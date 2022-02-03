Зеленський пропонував мені йти до "Слуг народу". Зараз, коли я нікуди не збираюсь, ОП виливає на мене купу бруду, - Комаровський

Лікар Євген Комаровський не збирається йти в президенти, хоча переговори щодо цього з ним намагалися вести.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Те, що президент мені пропонував йти до Слуг народу, - так, це було. Ні, після цього вже приблизно рік тому приїжджала до мене делегація, передавала привіти від багатих людей і говорила, що вони готові фінансувати мою президентську кампанію. Так, я сказав: йти в ж#пу", - наголосив Комаровський.

Він уточнив, що то була група помірковано багатих бізнесменів.

"Вони, як правило, коли їдуть до мене, вони знають, що я їм скажу. Чому? Бо й за Януковича до мене приїжджали. Приїжджали, приїжджали, приїжджали, приїжджали, приїжджали. І що далі? І всі посилалися туди. От і все. Більше того, я точно знаю насправді, що навіть зараз, коли я все одно нікуди не збираюся і ні до кого не приєднався, Офіс президента виливає на мене купу бруду", - зазначив Комаровський.

Інтерв'ю з Євгеном Комаровським для Цензор.НЕТ читайте тут.

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