Місцева влада і громадяни не можуть самі створювати добровольчі формування, - Резніков

Добровольчі формування територіальних громад, які за законом про нацспротив залучаються до тероборони, можуть створюватися лише за рішенням Головнокомандувача ЗСУ.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ukrmilitary.

Він зауважив, що територіальна оборона розгортатиметься у три етапи.

"Станом на сьогодні – це перший етап – відбувається розгортання Сил тероборони за штатом мирного часу. Це набір 10 тисяч військових, які будуть саме військовими ЗС України, і вони будуть створювати командно-штабне управлінське ядро Сил теоборони", – повідомив Резніков.

Перший етап мають завершити до кінця лютого 2022 року.

"Наступний крок – формування 130 тисяч резервістів батальйонів і бригад тероборони, шляхом укладання контрактів з командирами батальйонів або бригад", – зазначив він.

Міністр оборони наголосив, що за законом контракт укладається саме з командиром підрозділу, а не представниками органів місцевого самоврядування.

Третій етап передбачатиме формування добровольчих формувань у малих населених пунктах з-поміж місцевих мисливців. При цьому розгортання добровольчих формувань територіальних громад відбуватиметься виключно за подання командувача Сил територіальної оборони та за рішенням Головнокомандувача Збройних сил.

Зазначимо, що згідно зі статтею 8 Закону України "Про основи національного спротиву", загальна кількість та місця розташування добровольчих формувань територіальних громад визначаються Командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ за участю відповідних сільських, селищних, міських рад та затверджуються Головнокомандувачем ЗС України.

Діяльність добровольчих формувань здійснюється під керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони ЗС України за територіальним принципом.

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Крім того, 29 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України, постановою № 1449, затвердив Положення про добровольчі формування територіальних громад, яке визначає процедуру створення таких формувань, їх комплектування та інші питання.

Зокрема визначається, що добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади (не менше п’яти осіб) у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ та уповноважених представників органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.

За результатами складається протокол зборів ініціативної групи про утворення добровольчого формування територіальної громади, який повинен містити таку інформацію про збори ініціативної групи (пункт 9 Положення):

дату проведення;

місце проведення;

прізвища та імена членів ініціативної групи, які беруть участь в утворенні добровольчих формувань;

прізвища, імена та посади запрошених осіб, зокрема командира військової частини Сил територіальної оборони та представників органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади;

рішення про обрання головуючого на зборах;

рішення про утворення добровольчого формування;

рішення Командування Сил тероборони ЗСУ, щодо утворення добровольчого формування в цій територіальній громаді;

рішення про затвердження кандидата на посаду командира добровольчого формування;

підпис головуючого на зборах;

підписи командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та представників органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади, присутніх на зборах.

Тобто, як сказав міністр оборони та як визначає закон про нацспротив і Положення, для того, щоб створити у територіальній громаді добровольче формування спочатку Командуванням Сил тероборони у Києві та Головнокомандувачем ЗСУ мають бути прийняті рішення щодо створення добровольчого формування у цій громаді. І лише після цього ініціативна група громадян може зібрати збори та утворити таке формування.

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Командирів добровольчих формувань призначає Командувач Сил територіальної оборони ЗС України (зауважимо, що не командир місцевої частини, а саме командувач Сил ТрО у Києві).

Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця тероборони.

Особа, яка виявила бажання стати членом формування, подає заяву на ім’я командира добровольчого формування. Він ухвалює рішення про зарахування протягом 7 робочих днів або надає обґрунтовану відмову. Контракт добровольця укладається з командиром добровольчого формування, строком на 3 роки. Форма контракту затверджується Міноборони.

Медичний огляд кандидатів у члени добровольчих формувань проводиться медкомісіями комунальних закладів охорони здоров’я територіальних громад за направленням посадової особи органу місцевого самоврядування, відповідальної за оборонну чи мобілізаційну роботу, на умовах, визначених Порядком видачі медичної довідки для отримання дозволу на володіння зброєю (форма 127/о, затв. наказом МОЗ від 20.10.1999 № 252).

Професійний та психологічний відбір кандидатів забезпечують військові частини Сил тероборони штатними та позаштатними групами професійно-психологічного відбору.

Особа не може бути членом добровольчого формування у період проходження військової служби або служби у військовому резерві ЗСУ чи інших військових формуваннях, служби в правоохоронних органах.

До складу добровольчого формування не зараховується особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов’язку проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.