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Росія та Білорусь запланували на цей рік понад 20 військових навчань

Росія та Білорусь запланували на цей рік понад 20 військових навчань

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у 2022 році пройде понад 20 спільних військових "заходів" з Білоруссю, у тому числі, в рамках стратегічних навчань "Схід-2022" на територію Росії буде перекинуто велике угруповання ЗС Білорусі.

"Те, що стосується наших навчань: у нас попереду цього року понад 20 заходів. І якщо на цих навчаннях (раптова перевірка сил реагування РФ та РБ. – Ред.) ми зі Сходу перекидали війська сюди... то навчання "Схід-2022" будуть на сході. І за вашим рішенням міноборони, ЗС Білорусі братимуть участь у цих навчаннях – велике угруповання. Тепер їм доведеться на 10 тисяч кілометрів перебратися туди", - сказав Шойгу в Мінську під час зустрічі з Олександром Лукашенком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шойгу також заявив про важливість та своєчасність створення спільних російсько-білоруських військових навчальних центрів. "Сьогодні спільний навчальний центр створено, я тут акцентую увагу, тому що основною ідеєю було, щоб це був спільний центр. Щоб разом літали, разом охороняли повітряний простір", - сказав міністр.

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Як повідомлялося, військовослужбовці з Росії та Білорусі, задіяні у перевірці сил реагування Союзної держави, з 2 лютого розпочали бойове злагодження на полігонах.

Автор: 

армія рф (17889) Білорусь (7971) Лукашенко Олександр (2661) росія (66175) військові навчання (2781) Шойгу Сергій (629)


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Топ коментарі
+8
Просто димова завіса для того щоб не виводити війська росії з білоруської губернії! Типу навіщо виводити якщо в нас через 20 днів нові навчання
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03.02.2022 15:01 Відповісти
+5
Ти - "ідіот на зарплаті"! Спробуй прогодувать тими ж грибами ягодами (а також картоплею з городів по дорозі і дичиною) у себе в БРСР хоча-б десяток людей тиждень А там буде кілька тисяч І їх треба годувать СІМ МІСЯЦІВ!!! Ти видно ніколи не виїжджав на кілька днів компанією з десятка чоловік на природу і поняття не маєш що це таке Недарма я тебе вже скільки років вважаю ІДІОТОМ
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03.02.2022 19:13 Відповісти
+4
так бульбаши из терпил превращаются в пособников..
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03.02.2022 15:03 Відповісти
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Расєйскіє лапатнікі будут єсть кал-лішби сцарь батюшка всєх врагов побєждал...
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03.02.2022 14:59 Відповісти
Затянут пояса и заплатят ещё и за вояк бульбафюрера😁
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03.02.2022 15:18 Відповісти
Просто димова завіса для того щоб не виводити війська росії з білоруської губернії! Типу навіщо виводити якщо в нас через 20 днів нові навчання
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03.02.2022 15:01 Відповісти
Можливо, навпаки роблять вигляд, що не звалюють під натиском Заходу, а їдуть з бульбашами на схід тренуватися
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03.02.2022 15:10 Відповісти
Саме цікаве буде коли білоруси поїдуть на "навчання" "за 10 тис кілометрів! Приїдуть - а там - КИТАЙЦІ! А в цей час "іхтамнєти" захоплюють владу в БРСР! Треба їхать додому! А Росія відмовляється надавать ешелони для повернення в Білоруський федеральний округ І ВСЕ!!! Хоч іди пішки!
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03.02.2022 15:12 Відповісти
За месяц можно дойти.
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03.02.2022 16:40 Відповісти
І побачить як п"яні "іхтамнєти" трахають їх жінок і сестер?
А щодо "за місяць" - то візьми в руки "кукулятор" і поділи 10 тис км на ті цифри що я виклав нижче
Маршhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. marcia, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. la marche - поход, переход; от marcher - идти) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 организованное , в соответствии с руководящими документами, передвижение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 военнослужащих (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войск ) в пешем порядке, на животных или на машинах.

На вооружении и военной технике, при хорошей видимости днём по колонным путям и военно-автомобильным дорогам, на дорогах с твёрдым покрытием средняя скорость составляет 40 - 50 километров/час, а на улучшенных грунтовых дорогах - 30 - 40 километров/час. При движении колонны ночью, без https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 световой маскировки , скорость ограничивается до 20 - 25 километров/час, при движении в условиях световой маскировки - до 10 километров/час. Для прогнозирования скорости движения по выбранному маршруту в странах НАТО применяют https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E модель мобильности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 военной техники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-Model-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-NRMM-3 [3] .При совершении марша в пешем порядке средняя скорость движения подразделений может составлять 4 - 5, на лыжах 5 - 7 километров/час.

