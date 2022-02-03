УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10796 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 074 43

Місцева влада і громадяни не можуть самі створювати добровольчі формування, - Резніков

Місцева влада і громадяни не можуть самі створювати добровольчі формування, - Резніков

Добровольчі формування територіальних громад, які за законом про нацспротив залучаються до тероборони, можуть створюватися лише за рішенням Головнокомандувача ЗСУ.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ukrmilitary.

Він зауважив, що територіальна оборона розгортатиметься у три етапи.

"Станом на сьогодні – це перший етап – відбувається розгортання Сил тероборони за штатом мирного часу. Це набір 10 тисяч військових, які будуть саме військовими ЗС України, і вони будуть створювати командно-штабне управлінське ядро Сил теоборони", – повідомив Резніков.

Перший етап мають завершити до кінця лютого 2022 року.

"Наступний крок – формування 130 тисяч резервістів батальйонів і бригад тероборони, шляхом укладання контрактів з командирами батальйонів або бригад", – зазначив він.

Міністр оборони наголосив, що за законом контракт укладається саме з командиром підрозділу, а не представниками органів місцевого самоврядування.

Третій етап передбачатиме формування добровольчих формувань у малих населених пунктах з-поміж місцевих мисливців. При цьому розгортання добровольчих формувань територіальних громад відбуватиметься виключно за подання командувача Сил територіальної оборони та за рішенням Головнокомандувача Збройних сил.

Зазначимо, що згідно зі статтею 8 Закону України "Про основи національного спротиву", загальна кількість та місця розташування добровольчих формувань територіальних громад визначаються Командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ за участю відповідних сільських, селищних, міських рад та затверджуються Головнокомандувачем ЗС України.

Діяльність добровольчих формувань здійснюється під керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони ЗС України за територіальним принципом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з пирогами російські війська не зустрічатиме, місто захищатиме себе, - "Штаб оборони Харківщини"

Крім того, 29 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України, постановою № 1449, затвердив Положення про добровольчі формування територіальних громад, яке визначає процедуру створення таких формувань, їх комплектування та інші питання.

Зокрема визначається, що добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади (не менше п’яти осіб) у присутності командира військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ та уповноважених представників органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.

За результатами складається протокол зборів ініціативної групи про утворення добровольчого формування територіальної громади, який повинен містити таку інформацію про збори ініціативної групи (пункт 9 Положення):

  • дату проведення;
  • місце проведення;
  • прізвища та імена членів ініціативної групи, які беруть участь в утворенні добровольчих формувань;
  • прізвища, імена та посади запрошених осіб, зокрема командира військової частини Сил територіальної оборони та представників органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади;
  • рішення про обрання головуючого на зборах;
  • рішення про утворення добровольчого формування;
  • рішення Командування Сил тероборони ЗСУ, щодо утворення добровольчого формування в цій територіальній громаді;
  • рішення про затвердження кандидата на посаду командира добровольчого формування;
  • підпис головуючого на зборах;
  • підписи командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил та представників органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади, присутніх на зборах.

Тобто, як сказав міністр оборони та як визначає закон про нацспротив і Положення, для того, щоб створити у територіальній громаді добровольче формування спочатку Командуванням Сил тероборони у Києві та Головнокомандувачем ЗСУ мають бути прийняті рішення щодо створення добровольчого формування у цій громаді. І лише після цього ініціативна група громадян може зібрати збори та утворити таке формування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця лютого підрозділи тероборони у всіх регіонах будуть укомплектовані на 70% і більше. Вже заплановано проведення навчань, - Резніков

Командирів добровольчих формувань призначає Командувач Сил територіальної оборони ЗС України (зауважимо, що не командир місцевої частини, а саме командувач Сил ТрО у Києві).

Членом добровольчого формування може бути громадянин України віком від 18 років, який проживає на території громади, де діє добровольче формування, пройшов медичний, професійний та психологічний відбір (перевірку) і уклав контракт добровольця тероборони.

Особа, яка виявила бажання стати членом формування, подає заяву на ім’я командира добровольчого формування. Він ухвалює рішення про зарахування протягом 7 робочих днів або надає обґрунтовану відмову. Контракт добровольця укладається з командиром добровольчого формування, строком на 3 роки. Форма контракту затверджується Міноборони.

Медичний огляд кандидатів у члени добровольчих формувань проводиться медкомісіями комунальних закладів охорони здоров’я територіальних громад за направленням посадової особи органу місцевого самоврядування, відповідальної за оборонну чи мобілізаційну роботу, на умовах, визначених Порядком видачі медичної довідки для отримання дозволу на володіння зброєю (форма 127/о, затв. наказом МОЗ від 20.10.1999 № 252).

Професійний та психологічний відбір кандидатів забезпечують військові частини Сил тероборони штатними та позаштатними групами професійно-психологічного відбору.

