Зеленський пропонував мені йти до "Слуг народу". Зараз, коли я нікуди не збираюсь, ОП виливає на мене купу бруду, - Комаровський
Лікар Євген Комаровський не збирається йти в президенти, хоча переговори щодо цього з ним намагалися вести.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Те, що президент мені пропонував йти до Слуг народу, - так, це було. Ні, після цього вже приблизно рік тому приїжджала до мене делегація, передавала привіти від багатих людей і говорила, що вони готові фінансувати мою президентську кампанію. Так, я сказав: йти в ж#пу", - наголосив Комаровський.
Він уточнив, що то була група помірковано багатих бізнесменів.
"Вони, як правило, коли їдуть до мене, вони знають, що я їм скажу. Чому? Бо й за Януковича до мене приїжджали. Приїжджали, приїжджали, приїжджали, приїжджали, приїжджали. І що далі? І всі посилалися туди. От і все. Більше того, я точно знаю насправді, що навіть зараз, коли я все одно нікуди не збираюся і ні до кого не приєднався, Офіс президента виливає на мене купу бруду", - зазначив Комаровський.
Інтерв'ю з Євгеном Комаровським для Цензор.НЕТ читайте тут.
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Прокуратура США запросила у Украины информацию об одном из офшоров, связанных с бизнесом Коломойского. Так, штатовцы просят предоставить документацию от Приватбанка для счетов, принадлежащих Claresholm Marketing Ltd. В частности, наибольший интерес для Штатов представляет некий счёт UA303052990000026003050007718.
🔥 Также сообщается, что американская прокуратура в сотрудничестве с ФБР объединили в одно дело производства в отношении Коломойского, Боголюбова, Зеленского и братьев Шефиров.
Подозревая их в сговоре по отмыванию денег вкладчиков Приватбанка в США.
❗️Недавно Шестой заявил: "Очень странно, что меня подозревают. Я, кажется, не делал ничего в своей жизни такого, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины."
‼️ Вас трудно спутать, Владимиссаныч.
Один из вас - патриот, государственник и тот человек, который уберёг Украину от полной оккупации со стороны России.
Второй - коллаборант, уклонист и кукла в руках Коломойского.
🇺🇸 Американское правосудие тяжеловесно и неповоротливо. Но это не Печерский суд под крышей Портнова и Татарова. Медленно спустится с горы и...
"А меня за что?" - уже не прокатит.
Sharp`s
Зеленський - президент
Ківа- юрист
Яник - професор
Мосейчук- журналістка
Це пари слів антонімів.
А Люсю Арестовича також внесли у реєстр ворогів "Слуг Народу"?
только мамочки малых деток в курсе, что Комар херни не посоветует.