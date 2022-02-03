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Новини Хабарники
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Голову благодійного фонду Саміляка затримано під час передачі $120 тис. хабаря главі ДІАМ, - Бутусов

НАБУ затримало на хабарі в 120 тисяч доларів посередника - Сергія Саміляка за оформлення дозволу на будівництво для ЖК Терракота, який будують компанії депутата ОПЗЖ Ісаєнко та тестя Насірова Глімбовського

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"НАБУ затримало хабарника на спробі підкупу голови Державної інспекції з архітектури та містобудівництва Семена Кривоноса. Кривонос сам повідомив детективам про спробу дати йому хабаря за введення в експлуатацію житлового комплексу "Терракота" у Дарницькому районі Києва, і затримання відбулось дуже швидко", - пише журналіст.

"Терракота" - це проєкт двох компаній. "Перфект-груп", яку контролює народний депутат проросійської партії Опозиційна платформа за життя Дмитро Ісаєнко, та компанії Альтіс-девелопменгт, яку контролює Олександр Глімбовський, відомий як тесть колишнього голови Державної фіскальної служби. Насіров теж клієнт НАБУ, і саме Глімбовський вніс заставу за нього у 100 мільонів гривень", - продовжив Бутусов.

За словами головреда Цензор.НЕТ, дати хабар голові ДІАМ доручили "діячу з Мукачево Закарпатської області" Сергію Саміляку.

"Сергій Саміляк відомий як голова благодійного фонду Сергія Саміляка "З добром до людей і дітей" та ГО "Соціал-демократичний Конгрес християн України", який був відомий участю у багатьох закарпатських розбірках та скандалах між місцевими політиками. У серпні 2019 року Саміляку хтось спалив машину у Мукачево. Просто неймовірно, що комусь з власників "Терракоти" здалося, ніби цій людині варто довірити підкуп голови ДІАМ та передачу цілих 120 тисяч доларів. Цікаво, чи здасть тепер Саміляк, хто саме з забудовників "Терракоти" дав йому таке корупційне завдання. Невже пан Глімбовський чи пан Ісаєнко настільки здатні ризикувати усіма іншими своїми об'єктами, щоб такою дорогою ціною вирішувати свої бізнес-питання?" - зазначив Бутусов.

"Тепер важливе питання до слідства - чи зможуть все ж таки встановити замовника? Чи вдасться розкрутити Саміляка на дачу показів? Хто саме з забудовників "Терракоти" відзначився такою злочинною ініціативою?" - підсумував він.

Також читайте: НАБУ викликає "слугу народу" Кузьміних для вручення повідомлення про підозру. ДОКУМЕНТ

Голову благодійного фонду Саміляка затримано під час передачі $120 тис. хабаря главі ДІАМ, - Бутусов 01
Голову благодійного фонду Саміляка затримано під час передачі $120 тис. хабаря главі ДІАМ, - Бутусов 02

Автор: 

НАБУ (5097) хабар (4738) Бутусов Юрій (3618) ДІАМ (27)


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Топ коментарі
+3
Да ладно, чоловічок зістрибне на шахрайство і все.
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03.02.2022 14:00 Відповісти
+3
каждый день одно и тоже .взятки.взятки десятками сотнями тысяч долларов .и берут все подряд кому их дают....((
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03.02.2022 14:00 Відповісти
+3
Якщо є сто лімонов на заставу то цікаво у кого більше грошей у держави чи тільки у одного такого бізнесмена)?.
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03.02.2022 14:10 Відповісти
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Скоро й на зарплату можливо НАБУїсти собі заробляти стануть?
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03.02.2022 13:57 Відповісти
Да ладно, чоловічок зістрибне на шахрайство і все.
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03.02.2022 14:00 Відповісти
Суддя попередив? Вірю звісно. Швидше суддю хтось попередив що пасуть.
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03.02.2022 13:59 Відповісти
каждый день одно и тоже .взятки.взятки десятками сотнями тысяч долларов .и берут все подряд кому их дают....((
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03.02.2022 14:00 Відповісти
Якщо є сто лімонов на заставу то цікаво у кого більше грошей у держави чи тільки у одного такого бізнесмена)?.
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03.02.2022 14:10 Відповісти
Не хабар, а благодарность
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03.02.2022 14:16 Відповісти
благодійність має винагороджуватись!
пральна я гаварю?
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03.02.2022 14:18 Відповісти
Тобто людина хабарник
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03.02.2022 14:18 Відповісти
Благотворительный фонд "С добром к ГИАГ."
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03.02.2022 14:19 Відповісти
"на шиколадки там, на пиченьки,..." (С)
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03.02.2022 14:19 Відповісти
Теперь важный вопрос к следствию - смогут ли все-таки установить заказчика? Удастся ли раскрутить Самиляка на дачу показаний? Терморектальный полиграф лучший помощник в этом деле! Уже при сорока градусах цельсия даёт потрясающий результат.
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03.02.2022 14:22 Відповісти
А если дуплексное использование с утюгом на ушах...)))))
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03.02.2022 14:35 Відповісти
Та то вже занадто, я думаю, ректального було б достатньо.
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03.02.2022 16:45 Відповісти
Такий підійде?
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03.02.2022 15:11 Відповісти
Так, це він і є!
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03.02.2022 16:42 Відповісти
А шо-від благодійника блогодєяніє благодійнику...
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03.02.2022 14:23 Відповісти
Пиво з Мукачева нИкого не вкачує
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03.02.2022 14:24 Відповісти
Это благотворительность!
Детям чиновников, которые плачут за границей по новенькому Бентли.
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03.02.2022 14:27 Відповісти
Интересный факт про данного "активиста":такой себе,вечный помощник депутатов)Начинал у Юли,потом переметнулся в ПР.Чем помогал депутатам можно только догадываться
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03.02.2022 14:29 Відповісти
рідкісний фрукт! цілу капличку з московським попом мамасуєвим (фйодором) у чинадієві відкрив! а його пика у вишиванці висіла по всьому району
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03.02.2022 18:53 Відповісти
120 тыс то копейки, вот злочевский взятку в чумаданах на калёсиках отправлял всё шо награблено было непосильным трудом аж 6 лямов зелени, в 20 году помоему при клоуне уже.
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03.02.2022 14:32 Відповісти
это был "благодійний внесок" от благотворительного фондаа

а не взятка
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03.02.2022 14:36 Відповісти
Сяде за благодійний хабар )
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03.02.2022 14:38 Відповісти
Ви оптиміст. Я теж думаю що він сяде. Але в новеньке авто, коли виявиться що немає складу злочину)
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03.02.2022 14:42 Відповісти
Что тут сказать?.... Этот человек - Гигант Мысли! Масштабная личность!
Учитесь Шура!
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03.02.2022 14:56 Відповісти
А хто на фото?
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03.02.2022 14:59 Відповісти
Да що ж за х--ня? Де ж кінець епохи бідності?
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03.02.2022 16:33 Відповісти
НІЧО! Татаров отмажет!
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03.02.2022 18:19 Відповісти
 
 