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Новини
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Депутати просять НАБУ розслідувати причетність керівництва держави до імпорту електроструму з Білорусі

Депутати просять НАБУ розслідувати причетність керівництва держави до імпорту електроструму з Білорусі

МФО "За демократичну Білорусь" звернулася до НАБУ з проханням розслідувати причетність вищих посадових осіб держави до схеми імпорту електричної енергії з Білорусі через арабську компанію Vector Energy Innovation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МФО, нардепа Олексія Гончаренка у Facebook.

"Є всі підстави вважати, що уряд, фракція "Слуга народу" та Офіс президента могли штучно створити енергетичну кризу в Україні і спровокувати дефіцит вугілля на державних ТЕС, щоб створити прикриття для корупційної схеми з імпортом білоруської електроенергії. МФО "За демократичну Білорусь" публічно звертається до НАБУ для перевірки фактів можливої причетності керівництва держави до компанії Vector Energy Innovation", - заявив Гончаренко.

Нардепи також ініціювали виклик до парламенту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для надання пояснень щодо причетності вищого політичного керівництва держави в схемах імпорту електричної енергії з Білорусі.

"Прямі збитки держави від закупівлі електроенергії з Білорусі за листопад-січень становили приблизно 3,13 млрд грн. Ці кошти пішли, не просто на фінансування антидемократичного режиму Білорусі, але й на укріплення влади Лукашенка, який прямо зараз погрожує нам війною та створює загрозу для нашої держави", - наголосили в МФО.

Гончаренко повідомив, що депутати просять Міністерство енергетики та НКРЕКП ввести повну заборону імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі до моменту інтеграції України до єдиної енергосистеми країн ЄС.

Як повідомлялося, Україна повністю відмовиться від російської і білоруської електросистем до 2023 року. Після цього Україна повинна приєднатися до електричної системи Європейського союзу.

Автор: 

Білорусь (7971) електроенергія (6267)


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Топ коментарі
+32
Вы не понимаете, это совсем другое...
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03.02.2022 15:39 Відповісти
+19
Головним поки що є коломИйський. Він все вирішує, а не блаЗЄнський зі своїм зоопарком.
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03.02.2022 15:48 Відповісти
+17
Арахамию в тюрму. У него коррупция в крови.
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03.02.2022 15:41 Відповісти
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Вы не понимаете, это совсем другое...
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03.02.2022 15:39 Відповісти
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03.02.2022 15:43 Відповісти
А почему депутаты просят? Ведь главная в стране Верховная Рада, даже не президент.
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03.02.2022 15:40 Відповісти
Головним поки що є коломИйський. Він все вирішує, а не блаЗЄнський зі своїм зоопарком.
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03.02.2022 15:48 Відповісти
твоя правда.
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03.02.2022 15:49 Відповісти
Скоріше колумбійський 😉. Хоча одне другому не заважає.
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03.02.2022 16:21 Відповісти
Арахамию в тюрму. У него коррупция в крови.
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03.02.2022 15:41 Відповісти
А я причем, я ведь только дворецкий!
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03.02.2022 15:44 Відповісти
Російський бітум для "Великого будівництва": Як "слуги" хочуть обнулити мито для Росії | WD-INFO
https://www.youtube.com/watch?v=hzcQPidf1zQ
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03.02.2022 15:45 Відповісти
В ненаситні горлянки їм той цапський бітум позаливати...
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03.02.2022 15:52 Відповісти
Бабуин АраХламидия хорошо прибарахлился
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03.02.2022 15:45 Відповісти
игривая обезьяна арахамлия, закатил шкурку на своём банане и задумался над ответом недругам.
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03.02.2022 15:46 Відповісти
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03.02.2022 15:50 Відповісти
Арахамідія поїде потім у Сухумі і буде найбагатшою у своєму розпліднику.
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03.02.2022 15:50 Відповісти
поки на посадах баканов, венедіктова, монастирський, секретарка єрмак. головка фракції арахамія і в ВР боров.
НІХТО, НІХРЕНА, розслідувати не буде.....
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03.02.2022 15:56 Відповісти
Топите зелёную шушваль. Они уже подзадержались у власти. Если у них конфисковать всё майно, наворованное за 3 года, то бюджет наполнится до краёв.
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03.02.2022 15:57 Відповісти
Дивишся на хламідію і зелену компашку і не розумієш, чому тупі думають , що вони хитрі ...???
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03.02.2022 15:58 Відповісти
потому, что не только не видят хламидий, а и не знают, что это такое.
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03.02.2022 17:15 Відповісти
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03.02.2022 16:01 Відповісти
Убытки одной стороны компенсируются прибылями другой стороны.
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03.02.2022 16:22 Відповісти
Мародёры совсем охренели😡
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03.02.2022 19:29 Відповісти
 
 