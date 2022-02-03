Неприпустимо, коли "гарантій безпеки" вимагає країна, яка здійснила збройну агресію та окупацію територій України, Грузії та Молдови, - Кулеба

Країни Бухарестської дев'ятки надто добре знають, що таке "сфери впливу", оскільки перебували під радянською окупацією у минулому.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час міністерської зустрічі Бухарестської дев’ятки НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба детально поінформував учасників щодо концентрації російських військ поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Міністри погодилися, що агресивні дії Російської Федерації загрожують безпеці не лише України, але й інших країн Центральної Європи і євроатлантичному простору загалом.

"Країни Бухарестської дев'ятки надто добре знають, що таке "сфери впливу", оскільки перебували під радянською окупацією у минулому. Сьогодні в наших спільних інтересах докласти максимум зусиль, аби не дати Росії повернути сфери впливу в сучасній Європі. Наша єдність та твердість позицій здатна захистити безпеку в Європі", - зазначив глава МЗС.

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За словами Кулеби, євроатлантичній спільноті час перехопити ініціативу в дискусіях щодо європейської безпеки.

Міністр зазначив, що неприпустимо, коли "гарантій безпеки" вимагає від інших країна, яка здійснила збройну агресію та окупацію територій України, Грузії, Молдови, здійснює кібератаки, вбиває політичних опонентів в країнах НАТО та ЄС, поширює дезінформацію, підриває економічну та фінансову стабільність.

"Натомість саме євроатлантична спільнота має ставити Російській Федерації подібні питання. Коли Росія пояснить нам всім, як вона розуміє власне зобов’язання не посилювати свою безпеку за рахунок безпеки інших, зокрема України?" - додав він.

Україна та її партнери скоординували кроки задля втілення комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі агресії, який включає політичний, економічний та безпековий виміри. Низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО поінформувала, що на запит нашої держави готує рішення, які допоможуть посилити оборонні спроможності, кіберзахист та економічну стабільність України.

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