Антикорупційний суд засудив за хабар екссуддів Білика і Новака до 7 і 7,5 років в'язниці з конфіскацією майна, - Шабунін. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 лютого, судді Антикорсуду Віктор Маслов, Леся Федорак та Ігор Строгий оголосили вирок у справі колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЦПК.

"Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посаду суддів протягом 3 років. Білик відправиться за грати на 7 років з конфіскацією і позбавленням права займатися адвокатською діяльністю на 3 роки. Обом обвинуваченим змінили заставу на тримання під вартою та затримали в залі суду одразу після проголошення вироку", - йдеться у повідомленні.

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"Суд визнав екссуддю Новака винними в одержанні неправомірної вигоди, а Білика в пособництві та підбурюванні до її надання. Крім того, Новака також визнано винним у носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Нагадаємо, до Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин із позовом про поновлення на роботі у приватній страховій компанії "Євроінс Україна" і виплату йому компенсації 1,5 млн грн. Справу розглядав суддя Новак, а адвокатом позивача був саме екссуддя Білик. Тоді суддя Новак за вказане судове рішення взяв 8 тисяч доларів, які йому передав Білик. Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів", - додали в ЦПК.

"І поки деградовані ДБР, прокуратура і нацпол відмазують людей Зеленського, НАБУ/САП/ВАКС саджають корумпантів. Щойно ВАКС відправив до в’язниці двох екссуддів-хабарників столичного суду на 7 та 7,5 років. Судді Антикорсуду (Віктор Маслов, Леся Федорак та Ігор Строгий) оголосили вирок у справі колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика. Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, Білик відправиться за грати на 7 років з конфіскацією. Одразу після проголошення вироку обох обвинувачених затримали і закувили в кайданки прямо в залі суду (фото Судовий репортер)", - розповів глава ЦПК Віталій Шабунін.