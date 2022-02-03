Антикорупційний суд засудив за хабар екссуддів Білика і Новака до 7 і 7,5 років в'язниці з конфіскацією майна, - Шабунін. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 лютого, судді Антикорсуду Віктор Маслов, Леся Федорак та Ігор Строгий оголосили вирок у справі колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЦПК.
"Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посаду суддів протягом 3 років. Білик відправиться за грати на 7 років з конфіскацією і позбавленням права займатися адвокатською діяльністю на 3 роки. Обом обвинуваченим змінили заставу на тримання під вартою та затримали в залі суду одразу після проголошення вироку", - йдеться у повідомленні.
"Суд визнав екссуддю Новака винними в одержанні неправомірної вигоди, а Білика в пособництві та підбурюванні до її надання. Крім того, Новака також визнано винним у носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Нагадаємо, до Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин із позовом про поновлення на роботі у приватній страховій компанії "Євроінс Україна" і виплату йому компенсації 1,5 млн грн. Справу розглядав суддя Новак, а адвокатом позивача був саме екссуддя Білик. Тоді суддя Новак за вказане судове рішення взяв 8 тисяч доларів, які йому передав Білик. Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів", - додали в ЦПК.
"І поки деградовані ДБР, прокуратура і нацпол відмазують людей Зеленського, НАБУ/САП/ВАКС саджають корумпантів. Щойно ВАКС відправив до в’язниці двох екссуддів-хабарників столичного суду на 7 та 7,5 років. Судді Антикорсуду (Віктор Маслов, Леся Федорак та Ігор Строгий) оголосили вирок у справі колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика. Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, Білик відправиться за грати на 7 років з конфіскацією. Одразу після проголошення вироку обох обвинувачених затримали і закувили в кайданки прямо в залі суду (фото Судовий репортер)", - розповів глава ЦПК Віталій Шабунін.
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Это чё, оно через три года сможет опять судьёй работать?!
Уж это ли не 3/14 ЗДЕЦ???
Рівень покарання за посадовий злочин прямо пропорційний рівню посади . Суддя в цьому "табель о рангах" має найвисшу відмітку . А йще більше дають , якщо ти WPA , й найменьше якщо : обамоподібний , араб чи мексиканець . Й проти цього навіть республіканці не виступають . Вони проти виправдальних вироків для гвалтівникив й грабіжників на грунті їх "дискрімінації" . Й вона є -- на держслужбу віддають перевагу в наборі кадрів теж не WPA , а кольоровим .
Але ту не як раз приклад , коли білому сенетору дали 60 років в"язниці за хабар в 6 млн. За такий же злочин такому ж сенатору , але не протестанту дали б 30 років , а пересічному чинуше 6-10 років . За хабар того ж розміру .
Суддя б за харабр сьогодні взагалом би ризикував би "довічним" . Бо амерськи суддя свої колишніх колег-хабарників не вважають за "колег" , але за злодіїв в кубі , що поплюжнюють чисту їх репутацію . Певні гуманісти вважають такі сурові вироки непомірно жостокими й помстою колег чи класовою неневистю . Але той очевидний факт , що хабарників з кожним десятиріччам стає меньше , повностю виправдовує таку практику .
Ось я й вважаю , що требо на рекомендації венеційскої комісіії в цьому питанні не звертати уваги , бо поки не буде перейнятий американський досвіт зі строками в десятирічча за гратами для посадовців висшої категорії до тих пір нічого не зрушиться в Україні . Це вкрай необхідна міра , але вже й не достатня . Після революції 2014 року було б достатньо . Але після повної дискредитації й імпотенції усіх нових інституції (НАБУ , САПР , АНКРа , ФБР .
В Україну б десяток їхніх суддів