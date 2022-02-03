Уперше з початку пандемії було зроблено понад 100 тис. ПЛР-досліджень за добу, - МОЗ

За час пандемії в Україні вперше було зроблено понад 100 тисяч ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусної інфекції протягом однієї доби. Загалом 2 лютого провели понад 190 тисяч тестувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вчора в Україні вперше з початку пандемії зроблено більше ніж 100 тисяч досліджень за добу методом полімеразної-ланцюгової реакції. Це один із показників готовності медичної системи до реагування", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За минулу добу зроблено 101 202 ПЛР-тестувань, 81 928 експрес-тестів на антиген та 7505 тестів методом ІФА.

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