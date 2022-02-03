До кінця року Україна, ймовірно, вийде з фази пандемії на фазу локальних спалахів COVID-19, - Комаровський

Лікар Євген Комаровський не виключає, що після омікрону світ перейде з фази пандемії коронавірусу до локальних пандемічних підйомів.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Насправді, найімовірніше, йдеться про те, що кожен новий коронавірус призводить до того, що рівень антитіл у популяції зростає. Можливо вони щодо наступного вірусу не будуть ідеально нейтралізуючими. Але вони все одно профілактуватимуть серйозні випадки. Плюс – вакцинація. Тому, найімовірніше, наша перспектива, як із кором – сьогодні на Землі або там у 60-70 році на Землі не було людини, яка не має антитіл до кору, наприклад. Зараз у всіх є антитіла до кору, всі в дитинстві на нього перехворіли. Ось так на сьогодні ми приходимо поступово до ситуації, коли на Землі немає людей, які не мають антитіл до коронавірусу. Людство через це пройшло. Вакцинація дуже допомогла прискорити процес накопичення в популяції антитіл", - зазначив лікар.

"І тому на сьогодні ми можемо стверджувати, що все призводитиме до того, що тепер ми до цього звикли, що у нас просто будуть епізодичні спалахи, коли приходитиме вірус, який сильно мутував, і на цьому все. Найімовірніше до кінця 22 року ми маємо вийти з фази пандемії на фазу ендемічних підйомів. Локальних", – вважає Комаровський.

Також, на його думку, ймовірно домінуватимуть з варіантів вірусу ті, які відрізнятимуться максимально високою заразністю, витісняючи всі інші. Як це відбувається зараз із Омікроном.

"А в таких умовах, коли жодні стандартні протиепідемічні заходи не спрацьовуватимуть, тому немає сенсу просто в цій ситуації закривати країни, тому що від того, що весь світ дізнався на початку грудня, що в Африці Омікрон, це ні на що не вплинуло. Не дивно, що ВООЗ урочисто рекомендує всім країнам припинити все це. Припинити обмежувати подорожі, бо це не впливає. Так, у нас залишається Китай з їхнім гаслом "ковід free", де жодного випадку ніколи ніде. З Гонконгом, який знищує хом'яків, знаєте, мабуть, про цю історію. Це лишається. Швидше за все, зараз Олімпіада принесе Омікрон в будь-якому випадку до Китаю і ми подивимося", - додав Комаровський.

Інтерв'ю з Євгеном Комаровським для Цензор.НЕТ читайте тут.

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