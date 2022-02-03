Росія та Білорусь запланували на цей рік понад 20 військових навчань

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у 2022 році пройде понад 20 спільних військових "заходів" з Білоруссю, у тому числі, в рамках стратегічних навчань "Схід-2022" на територію Росії буде перекинуто велике угруповання ЗС Білорусі.

"Те, що стосується наших навчань: у нас попереду цього року понад 20 заходів. І якщо на цих навчаннях (раптова перевірка сил реагування РФ та РБ. – Ред.) ми зі Сходу перекидали війська сюди... то навчання "Схід-2022" будуть на сході. І за вашим рішенням міноборони, ЗС Білорусі братимуть участь у цих навчаннях – велике угруповання. Тепер їм доведеться на 10 тисяч кілометрів перебратися туди", - сказав Шойгу в Мінську під час зустрічі з Олександром Лукашенком, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шойгу також заявив про важливість та своєчасність створення спільних російсько-білоруських військових навчальних центрів. "Сьогодні спільний навчальний центр створено, я тут акцентую увагу, тому що основною ідеєю було, щоб це був спільний центр. Щоб разом літали, разом охороняли повітряний простір", - сказав міністр.

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Як повідомлялося, військовослужбовці з Росії та Білорусі, задіяні у перевірці сил реагування Союзної держави, з 2 лютого розпочали бойове злагодження на полігонах.