Особа не може бути членом добровольчого формування у період проходження військової служби або служби у військовому резерві ЗСУ чи інших військових формуваннях, служби в правоохоронних органах.

До складу добровольчого формування не зараховується особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Членство у добровольчому формуванні не звільняє від обов’язку проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Автор: 

ЗСУ (7680) Резніков Олексій (1446) тероборона (388)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
Я тебе и твоему зеленому моносброду открою тайну! Именно благодаря самоорганизации граждан в добровольческие соединения и волонтерсво в 2014 году остановили рашку. И надо - соберемся и вломим опять. И вас даже спрашивать не будем. Ни вашего мнения, ни разрешения!!
показати весь коментар
03.02.2022 15:42 Відповісти
+25
Если начнется замес, вас ни кто спрашивать не будет...
показати весь коментар
03.02.2022 15:39 Відповісти
+16
А де твій головнокомандувач був у 2014році? Тоді теж потрібно було чекати? Просто придурок на придуркові - краще б просто промовчали б.
показати весь коментар
03.02.2022 15:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эти формирования должны уже быть вчера, а не распатякивать, кто, где и в какой позе!!!
показати весь коментар
03.02.2022 15:38 Відповісти
С КОГО их формировать то???. Все отсужившие- зачислены в резерв, с них нельзя..я даже представить себе не могу, кого наберут в эти батальйоны..вернее, могу..картинка так себе
показати весь коментар
03.02.2022 15:54 Відповісти
Если начнется замес, вас ни кто спрашивать не будет...
показати весь коментар
03.02.2022 15:39 Відповісти
Кого ВАС? ВСУ? Чьих будешь, удмурдЪ?
показати весь коментар
03.02.2022 15:41 Відповісти
Гавнокомандователей
показати весь коментар
03.02.2022 15:44 Відповісти
Україні потрібен Закон про вільний обіг зброї, щоб була в кожній хаті.
показати весь коментар
03.02.2022 15:41 Відповісти
И желательно до следующих выборов.
показати весь коментар
03.02.2022 15:47 Відповісти
Віборов больше не будет. А Майдан может случиться.
показати весь коментар
03.02.2022 21:26 Відповісти
Я тебе и твоему зеленому моносброду открою тайну! Именно благодаря самоорганизации граждан в добровольческие соединения и волонтерсво в 2014 году остановили рашку. И надо - соберемся и вломим опять. И вас даже спрашивать не будем. Ни вашего мнения, ни разрешения!!
показати весь коментар
03.02.2022 15:42 Відповісти
Добровольцы тогда организовывались через военкоматы, очереди стояли. Военкоматы никуда не делись, так же координируют на местах набор добровольцев, поэтому вообще непонятно, о чем идет речь.
Не может условный мер Славянска Штепа, Мураев, Вилкул или Добкин сами собрать "добровольческие батальоны" и воевать против ВСУ. Всю оборону должна координировать украинская армия, а не местечковые ОПЗЖшники.
показати весь коментар
03.02.2022 16:01 Відповісти
тоесть,если при определеной ситуации организовали партизанский отряд,то нвф????
показати весь коментар
03.02.2022 15:43 Відповісти
А впереди главком. На ...

