Уперше з початку пандемії було зроблено понад 100 тис. ПЛР-досліджень за добу, - МОЗ
За час пандемії в Україні вперше було зроблено понад 100 тисяч ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусної інфекції протягом однієї доби. Загалом 2 лютого провели понад 190 тисяч тестувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Вчора в Україні вперше з початку пандемії зроблено більше ніж 100 тисяч досліджень за добу методом полімеразної-ланцюгової реакції. Це один із показників готовності медичної системи до реагування", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За минулу добу зроблено 101 202 ПЛР-тестувань, 81 928 експрес-тестів на антиген та 7505 тестів методом ІФА.
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показати весь коментар03.02.2022 13:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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