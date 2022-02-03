Держприкордонслужба спростувала фейк РФ про нібито обмеження виїзду для українців призовного віку: "Не ведіться на провокації"
Державна прикордонна служба закликає громадян України не вестись на російські фейки, зокрема щодо заяв окупаційної влади про начебто впровадження обмежень виїзду за кордон українців призовного віку.
Про це сказав Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
"ДПСУ звертається до громадян не вестись на провокації, які розганяє РФ та її маріонетки. Держприкордонслужба жодним чином не обмежувала і не приймала рішення про обмеження в праві вільного пересування громадян. Ми не керуємось ні віком, ні статтю громадян, яких начебто планують обмежити в праві пересування. Прикордонники діють виключно в рамках діючого законодавства", - сказав Демченко.
Він також додав, що подібні заяви - це провокація, яка розрахована на дестабілізацію ситуації в Україні
Видання нагадує, що російські медіа поширили заяву, що нібито голова ДПС України видав наказ про обмеження виїзду з України військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 45 років. Фейки щодо обмеження виїзду за кордон українців призовного віку лунають не вперше. У 2018 році таку дезінформацію розповсюджували російські посадовці.
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Это он сказал, что нужно ограничить выезд военнообязанных.