показати весь коментар
03.02.2022 15:49 Відповісти
Тіпа таво
показати весь коментар
03.02.2022 17:05 Відповісти
а що, владним п...дарасам страшно?
показати весь коментар
03.02.2022 15:43 Відповісти
А де твій головнокомандувач був у 2014році? Тоді теж потрібно було чекати? Просто придурок на придуркові - краще б просто промовчали б.
показати весь коментар
03.02.2022 15:48 Відповісти
Сам Резніков тоді був -головний юрисконсульт Адвокатського Бюро https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8 «Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери» «Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери» (ЕПАіП, EPA&P) - російська юридична фірма, заснована в 1993 році. Має офіси в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербурзі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Мінську https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8 та асоційовані офіси в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8 і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтоні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8 .
І ось такий спецаліст з оборони в нас є міністром оборони.
показати весь коментар
03.02.2022 16:19 Відповісти
Мабуть мегафахіфець в військових питаннях. Самородок.
показати весь коментар
03.02.2022 17:08 Відповісти
нач. поліції, военком, головний лікар і взагалі всі посадовці громад
повинні обиратися громадами. ними ж мають усуватися з посад при потребі громад.
призначенці------------ корупціонери і хабарники
показати весь коментар
03.02.2022 15:48 Відповісти
Неа
показати весь коментар
03.02.2022 15:49 Відповісти
Влада боїться свого ж населення як чорт ладану!
показати весь коментар
03.02.2022 15:52 Відповісти
Такое ощущение что зедебилы живут в параллельной реальности! Этапы первый второй и т.д. Пока вы что то сформируете ,уже необходимо будет формировать партизанские отряды. Кацарылые прямо ждут ,когда же наступит 3 этап и там появится 130000 резервистов!
показати весь коментар
03.02.2022 16:07 Відповісти
Сцутся ЗЕленые украинцев больше, чем кацапов.
показати весь коментар
03.02.2022 16:08 Відповісти
Це тенденція із 2020 року почалась.
показати весь коментар
03.02.2022 17:06 Відповісти
Для них кацапи союзники, а може навіть рятівники.
показати весь коментар
03.02.2022 21:29 Відповісти
Це що, потрібно ждати поки наш гамнакамандуючий з квартала95 Кловун захоче дати команду та
дозолить чинити опір московитам?
Чи поки Юзік сраку почеше?
показати весь коментар
03.02.2022 16:12 Відповісти
Як тобі, рєзніков, припалить масква п'яти, то ти ж будеш ховатись за отих чоловіків і жінок, що стануть поперед тебе із своєю зброєю.
показати весь коментар
03.02.2022 16:14 Відповісти
Він працював на Московію коли в нас захоплювали Крим. Такий же як і Осел.
Обидва "патріоти" .
показати весь коментар
03.02.2022 16:21 Відповісти
Ждать, пока кто-то там, где-то роздуплится и даст своё милостивое соизволение? С дуба рухнул?
показати весь коментар
03.02.2022 16:14 Відповісти
Все, як завжди через дупу. Як же ця пліснява вже заї ... ала.
показати весь коментар
03.02.2022 16:19 Відповісти
кого-то шиза побьет разрешения спрашивать для защиты своей родины? этому министру неплохо было бы с Конституцией ознакомиться. короче, ни#уя не выйдет у этого "главноуклониста".
показати весь коментар
03.02.2022 16:23 Відповісти
Получается, что и он боится добробатов. Министр обороны, однако...
показати весь коментар
03.02.2022 16:36 Відповісти
на самом деле - могут и обязаны, при первом же кипише вся зелень с чемоданами драть со страны будет и этот минист не исключение - а то и похуже, на врага некоторые будут работать или уже работают, а нам тут жить и нашим детям! Не верьте ни кому, единственное кому можно верить - это своему начищенному и смазаному оружию!
показати весь коментар
03.02.2022 16:59 Відповісти
Треба,щоб провели соцопропитування -та опублікували висновки -хто ,куди,в залежності від партійних симпатій -оце буде інфа!
показати весь коментар
03.02.2022 21:26 Відповісти
При першому кипіші зеля капітуляцію підпише.
показати весь коментар
03.02.2022 21:31 Відповісти
Якщо за 25 років після прийняття Конституції ВРУ не мала клепки прийняти закон, який на виконання ст. 17 Конституції передбачає створення партизанських загонів і груп, а також можливість самостійного (одноосібного) виконання громадянином обовязку із захисту України, а так само інші форми організації громадян для захисту України, так то не проблема громадян.
Як люди захочуть, так в конкретних умовах і будуть захищати.
Наприклад, як моджахеди: взимку вдома, а у весняно-осінній період у вільний від господарства час напади на колони і підрозділи ОКСВА.
показати весь коментар
03.02.2022 17:17 Відповісти
На самом деле это проблемы громадян, что избирают и не требуют эти изменения во время выборов.
Есть спрос, есть и предложения. Но это все в теории.
Хотим качественной власти - необходимо требовать и контролировать с механизмом дать под зад мошенникам!
показати весь коментар
03.02.2022 17:50 Відповісти
Такой фигни наворотили,такая бредятина.Вобщем все не для того,что бы создать тероборону,а для создания видимости деятельности.
показати весь коментар
03.02.2022 17:55 Відповісти
а если НАРОД УКРАИНЫ не верит - говнокомандувающему? Что тогда?
показати весь коментар
03.02.2022 17:57 Відповісти
а мы будем создавать!!!!!! попробуй, запрети!
показати весь коментар
03.02.2022 17:57 Відповісти
Конституция Украины. Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
Граждане несут военную службу в соответствии с законом.
Статья 27. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.
Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства -
защищать жизнь человека.
Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других
людей от противоправных посягательств.

Лица, находящиеся не на военной службе, освобождены что ли от обязанности защищать территориальную целостность Украины? Нет.
Гиркины, Мотороллы, Гиви пришли из наРФии и режут наших граждан за флаг Украины, как Рыбака, мы что, будем ждать, когда ВСУ нас защитит? Мы не имеем права защищать сами свою жизнь всеми доступными способами?
Так что не вижу причин не уничтожать рассеян, пришедших с оружием в Украину. Конституция дает такие права.
Конституция - высший Закон для Украины!
показати весь коментар
03.02.2022 18:07 Відповісти
Тупорилий Резніков, а хто їм заборонить?
показати весь коментар
03.02.2022 18:26 Відповісти
резников ПНХ !!! Мы сами будем защищать Украину, если вы, зе-бобики не в состоянии !!!
показати весь коментар
03.02.2022 20:14 Відповісти
Стреляные гильзы,после войны - кому сдавать?
показати весь коментар
03.02.2022 21:29 Відповісти
 
 