це, в тому числі, умови нашого співробітництва зі Сполученими Штатами, Великою Британією. Адже отримання засобів ураження і захисту високочутливих технологій, таких як Javelin (протитанкові керовані ракети. – Ред.) або NLAW (протитанкові гранатомети. – Ред.) – є умова, що вони зберігаються в особливих місцях під контролем. І наші партнери мають право перевірити чи дійсно ми виконуємо ці умови. Як ви бачите нам довіряють і продовжують збільшувати поставки "джавелінів", "нловів", і ми чекаємо деякі цікавинки, про які повідомимо пізніше, які раніше Україна не отримувала. Ми точно будемо все зберігати в належних умовах і в руки ворогу вони не потраплять", - запевнив міністр.

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Резніков пообіцяв вже найближчим часом на військових навчаннях продемонструвати нові зразки озброєння, які Україна зараз отримує.

Автор: 

оборона (4834) зброя (7543) ЗСУ (7680) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+23
А в руки українських воїнів хоч потрапить? Толку з тої зброї на складах.
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03.02.2022 13:30 Відповісти
+9
а зброю дали не для зберігання...
вона має бути в підрозділах, на передовій.
існує стара лінія розмежування.
побачили в на цій території військову техніку, спалили, ще побачили, ще спалили.
все, які питання. чи консервувати її будете?
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03.02.2022 13:34 Відповісти
+7
????.....что значит охраняется? Это что выставка? Она должна быть УЖЕ распределена...РАССРЕДОТОЧЕНА.
ВЫ ТАМ КУРИТЕ, ШО ЛИ???
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03.02.2022 13:57 Відповісти
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По моему Резников только болтает! Целый день какие то заявления!
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03.02.2022 13:29 Відповісти
То просто спосіб подачі новин. Він дав один брифінг, і ось редактори для наповнення сайту контентом роблять новину по кожному реченню.
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03.02.2022 13:32 Відповісти
Певно ця новітня зброя призначена для сил спец операцій та десантно-штурмових військ. Просто вони із Стугон та Корсарів перейдуть на Джавеліни.
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03.02.2022 14:04 Відповісти
...с кем поведешься...
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03.02.2022 13:44 Відповісти
Як Гепа та Допа !
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03.02.2022 15:07 Відповісти
Резников получил от Швеца нагоняй, вот и запел всё у нас на контроле
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27.07.2022 12:45 Відповісти
А в руки українських воїнів хоч потрапить? Толку з тої зброї на складах.
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03.02.2022 13:30 Відповісти
Хiба шо у голову...
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03.02.2022 13:30 Відповісти
Оманский стыд: 20 бригад Зеленского и перевод стрелок с российских олигархов
https://www.youtube.com/watch?v=isytRmso2zc
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03.02.2022 13:31 Відповісти
На складах біля кордону з РФ? Я вже нічому не здивуюся після контракту на 10 років
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03.02.2022 13:31 Відповісти
ВО ЛЬВОВЕ?
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03.02.2022 13:34 Відповісти
а зброю дали не для зберігання...
вона має бути в підрозділах, на передовій.
існує стара лінія розмежування.
побачили в на цій території військову техніку, спалили, ще побачили, ще спалили.
все, які питання. чи консервувати її будете?
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03.02.2022 13:34 Відповісти
как и в руки зсу я полагаю, нужно перестать относиться к зекоманде как к дурачкам. это саботажники
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03.02.2022 13:35 Відповісти
Зрадники!
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03.02.2022 15:16 Відповісти
БОТАНІК сказав .
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03.02.2022 13:35 Відповісти
Зеленський та Єрмак не хіба вориги?
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03.02.2022 13:36 Відповісти
А хіба зброя не у військах має бути, тим більше, перед загрозою масштабного нападу?

У кожній роті та зводі як штатна зброя?

Хоча б для того, щоб військові звикли до неї
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03.02.2022 13:38 Відповісти
Хм, они так говорят "в руки врагов она не попадёт", словно такой вопрос обсуждался, но что-то сорвалось.
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03.02.2022 13:40 Відповісти
На недостроенных складах?
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03.02.2022 13:51 Відповісти
????.....что значит охраняется? Это что выставка? Она должна быть УЖЕ распределена...РАССРЕДОТОЧЕНА.
ВЫ ТАМ КУРИТЕ, ШО ЛИ???
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03.02.2022 13:57 Відповісти
нам дали оружие шобы охранять Украину, а зеленые поцы решили охранять оружие. зовите наркологов!!! хотя нет, зовите ветеринаров!!!
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03.02.2022 13:58 Відповісти
Вона повинна бути у частинах, повинні проводитись практичні заняття . Це що росіям було зручніше знищити, чи як?
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03.02.2022 14:10 Відповісти
І куди вони її заховали, що такі впевнені, що ворог її не побачить?
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03.02.2022 14:19 Відповісти
поднимут квадрокоп. скинут гранату, как пять складов взорвали... а чё- не хочешь воевать - будешь уничтожен...
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03.02.2022 14:41 Відповісти
Спрячьте их под землей в бункере. И со всеми другими так же поступайте. Если нанести удар с воздуха по наземным складам, то плакали все наши оборонные потуги...
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03.02.2022 14:54 Відповісти
Зеля ніколи Московію ворогом не назвав.
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03.02.2022 15:05 Відповісти
А в руки українській армії? Чи лише на складах буде "надійно охоронятися"???
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03.02.2022 15:41 Відповісти
Ви її хоч розмитнили, чи так в аеропорту і лежить???
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03.02.2022 16:48 Відповісти
Головне, щоб з ОПУ ніякий кріт не зателефонував та не злив…, бо
украінська розвідка теж була упевнена у своїй роботі на користь України, а воно прийшло разом із шоблою і нагадило однимдзвоником….
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03.02.2022 17:15 Відповісти
 
 