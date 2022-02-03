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Антикорупційний суд засудив за хабар екссуддів Білика і Новака до 7 і 7,5 років в'язниці з конфіскацією майна, - Шабунін. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 лютого, судді Антикорсуду Віктор Маслов, Леся Федорак та Ігор Строгий оголосили вирок у справі колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЦПК.

"Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посаду суддів протягом 3 років. Білик відправиться за грати на 7 років з конфіскацією і позбавленням права займатися адвокатською діяльністю на 3 роки. Обом обвинуваченим змінили заставу на тримання під вартою та затримали в залі суду одразу після проголошення вироку", - йдеться у повідомленні.

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Антикорупційний суд засудив за хабар екссуддів Білика і Новака до 7 і 7,5 років вязниці з конфіскацією майна, - Шабунін 01
Антикорупційний суд засудив за хабар екссуддів Білика і Новака до 7 і 7,5 років вязниці з конфіскацією майна, - Шабунін 02
Антикорупційний суд засудив за хабар екссуддів Білика і Новака до 7 і 7,5 років вязниці з конфіскацією майна, - Шабунін 03

"Суд визнав екссуддю Новака винними в одержанні неправомірної вигоди, а Білика в пособництві та підбурюванні до її надання. Крім того, Новака також визнано винним у носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Нагадаємо, до Голосіївського суду у 2016 році звертався громадянин із позовом про поновлення на роботі у приватній страховій компанії "Євроінс Україна" і виплату йому компенсації 1,5 млн грн. Справу розглядав суддя Новак, а адвокатом позивача був саме екссуддя Білик. Тоді суддя Новак за вказане судове рішення взяв 8 тисяч доларів, які йому передав Білик. Вирок може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів", - додали в ЦПК.

"І поки деградовані ДБР, прокуратура і нацпол відмазують людей Зеленського, НАБУ/САП/ВАКС саджають корумпантів. Щойно ВАКС відправив до в’язниці двох екссуддів-хабарників столичного суду на 7 та 7,5 років. Судді Антикорсуду (Віктор Маслов, Леся Федорак та Ігор Строгий) оголосили вирок у справі колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика. Новак отримав 7,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, Білик відправиться за грати на 7 років з конфіскацією. Одразу після проголошення вироку обох обвинувачених затримали і закувили в кайданки прямо в залі суду (фото Судовий репортер)", - розповів глава ЦПК Віталій Шабунін.

Автор: 

вирок (1093) суддя (1589) Шабунін Віталій (538) Антикорупційний суд ВАКС (1983)


