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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Неприпустимо, коли "гарантій безпеки" вимагає країна, яка здійснила збройну агресію та окупацію територій України, Грузії та Молдови, - Кулеба

Неприпустимо, коли

Країни Бухарестської дев'ятки надто добре знають, що таке "сфери впливу", оскільки перебували під радянською окупацією у минулому.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час міністерської зустрічі Бухарестської дев’ятки НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба детально поінформував учасників щодо концентрації російських військ поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Міністри погодилися, що агресивні дії Російської Федерації загрожують безпеці не лише України, але й інших країн Центральної Європи і євроатлантичному простору загалом.

"Країни Бухарестської дев'ятки надто добре знають, що таке "сфери впливу", оскільки перебували під радянською окупацією у минулому. Сьогодні в наших спільних інтересах докласти максимум зусиль, аби не дати Росії повернути сфери впливу в сучасній Європі. Наша єдність та твердість позицій здатна захистити безпеку в Європі", - зазначив глава МЗС.

Читайте також: Україна отримає ще більше зброї від партнерів, - Кулеба

За словами Кулеби, євроатлантичній спільноті час перехопити ініціативу в дискусіях щодо європейської безпеки.

Міністр зазначив, що неприпустимо, коли "гарантій безпеки" вимагає від інших країна, яка здійснила збройну агресію та окупацію територій України, Грузії, Молдови, здійснює кібератаки, вбиває політичних опонентів в країнах НАТО та ЄС, поширює дезінформацію, підриває економічну та фінансову стабільність.

"Натомість саме євроатлантична спільнота має ставити Російській Федерації подібні питання. Коли Росія пояснить нам всім, як вона розуміє власне зобов’язання не посилювати свою безпеку за рахунок безпеки інших, зокрема України?" - додав він.

Україна та її партнери скоординували кроки задля втілення комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі агресії, який включає політичний, економічний та безпековий виміри. Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО поінформувала, що на запит нашої держави готує рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

Читайте: Захід не має дозволяти Росії нав'язувати дискусію. Потрібно йти в дипломатичний контрнаступ, - Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Бухарестська дев’ятка (10)


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Топ коментарі
+4
Кацапи поклали прибор на ці закони, але якщо їм щось защимити у лещатах, починають вити і скіглити і взивати то законності, яку вони потурали. Це - споконвічна суть кацапізму.
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03.02.2022 14:19 Відповісти
+3
Влучно, в саму суть.
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03.02.2022 14:13 Відповісти
+3
Все правильно сказав. Єдиний міністр в уряді, який професійно працює на користь України.
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03.02.2022 14:33 Відповісти
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Влучно, в саму суть.
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03.02.2022 14:13 Відповісти
Це слова міністра Зє. Отже одна чорна і зрада і капітулянство.
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03.02.2022 14:18 Відповісти
А міжнародних законів з цього приводу нема?
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03.02.2022 14:17 Відповісти
Кацапи поклали прибор на ці закони, але якщо їм щось защимити у лещатах, починають вити і скіглити і взивати то законності, яку вони потурали. Це - споконвічна суть кацапізму.
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03.02.2022 14:19 Відповісти
Цікаво, а Пекін дає якісь гарнтії ********** чи тихенько облизується, споглядаючи простори Сайберії?))
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03.02.2022 14:17 Відповісти
Вони вже там хазяйнують. Пуйло розуміє, що все що за Уралом вже йому не належить. От і хоче розширитись на захід.
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03.02.2022 16:24 Відповісти
Пам,ятаю, як в 39-му Совок вимагав в Фінляндії аналогічного... бомбив й окупував фінський Виборг і райони навколо, лише по причині, що дуже близько находитться до лєнінграда.
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03.02.2022 14:19 Відповісти
Лапатний гопнік када встрєчаєт серьйозник дядєк-начінаєт мачіцца пряма в парткі...
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03.02.2022 14:32 Відповісти
Все правильно сказав. Єдиний міністр в уряді, який професійно працює на користь України.
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03.02.2022 14:33 Відповісти
Лиса, живущая рядом с деревней, требует себе гарантий безопасности... В истории были примеры когда нападали на лису, волка: Финляндия однажды напала на СССР, потом Чехословакия угрожала Гилеру, а Польша воооооще напала на Германию при Глайвице...
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03.02.2022 15:00 Відповісти
Кулеба, кажется, единственный адекватный человек из ЗЕшоблы, у которого всё в порядке с головой
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03.02.2022 16:31 Відповісти
 
 