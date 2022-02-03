Голову благодійного фонду Саміляка затримано під час передачі $120 тис. хабаря главі ДІАМ, - Бутусов

НАБУ затримало на хабарі в 120 тисяч доларів посередника - Сергія Саміляка за оформлення дозволу на будівництво для ЖК Терракота, який будують компанії депутата ОПЗЖ Ісаєнко та тестя Насірова Глімбовського

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"НАБУ затримало хабарника на спробі підкупу голови Державної інспекції з архітектури та містобудівництва Семена Кривоноса. Кривонос сам повідомив детективам про спробу дати йому хабаря за введення в експлуатацію житлового комплексу "Терракота" у Дарницькому районі Києва, і затримання відбулось дуже швидко", - пише журналіст.

"Терракота" - це проєкт двох компаній. "Перфект-груп", яку контролює народний депутат проросійської партії Опозиційна платформа за життя Дмитро Ісаєнко, та компанії Альтіс-девелопменгт, яку контролює Олександр Глімбовський, відомий як тесть колишнього голови Державної фіскальної служби. Насіров теж клієнт НАБУ, і саме Глімбовський вніс заставу за нього у 100 мільонів гривень", - продовжив Бутусов.

За словами головреда Цензор.НЕТ, дати хабар голові ДІАМ доручили "діячу з Мукачево Закарпатської області" Сергію Саміляку.

"Сергій Саміляк відомий як голова благодійного фонду Сергія Саміляка "З добром до людей і дітей" та ГО "Соціал-демократичний Конгрес християн України", який був відомий участю у багатьох закарпатських розбірках та скандалах між місцевими політиками. У серпні 2019 року Саміляку хтось спалив машину у Мукачево. Просто неймовірно, що комусь з власників "Терракоти" здалося, ніби цій людині варто довірити підкуп голови ДІАМ та передачу цілих 120 тисяч доларів. Цікаво, чи здасть тепер Саміляк, хто саме з забудовників "Терракоти" дав йому таке корупційне завдання. Невже пан Глімбовський чи пан Ісаєнко настільки здатні ризикувати усіма іншими своїми об'єктами, щоб такою дорогою ціною вирішувати свої бізнес-питання?" - зазначив Бутусов.

"Тепер важливе питання до слідства - чи зможуть все ж таки встановити замовника? Чи вдасться розкрутити Саміляка на дачу показів? Хто саме з забудовників "Терракоти" відзначився такою злочинною ініціативою?" - підсумував він.

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