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Топ коментарі
+9
"Маловато будет" (с) - давайте ще.
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03.02.2022 14:42 Відповісти
+5
Стоп-стоп-стоп!
Это чё, оно через три года сможет опять судьёй работать?!
Уж это ли не 3/14 ЗДЕЦ???
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03.02.2022 14:47 Відповісти
+4
Это ж вам не Чаус или бриллиантовые прокуроры)))
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03.02.2022 14:46 Відповісти
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Так вони ж бідні як церковні миші ці судді))!!
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03.02.2022 14:40 Відповісти
А татарова Венедиктова за тоже отмазала Своим ВСЕ , другим ЗАКОН
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03.02.2022 15:30 Відповісти
Но тем немением :2Лед тронулся ,господа"
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03.02.2022 16:43 Відповісти
"Маловато будет" (с) - давайте ще.
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03.02.2022 14:42 Відповісти
Это ж вам не Чаус или бриллиантовые прокуроры)))
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03.02.2022 14:46 Відповісти
Стоп-стоп-стоп!
Это чё, оно через три года сможет опять судьёй работать?!
Уж это ли не 3/14 ЗДЕЦ???
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03.02.2022 14:47 Відповісти
Ага, прямо на кічі судитимуть
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03.02.2022 14:49 Відповісти
Не партеся. Це цирк для нас. Вони зараз подадуть апеляцію, яка тихенько буде прийнята. Гарантую-нікуди вони не сядуть!!
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03.02.2022 15:08 Відповісти
Куда подадут? ВАКС - высшая инстанция.
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03.02.2022 15:32 Відповісти
Одсидять по три роки в найкращих апартаментах (якщо не на умовно змінять після апеляції) - і одразу в старі-нові крісла
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03.02.2022 16:00 Відповісти
Це значить, що після закінчення терміну ув'язнення він не має права 3 роки займатися судрвою діяльністю.
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03.02.2022 16:29 Відповісти
Злили пєшок шоб зебілів-виборців трохи заспокоїти. Ато рЄйНтінг у бубочки впав...
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03.02.2022 14:48 Відповісти
Что правда? а ничего что это было еще с 2016 года))
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03.02.2022 15:06 Відповісти
Нічєго. Зебіли ж кричали шо ВАлодЬя прійдьот парядак навєдьот...
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03.02.2022 15:07 Відповісти
Не бреши, такого він не казав!
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03.02.2022 16:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QbYf3bssvWc
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03.02.2022 16:33 Відповісти
Тоді така ситуація була. Треба було зупинити смерті наших хлопців. Не ти ж тоді під градами там був. Чи ти хотів, щоб ще десяток, а то й більше синів України полягло?!
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03.02.2022 16:20 Відповісти
десяток тисяч
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03.02.2022 16:21 Відповісти
Если только двух за 5 лет, то всех пересажают за 5000 лет
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03.02.2022 15:10 Відповісти
Це маленький крок для одного суду, але великий крок для всієї суддівської систему. Головне щоб подібний вирок був не останній.
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03.02.2022 15:14 Відповісти
А коли ж решта отримає свої термвни,бо треба саджати всіх ,з обов"язковою конфіскацією?
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03.02.2022 15:18 Відповісти
ЦІкаво, що з майна конфіскували? Мабуть на той момент у них з майна були тільки домашні капці. І то не факт.
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03.02.2022 15:19 Відповісти
В США існує така суперсправедлива практика .

Рівень покарання за посадовий злочин прямо пропорційний рівню посади . Суддя в цьому "табель о рангах" має найвисшу відмітку . А йще більше дають , якщо ти WPA , й найменьше якщо : обамоподібний , араб чи мексиканець . Й проти цього навіть республіканці не виступають . Вони проти виправдальних вироків для гвалтівникив й грабіжників на грунті їх "дискрімінації" . Й вона є -- на держслужбу віддають перевагу в наборі кадрів теж не WPA , а кольоровим .
Але ту не як раз приклад , коли білому сенетору дали 60 років в"язниці за хабар в 6 млн. За такий же злочин такому ж сенатору , але не протестанту дали б 30 років , а пересічному чинуше 6-10 років . За хабар того ж розміру .
Суддя б за харабр сьогодні взагалом би ризикував би "довічним" . Бо амерськи суддя свої колишніх колег-хабарників не вважають за "колег" , але за злодіїв в кубі , що поплюжнюють чисту їх репутацію . Певні гуманісти вважають такі сурові вироки непомірно жостокими й помстою колег чи класовою неневистю . Але той очевидний факт , що хабарників з кожним десятиріччам стає меньше , повностю виправдовує таку практику .

Ось я й вважаю , що требо на рекомендації венеційскої комісіії в цьому питанні не звертати уваги , бо поки не буде перейнятий американський досвіт зі строками в десятирічча за гратами для посадовців висшої категорії до тих пір нічого не зрушиться в Україні . Це вкрай необхідна міра , але вже й не достатня . Після революції 2014 року було б достатньо . Але після повної дискредитації й імпотенції усіх нових інституції (НАБУ , САПР , АНКРа , ФБР .
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03.02.2022 15:25 Відповісти
А в Китаї ще більш добра практика до хабарників.
В Україну б десяток їхніх суддів
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03.02.2022 19:23 Відповісти
А пенсію депутатську вони будуть отримувати?
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03.02.2022 15:28 Відповісти
В 2016 задержали и что, срок пойдет с момента задержания? Так они в следующем году по УДО выйдут или уже в этом?
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03.02.2022 16:30 Відповісти
Напомнить как Порох выливал тонны говна против Шабунина и ему спалили дом? Собственно там он мой голос и потерял навсегда. (Нет,коломойский еще до этого потерчл, он враг народа).
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03.02.2022 16:32 Відповісти
Хоть ОДНА ГАРНА НОВИНА за правління Зеленька!
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03.02.2022 18:14 Відповісти
 
 