А тепер скажи мені - звідки білоруси в Росії візьмуть пальне для техніки і продовольство для людей якщо Росія в цьому не зацікавлена? Грабувать?
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03.02.2022 17:02 Відповісти
Ну да, если на лыжах, то два месяца получается.
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03.02.2022 17:59 Відповісти
Уявляєш - вони повертаються а твою дачу кацапи по-п"яні спалили" А ти вже кацапам прислуговуєш!!!
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03.02.2022 18:03 Відповісти
Та й з арифметикою у тебе "пан інженер" - "хрєново Берем середню швидкість - 5 км/год Денний перехід - 10 годин Тобто денний перехід - 50 км За місяць (якщо рухаться кожен день) - 1500 км Поділи 10 тис км на 1500 Скільки місяців? Правильно - СІМ!!!
І ти мені не сказав - де вони їжу братимуть?
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03.02.2022 18:13 Відповісти
Кедровый орех, рыба, дичь, ягода.
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03.02.2022 18:25 Відповісти
Ти - "ідіот на зарплаті"! Спробуй прогодувать тими ж грибами ягодами (а також картоплею з городів по дорозі і дичиною) у себе в БРСР хоча-б десяток людей тиждень А там буде кілька тисяч І їх треба годувать СІМ МІСЯЦІВ!!! Ти видно ніколи не виїжджав на кілька днів компанією з десятка чоловік на природу і поняття не маєш що це таке Недарма я тебе вже скільки років вважаю ІДІОТОМ
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03.02.2022 19:13 Відповісти
Ты не путай пьянку на природе с реальной жизнью.
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03.02.2022 19:41 Відповісти
Придурок! П"янка на природі - мала витрата калорій! Пішки йти півсотні кілометрів у день - набарато витратніше! Слухай - у вас в ОАЦ відбирають по якому принципу? "Чим тупіший тим придатніший"? Ти хоч уявлення маєш що це таке - забезпечить пару тисяч здорових чоловіків на марші їжею? Та це "адова робота"!!! Ти точно ІДІОТ!!! Дрова вода місця для прийому їжі
ТА "сральники" - в кінці кінців! Де вас - ідіотів набирають? У якій пивнушці?!
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03.02.2022 20:06 Відповісти
В средние века армии перемещались на большие расстояния без всяких прибамбасов. Тот же Александр Македонский, пол мира покорил. А сейчас такие солдаты, что без туалетной бумаги и в атаку не пойдут. Печально.
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03.02.2022 20:25 Відповісти
Ти - "БИК СРАНИЙ" !!! Я виключив з коментаря інформацію про відстань яку могли пройти армії античні - вважав її лишньою
Нормальными скоростями для движения войск в начале XX века считались при хороших дорогах и погоде: для пехоты - в час 4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0 версты и в сутки 20-25 верст при двух днёвках (отдых в течение целых суток) в неделю; для кавалерии, при скорости 7-8 вёрст в час переменными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%80 аллюрами , от 30 до 40 вёрст в сутки. Норма обыкновенного перехода с остановками в пути на привалах составляла 10 часов, при этом оставалось на отдых в пункте ночлега 14 часов. Если войска на совершение перехода употребляли более 10 часов, то такой переход считался усиленным, а марш назывался форсированным.
Скажи мені будь ласка - а люди на протязі останніх двох тисяч років сильно змінилися у фізичному плані? (Між іншим - "верста" майже два КМ)
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03.02.2022 21:44 Відповісти
Я от думаю: вам платять за якісну пропаганду чи за кількість "висерів"? Якщо перше - то ви "всралися" - на вас не "ведуться"
Якщо друге - то ваші "висери" не отримують підтримки - надто дурні!
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03.02.2022 21:49 Відповісти
Я все чекаю коли він за Іллю "Муромця" (який зовсім не Муромець) згадає.
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03.02.2022 21:53 Відповісти
Ну, тебя старого прокурора советской закалки я и не собираюсь пропагандировать. Так, исторически -физкультурный дискурс.
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03.02.2022 22:24 Відповісти
Ну? Що Ви "имеете высрать"? что Беларусь не "поимели" как проститутку? да "Бабка не ходи"! Что у вас нагрузили войск российских - нет возражений Завтра ты придёшь со смены - а жена - "занята" - её "ихтамнет" ё**т
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03.02.2022 22:35 Відповісти
Ты меня таким образом уже лет пять пугаешь. Я уже привык к твоим пугалкам.
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03.02.2022 22:42 Відповісти
Это точно, Белоруссия со времён развала совка не имела независимости, сейчас просто набедренная повязка упала, а под ней *****.
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04.02.2022 01:35 Відповісти
До магадана этапом
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03.02.2022 20:42 Відповісти
На ********* етапі -розвитку результати любих збройних зіткнень між державами вирішують саме високотехнологічні армії, а не кількість в них "стволів" різних калібрів...
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03.02.2022 16:35 Відповісти
... так само, як і перемоги в економічній конкуренції...
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03.02.2022 16:38 Відповісти
так бульбаши из терпил превращаются в пособников..
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03.02.2022 15:03 Відповісти
спонсоры учений - белорусские литвины и парашные пенсы ))
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03.02.2022 15:03 Відповісти
Пишіть правильно. Не Росія та Білорусь а Росія. Білорусь вже нічого планувати не може.
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03.02.2022 15:10 Відповісти
тобто запланували цілий рік тримати нас в тонусі.
от паскуди. їхні люди скоро вже почнуть шишки гризти, а Лукі з Пуйлом все неметься всьо вялічіє і вялічіє їм подавай! імперці драні
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03.02.2022 15:12 Відповісти
По двоє навчань щомісяця - **@нуті!
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03.02.2022 15:15 Відповісти
Російський бітум для "Великого будівництва": Як "слуги" хочуть обнулити мито для Росії | WD-INFO

