УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5317 відвідувачів онлайн
Новини
3 456 5

Держприкордонслужба спростувала фейк РФ про нібито обмеження виїзду для українців призовного віку: "Не ведіться на провокації"

Держприкордонслужба спростувала фейк РФ про нібито обмеження виїзду для українців призовного віку:

Державна прикордонна служба закликає громадян України не вестись на російські фейки, зокрема щодо заяв окупаційної влади про начебто впровадження обмежень виїзду за кордон українців призовного віку.

Про це сказав Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"ДПСУ звертається до громадян не вестись на провокації, які розганяє РФ та її маріонетки. Держприкордонслужба жодним чином не обмежувала і не приймала рішення про обмеження в праві вільного пересування громадян. Ми не керуємось ні віком, ні статтю громадян, яких начебто планують обмежити в праві пересування. Прикордонники діють виключно в рамках діючого законодавства", - сказав Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Термін мінімального контракту зі ЗСУ має становити 10 років, – Резніков. ВIДЕО

Він також додав, що подібні заяви - це провокація, яка розрахована на дестабілізацію ситуації в Україні

Видання нагадує, що російські медіа поширили заяву, що нібито голова ДПС України видав наказ про обмеження виїзду з України військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 45 років. Фейки щодо обмеження виїзду за кордон українців призовного віку лунають не вперше. У 2018 році таку дезінформацію розповсюджували російські посадовці.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6154) кордон (4824) призов (433) фейк (749) Демченко Андрій (361)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мені начхать на всі ці фейки. Як тільки що то я добровільно прийду записуватись до лав ЗСУ
показати весь коментар
03.02.2022 14:21 Відповісти
Лично я слышал это от Гордона.
Это он сказал, что нужно ограничить выезд военнообязанных.
показати весь коментар
03.02.2022 14:24 Відповісти
вже з поїзда у нацгвардію знімають?
показати весь коментар
03.02.2022 14:51 Відповісти
показати весь коментар
03.02.2022 14:51 Відповісти
Существование самой РАБссии фейк....РСФСР долбанная...стала рф.. Ельцин тогда водки нажрался и не подписал Указ о переименовании...подписи нет,значит и печати нет...от слова совсем...Совки долбанные...
показати весь коментар
03.02.2022 15:24 Відповісти
 
 