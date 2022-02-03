Україна втричі збільшить набір на підготовчі курси для абітурієнтів з окупованих територій, - Мінреінтеграції

Цього року до підготовчих курсів для вступу в українські вищі навчальні заклади планують залучити 600 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, що утричі більше, у порівнянні з 2021 роком.

Про це у відповідь на запит Укрінформу повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Так, у 2022 році Мінреінтеграції планується залучити орієнтовно 600 осіб, які у 2021-2022 навчальних роках завершили здобуття повної загальної середньої освіти, до безоплатного навчання на реінтеграційних курсах з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Крім того, у Мінреінтеграції повідомили, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" передбачено 93 779 400 грн на реалізацію програми "Забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

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Зазначається, що результатом проведення підготовчих курсів для 199 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій минулого року стало те, що 99% учасників вступили до українських вищих навчальних закладів.

"За інформацією закладів вищої освіти, на базі яких проходили реінтеграційні курси, 99 % осіб, що пройшли навчання на реінтеграційних курсах в 2021 році, вступили до закладів вищої освіти на підконтрольних уряду України територіях", - зауважують у міністерстві.

У Мінреінтеграції додали, що за результатами опитування слухачів реінтеграційних курсів у 2021 році, 98,2 % опитаних відзначили для себе корисним навчання на реінтеграційних курсах.

Як повідомлялося, у 2021 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вперше запровадило підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням для молоді з тимчасово окупованих територій та населених пунктів вздовж лінії дотику, які проводяться на базі 15 українських закладів вищої освіти. Загалом до курсів долучилося 199 абітурієнтів з ТОТ.

Курси проходили протягом липня – серпня 2021 року. Слухачі мали змогу вивчати українську мову та літературу, історію України, математику. Також були передбачені різні заходи психологічного, культурно-освітнього та спортивного спрямування, щоб сприяти емоційному розвантаженню дітей. Крім того, усіх абітурієнтів забезпечували щомісячною стипендією у розмірі 4 588 гривень та надавали гуртожиток.