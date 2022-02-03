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Новини Окуповані території
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Україна втричі збільшить набір на підготовчі курси для абітурієнтів з окупованих територій, - Мінреінтеграції

Україна втричі збільшить набір на підготовчі курси для абітурієнтів з окупованих територій, - Мінреінтеграції

Цього року до підготовчих курсів для вступу в українські вищі навчальні заклади планують залучити 600 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, що утричі більше, у порівнянні з 2021 роком.

Про це у відповідь на запит Укрінформу повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Так, у 2022 році Мінреінтеграції планується залучити орієнтовно 600 осіб, які у 2021-2022 навчальних роках завершили здобуття повної загальної середньої освіти, до безоплатного навчання на реінтеграційних курсах з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

Крім того, у Мінреінтеграції повідомили, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" передбачено 93 779 400 грн на реалізацію програми "Забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

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Зазначається, що результатом проведення підготовчих курсів для 199 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій минулого року стало те, що 99% учасників вступили до українських вищих навчальних закладів.

"За інформацією закладів вищої освіти, на базі яких проходили реінтеграційні курси, 99 % осіб, що пройшли навчання на реінтеграційних курсах в 2021 році, вступили до закладів вищої освіти на підконтрольних уряду України територіях", - зауважують у міністерстві.

У Мінреінтеграції додали, що за результатами опитування слухачів реінтеграційних курсів у 2021 році, 98,2 % опитаних відзначили для себе корисним навчання на реінтеграційних курсах.

Як повідомлялося, у 2021 році Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вперше запровадило підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням для молоді з тимчасово окупованих територій та населених пунктів вздовж лінії дотику, які проводяться на базі 15 українських закладів вищої освіти. Загалом до курсів долучилося 199 абітурієнтів з ТОТ.

Курси проходили протягом липня – серпня 2021 року. Слухачі мали змогу вивчати українську мову та літературу, історію України, математику. Також були передбачені різні заходи психологічного, культурно-освітнього та спортивного спрямування, щоб сприяти емоційному розвантаженню дітей. Крім того, усіх абітурієнтів забезпечували щомісячною стипендією у розмірі 4 588 гривень та надавали гуртожиток.

Автор: 

вступна кампанія (228) Крим (14192) Донбас (22358) абітурієнт (117) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+21
Нехай на камеру Гімн України заспівають і скажуть чий Крим. Не хочу вчити сєпарів за наш рахунок.
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03.02.2022 13:46 Відповісти
+16
93 779 400??????? афигеть. Это детки сепаров и колоборантов. Которые 7 лет воспитывались с лютой ненавистью ко всему украинскому. И их посадили нам на шею. Дурак ты зеля. Давай жги дальше.. Не видать тебе второго термина, как своих ушей.
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03.02.2022 13:50 Відповісти
+14
А нафуя? Сєпарам в міністерства навчених не вистачає?
То наших зелених "слуг народу" туди нах, хай там працюють...
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03.02.2022 13:45 Відповісти
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А нафуя? Сєпарам в міністерства навчених не вистачає?
То наших зелених "слуг народу" туди нах, хай там працюють...
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03.02.2022 13:45 Відповісти
Нехай на камеру Гімн України заспівають і скажуть чий Крим. Не хочу вчити сєпарів за наш рахунок.
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03.02.2022 13:46 Відповісти
93 779 400??????? афигеть. Это детки сепаров и колоборантов. Которые 7 лет воспитывались с лютой ненавистью ко всему украинскому. И их посадили нам на шею. Дурак ты зеля. Давай жги дальше.. Не видать тебе второго термина, как своих ушей.
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03.02.2022 13:50 Відповісти
Пля... Да не дурак он - он враг!
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03.02.2022 16:14 Відповісти
Оно же вопило, что на один срок идёт. Передумало?
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03.02.2022 17:20 Відповісти
РоССийский паспорт при поступлении предоставлять?
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03.02.2022 13:52 Відповісти
Ага, но только в перевареном собственным кишечником виде....
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03.02.2022 14:11 Відповісти
Ну якщо їх батьки патрони рашистам подають і стоять на вишках в ,,Ізоляції,, та платять податки до расєйского бюджету ? То чого Україна повинна їх безкоштовно вчити або взагалі вчити навіть на платній основі ???
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03.02.2022 13:57 Відповісти
😄 за чєй щьот банкєт?
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03.02.2022 14:04 Відповісти
А ви не ох#їли, товаріщі?!
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03.02.2022 14:13 Відповісти
Це тих вилупків , що потім сцють на Алею Небесної сотні?
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03.02.2022 14:35 Відповісти
вот придурки!! Что вам не куда деньги девать, как учить эту потустороннюю сволоту!! Это же готовые шпионы или дармовая рабсила для России!! Долбодётлы из слуг народа!!
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03.02.2022 15:20 Відповісти
Придурки считающие их придурками...
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03.02.2022 16:15 Відповісти
а нахрена
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03.02.2022 15:50 Відповісти
90% их вернуться назад получив образование за наш счёт
У них уже сформировано жизненное кредо
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03.02.2022 16:20 Відповісти
Зато студентам, які отримують соціальні стипендії, у тому числі батьки яких є УБД не підвищили ці стипендії. Шмигаль плюнув таким студентам в обличчя.)))
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03.02.2022 16:24 Відповісти
Только мне что то кажется что таким методом мы пытаемся дрессировать крокодилов.
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03.02.2022 17:03 Відповісти
 
 