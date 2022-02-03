Антикорупційний суд на 2 місяці продовжив дію обов'язків, покладених на Труханова

У четвер, 3 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув та задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на Одеського міського голову Геннадія Труханова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Так, підозрюваний зобов’язаний: прибувати за кожною вимогою до детективів НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у цьому кримінальному провадженні; утримуватися від відвідувань приміщень, які належать чи використовуються Одеською обласною прокуратурою, а також товариствам та приватному підприємству, які зазначені в ухвалі слідчого судді; здати на зберігання детективу НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що строк дії ухвали – до 3 квітня 2022 року включно.

Крім того, нагадується, що Одеський міський голова, спільно з іншими 15 особами, підозрюється правоохоронними органами у створенні злочинної організації та зловживаннях на 689 млн грн.

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Нагадаємо, раніше в НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації в змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади міста Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через такі дії протягом 2016-2019 рр. ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн. Загальний розмір збитку за даними епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову.

Прокуратура просила відправити його під арешт із заставою 120 млн грн.