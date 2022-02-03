УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10796 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 394 18

До кінця року Україна, ймовірно, вийде з фази пандемії на фазу локальних спалахів COVID-19, - Комаровський

До кінця року Україна, ймовірно, вийде з фази пандемії на фазу локальних спалахів COVID-19, - Комаровський

Лікар Євген Комаровський не виключає, що після омікрону світ перейде з фази пандемії коронавірусу до локальних пандемічних підйомів.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Насправді, найімовірніше, йдеться про те, що кожен новий коронавірус призводить до того, що рівень антитіл у популяції зростає. Можливо вони щодо наступного вірусу не будуть ідеально нейтралізуючими. Але вони все одно профілактуватимуть серйозні випадки. Плюс – вакцинація. Тому, найімовірніше, наша перспектива, як із кором – сьогодні на Землі або там у 60-70 році на Землі не було людини, яка не має антитіл до кору, наприклад. Зараз у всіх є антитіла до кору, всі в дитинстві на нього перехворіли. Ось так на сьогодні ми приходимо поступово до ситуації, коли на Землі немає людей, які не мають антитіл до коронавірусу. Людство через це пройшло. Вакцинація дуже допомогла прискорити процес накопичення в популяції антитіл", - зазначив лікар.

"І тому на сьогодні ми можемо стверджувати, що все призводитиме до того, що тепер ми до цього звикли, що у нас просто будуть епізодичні спалахи, коли приходитиме вірус, який сильно мутував, і на цьому все. Найімовірніше до кінця 22 року ми маємо вийти з фази пандемії на фазу ендемічних підйомів. Локальних", – вважає Комаровський.

Також, на його думку, ймовірно домінуватимуть з варіантів вірусу ті, які відрізнятимуться максимально високою заразністю, витісняючи всі інші. Як це відбувається зараз із Омікроном.

"А в таких умовах, коли жодні стандартні протиепідемічні заходи не спрацьовуватимуть, тому немає сенсу просто в цій ситуації закривати країни, тому що від того, що весь світ дізнався на початку грудня, що в Африці Омікрон, це ні на що не вплинуло. Не дивно, що ВООЗ урочисто рекомендує всім країнам припинити все це. Припинити обмежувати подорожі, бо це не впливає. Так, у нас залишається Китай з їхнім гаслом "ковід free", де жодного випадку ніколи ніде. З Гонконгом, який знищує хом'яків, знаєте, мабуть, про цю історію. Це лишається. Швидше за все, зараз Олімпіада принесе Омікрон в будь-якому випадку до Китаю і ми подивимося", - додав Комаровський.

Інтерв'ю з Євгеном Комаровським для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: Ахметов на дні народження Шустера не "обирав нам усім президента", - Комаровський

Автор: 

Комаровський Євген (26) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
ще один говноспец по всім питанням-
показати весь коментар
03.02.2022 16:11 Відповісти
+2
Видать сильно придавило Комаровского, что он часто стал светиться в СМИ или кто-то проталкивает его на будущие выборы.
показати весь коментар
03.02.2022 16:10 Відповісти
+2
Твій свинячий грип, на який мали, з твоїх слів, перехворіти всі, кудись подівся за пару місяців. А тамифлю як рекламував!..
показати весь коментар
03.02.2022 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Закінчиться це ковідобесіє - чим займатись будеш, Кашпіровський?
показати весь коментар
03.02.2022 16:09 Відповісти
ВОЗ йому ще шось підкине, не вперше.
показати весь коментар
03.02.2022 16:14 Відповісти
Видать сильно придавило Комаровского, что он часто стал светиться в СМИ или кто-то проталкивает его на будущие выборы.
показати весь коментар
03.02.2022 16:10 Відповісти
ще один говноспец по всім питанням-
показати весь коментар
03.02.2022 16:11 Відповісти
Це чудо-дохтур, знаючі люди лікують геморой прикладанням його фото до хворого місця.
показати весь коментар
03.02.2022 17:40 Відповісти
Твій свинячий грип, на який мали, з твоїх слів, перехворіти всі, кудись подівся за пару місяців. А тамифлю як рекламував!..
показати весь коментар
03.02.2022 16:13 Відповісти
Шутка...
показати весь коментар
03.02.2022 16:14 Відповісти
- Чому художники епохи Відродження часто малювали на своїх полотнах товстих голих жінок, що валяються на диванах?

- Так у них же часто були пандемії - то чума, то холера…От вони постійно і сиділи на карантині…

А якщо серйозно то був реальний факт - у Швейцарії після сходу лавини одне село в долині відрізало від навколишнього світу на тиждень Не було зв"язку і електрики Через дев"ять місяців - стрибок народжуваності на 30%
показати весь коментар
03.02.2022 16:36 Відповісти
Фу!
показати весь коментар
03.02.2022 16:55 Відповісти
Локальний спалах це як? Коли мер не слуга народу, або не грає в ті ігри, яких потребує від нього офіс президента, та не накручує статистику по ковіду?
показати весь коментар
03.02.2022 17:07 Відповісти
Цей недолікар із купоеними ********* і шлюха від медицини, може зе щось прогнозувати? Коли воно вже заткнеться? Уе..н, сраний. Суркіси, Дворкіси, Гройсмани, Комавровські, Зеленські, вас, падлюк і дармоїдів, сраним віником, нахер з України.
показати весь коментар
03.02.2022 17:10 Відповісти
Хто такий Комаровський?
показати весь коментар
03.02.2022 17:37 Відповісти
кореш Лены Зеленской
показати весь коментар
03.02.2022 17:41 Відповісти
Дайте ему скумбрии по 8 гривен
показати весь коментар
03.02.2022 17:41 Відповісти
Как бы снова не лоханулся со своим прогнозом.
показати весь коментар
03.02.2022 18:15 Відповісти
Любой грипп - сезонное заболевание! Поздняя осень - зима - ранняя весна! Как-то протащили ковид через лето прошлого года, благодаря усилиям властей, медицины, науки, полезных и просто идиотов... Мое мнение - в странах Северного полушария пандемия должна закончиться в мае т.г.
показати весь коментар
03.02.2022 18:18 Відповісти
Наша медицина у Львові це повна жоп@,а мій сімейний лікар - б@лбойоб.
показати весь коментар
03.02.2022 22:29 Відповісти
 
 