https://www.youtube.com/watch?v=hzcQPidf1zQ
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03.02.2022 15:17 Відповісти
Так им и надыть😁 20 учений... Маловато будя, аднакось, маловато, нет шоб пол ста *********, а лучшее аж цельну сотню,- пущай дражать праклятии пииньдьосьи, заодно и пенсам радость,- будут знать а и хде их пенсионное повышение делось, приятно осознавать что оно было спущоно на закупку соляры для родной 72 - ки, назло всем загнивающим гейропским жидофошьиздабантераффцам 😅😂🤣😝😝😝😝😝🤪😜
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03.02.2022 15:20 Відповісти
Ну, не обязательно тратить патроны и солярку. Можно просто тра -та -та делать. Главное, навыки сформировать.
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03.02.2022 16:45 Відповісти
Може перестріляють одне одного, дай Боже.
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03.02.2022 15:20 Відповісти
Чим більше начань, тим менше грошей у них залишається, тим більше вони ********* літаків, кораблів та солдат у боротьбі з непідкореною Вейшнорією.
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03.02.2022 15:28 Відповісти
Газпром почав постачати газ в Калінінград морем, а не через трубу. Вчора прибув перший танкер, 163 тис. кубів, в дорозі ще один. Такого ніколи раніше не було. До чого б воно?
Чекають, що Литва перекриє транзит по трубі? Готуються воювати в балтійських країнах
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03.02.2022 15:33 Відповісти
Тобто Bloomberg бреше? Може, звичайно. Є у вас конкретика? Які танкери скільки газу згрузили там в 2021 році? Я бачив звіт тільки за 2020 рік, там термінал вказувався з приміткою, що введений в експлуатацію в 2019 році і ніколи не використовувався.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-27/baltic-nato-states-warn-on-gas-flow-after-russian-vessel-appears Baltic NATO States Warn on Gas Flow After Russian Vessel Appears
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03.02.2022 16:57 Відповісти
Які ж вони багаааті оце дааа!
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03.02.2022 16:00 Відповісти
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03.02.2022 16:32 Відповісти
2,7******** нет покоя...
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03.02.2022 16:38 Відповісти
Но что на это скажет Вейшнория?
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03.02.2022 16:39 Відповісти
А москалі ні на що більше не здатні. Тільки грюкати зброєю, грабувати сусідів й брехати.
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03.02.2022 16:43 Відповісти
Похоже что у рашонацистов и белоруссиян медовый месяц.Будут почти по два раза в месяц тереться искандерами с полонезами.
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03.02.2022 16:43 Відповісти
а шо ще робити цим долбойо..ам, хай собі у войнушки грають, могли б ще помірятись "стволами" та ху.йло точно відмовиться.
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03.02.2022 16:53 Відповісти
Ооо! Будет о чем писать на цензоре весь год, как мы не готовы, и куда смотрят зебилы падлы сволочи малоросы ненавижу ненавижу слава нации смерть зебилам ненавижу ууу
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03.02.2022 17:30 Відповісти
что, серлещ, осваиваешь сарказм? хреново. давай по новой, и про найвеличнишу монику, грудью четьіреждьі защитившую Украину, не забудь.
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03.02.2022 17:32 Відповісти
Зачем моника когда есть пол страны зебилов, бери каждого второго и начинай ненавидеть. Особенно боюсь людей кто по идеологическим причинам удаляет ру раскладку клавиатуры и мучается таким набором букв как "четьіреждьі", это опасный сигнал.
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03.02.2022 17:58 Відповісти
пока будут шататься туда-сюда цельій год, половина передохнет от антисанитарии, нехватки походньіх швабр и от абстиненции
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03.02.2022 17:30 Відповісти
mozno podumat sto dve samyje bogatyje strani uciobu delajet,obe strani goladranci.Eto toze samoje bojatsia sto na bomza napadiot s celiu ukrast sto to u nego
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03.02.2022 17:37 Відповісти
лучше бы они столько же энергии тратили на улучшения возможностей бизнеса и благосостояния своих граждан. Столько ресурсов и образованных людей, а самые лучшие кадры идут строить ракеты.
Наверное все же ситуация изменится. Через несколько десятилетий. В Беларуси 1 млн молодежи протестовали, в России будет то же самое.
Главное, чтобы они не уничтожили весь мир до того времени.
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03.02.2022 22:36 Відповісти
 
 