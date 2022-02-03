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Новини
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Зеленський пропонував мені йти до "Слуг народу". Зараз, коли я нікуди не збираюсь, ОП виливає на мене купу бруду, - Комаровський

Зеленський пропонував мені йти до

Лікар Євген Комаровський не збирається йти в президенти, хоча переговори щодо цього з ним намагалися вести.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Те, що президент мені пропонував йти до Слуг народу, - так, це було. Ні, після цього вже приблизно рік тому приїжджала до мене делегація, передавала привіти від багатих людей і говорила, що вони готові фінансувати мою президентську кампанію. Так, я сказав: йти в ж#пу", - наголосив Комаровський.

Він уточнив, що то була група помірковано багатих бізнесменів.

"Вони, як правило, коли їдуть до мене, вони знають, що я їм скажу. Чому? Бо й за Януковича до мене приїжджали. Приїжджали, приїжджали, приїжджали, приїжджали, приїжджали. І що далі? І всі посилалися туди. От і все. Більше того, я точно знаю насправді, що навіть зараз, коли я все одно нікуди не збираюся і ні до кого не приєднався, Офіс президента виливає на мене купу бруду", - зазначив Комаровський.

Інтерв'ю з Євгеном Комаровським для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов на дні народження Шустера не "обирав нам усім президента", - Комаровський

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Комаровський Євген (26) Слуга народу (2820) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+26
Порядочные люди знают, что Комаровский никакой не доктор, а шарлатан, как и Гордон. Можно сказать анти-доктор
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03.02.2022 15:05 Відповісти
+23
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3742965.html Пішов ЗЕбіл за вовною, а повернеться стриженим

Прокуратура США запросила у Украины информацию об одном из офшоров, связанных с бизнесом Коломойского. Так, штатовцы просят предоставить документацию от Приватбанка для счетов, принадлежащих Claresholm Marketing Ltd. В частности, наибольший интерес для Штатов представляет некий счёт UA303052990000026003050007718.

🔥 Также сообщается, что американская прокуратура в сотрудничестве с ФБР объединили в одно дело производства в отношении Коломойского, Боголюбова, Зеленского и братьев Шефиров.
Подозревая их в сговоре по отмыванию денег вкладчиков Приватбанка в США.

❗️Недавно Шестой заявил: "Очень странно, что меня подозревают. Я, кажется, не делал ничего в своей жизни такого, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины."

‼️ Вас трудно спутать, Владимиссаныч.
Один из вас - патриот, государственник и тот человек, который уберёг Украину от полной оккупации со стороны России.
Второй - коллаборант, уклонист и кукла в руках Коломойского.

🇺🇸 Американское правосудие тяжеловесно и неповоротливо. Но это не Печерский суд под крышей Портнова и Татарова. Медленно спустится с горы и...
"А меня за что?" - уже не прокатит.
Sharp`s
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03.02.2022 14:57 Відповісти
+19
Самомнение этого псевдодоктора выросло до размеров маразма.
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03.02.2022 14:58 Відповісти
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03.02.2022 14:57 Відповісти
А по мені то нача як виправдовується🤔Готується до наступних судів?
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03.02.2022 16:11 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3742965.html Пішов ЗЕбіл за вовною, а повернеться стриженим

Прокуратура США запросила у Украины информацию об одном из офшоров, связанных с бизнесом Коломойского. Так, штатовцы просят предоставить документацию от Приватбанка для счетов, принадлежащих Claresholm Marketing Ltd. В частности, наибольший интерес для Штатов представляет некий счёт UA303052990000026003050007718.

🔥 Также сообщается, что американская прокуратура в сотрудничестве с ФБР объединили в одно дело производства в отношении Коломойского, Боголюбова, Зеленского и братьев Шефиров.
Подозревая их в сговоре по отмыванию денег вкладчиков Приватбанка в США.

❗️Недавно Шестой заявил: "Очень странно, что меня подозревают. Я, кажется, не делал ничего в своей жизни такого, чтобы меня подозревали. Вы меня путаете с другим президентом Украины."

‼️ Вас трудно спутать, Владимиссаныч.
Один из вас - патриот, государственник и тот человек, который уберёг Украину от полной оккупации со стороны России.
Второй - коллаборант, уклонист и кукла в руках Коломойского.

🇺🇸 Американское правосудие тяжеловесно и неповоротливо. Но это не Печерский суд под крышей Портнова и Татарова. Медленно спустится с горы и...
"А меня за что?" - уже не прокатит.
Sharp`s
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03.02.2022 14:57 Відповісти
Самомнение этого псевдодоктора выросло до размеров маразма.
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03.02.2022 14:58 Відповісти
Комаровський - лікар
Зеленський - президент
Ківа- юрист
Яник - професор
Мосейчук- журналістка
Це пари слів антонімів.
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03.02.2022 15:02 Відповісти
Порядочные люди знают, что Комаровский никакой не доктор, а шарлатан, как и Гордон. Можно сказать анти-доктор
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03.02.2022 15:05 Відповісти
Пожалуйся своему "рыцарю" рыжему.
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03.02.2022 14:59 Відповісти
Кацапская прошмадовка, тьфу!
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03.02.2022 15:02 Відповісти
Звичайно-всі знають шо ти зовсім нікуди не збираєшся...
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03.02.2022 15:03 Відповісти
...ну типу пакабуткє...
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03.02.2022 15:08 Відповісти
Доктор-лох
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03.02.2022 15:06 Відповісти
Самая большая заслуга медицині, когда дохтур прозревает.
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03.02.2022 15:23 Відповісти
Да кому он нужен этот Комаровский. Сам себя хвалит,сам себя пиарит😀 Из Комаровского врач как из меня балерина .
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03.02.2022 15:08 Відповісти
Прийшла методичка від Подоляка топити Комаровського? Відпрацьований матеріал?
А Люсю Арестовича також внесли у реєстр ворогів "Слуг Народу"?
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03.02.2022 15:21 Відповісти
Комаровський ще гірше Зеленського.
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03.02.2022 15:08 Відповісти
Какой из него доктор? Пустозвон-пилюлькин!
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03.02.2022 15:18 Відповісти
А Буратино согласился)))
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03.02.2022 15:21 Відповісти
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03.02.2022 15:24 Відповісти
Жри-те
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03.02.2022 15:28 Відповісти
У вас, євреїв, ніякого почуття міри немає. Ну скільки можна тільки своїх піарити. Ви ж не в Ізраїлі. Майте хоч трохи поваги до корінного населення.
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03.02.2022 16:33 Відповісти
Дуже соромлюся спитати - а хто такий цей Комаровський. Якщо то опудало яке позиціонує себе як Лікар-педиатр супер пупер кваліфікації, то даю довідку - Харкові можна знайти все, ОКРІМ дітей, яких цей лікар вилікував. Таких просто немає. А в середовищі лікарів (справжних професіоналів, які ще залишилися) він має псевдо "Клоун". Тому становиться зрозумілим його активність (і лікує, і пояснення дає в політичних питаннях, і в економиці, тощо) з приходом Зе-влади. Клоун клоуна бачить здалеку. Питання - навіщо "Цензор" розповсюджує ці плітки, та популяризує це одоробло.
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03.02.2022 17:18 Відповісти
Бедный Комарик... с одной стороны зашквар с Гордонятком, со второй ублюдки-антиваксеры мстят...
только мамочки малых деток в курсе, что Комар херни не посоветует.
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03.02.2022 18:18 Відповісти
 
 