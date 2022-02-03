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Новини Санкції проти Росії
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Британський пакет економічних санкцій проти РФ запровадять автоматично у разі вторгнення до України, - Джонсон

Британський пакет економічних санкцій проти РФ запровадять автоматично у разі вторгнення до України, - Джонсон

Британський пакет економічних санкцій щодо Росії застосують автоматично у разі її вторгнення до України.

Про це заявив прем'єр Великобританії Борис Джонсон у четвер в ефірі телеканалу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу переконатися, що люди розуміють - запровадження санкцій буде автоматичним", - заявив Джонсон.

За його словами, перед застосуванням цих заходів не буде жодних обговорень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки для РФ, - прем’єр Нідерландів Рютте

Автор: 

Велика Британія (5667) вторгнення (380) санкції (12153) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+11
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03.02.2022 16:01 Відповісти
+6
Британці вміють відповідати фашистам та нацистам. Саме вони оголосили війну Гітлеру за напад на Польщу у 1939.
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03.02.2022 16:00 Відповісти
+5
Оце діло - "сунув пальці в розетку отримай ответку"
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03.02.2022 15:57 Відповісти
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Оце діло - "сунув пальці в розетку отримай ответку"
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03.02.2022 15:57 Відповісти
но при условии отсутствия автомата утечки тока. а так как в праше на третий провод меди нет, то для неё подойдёт ))
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03.02.2022 16:04 Відповісти
да чопорные англичане сторонники раритетов и традиций....и традиционно как всегда пунктуальны и предусмотрительны... это типа табличку для Х..ла не влезай на столб убьет...
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03.02.2022 16:11 Відповісти
💥💥❌❌⛔⛔🔕🔇🚯❗❗☢☣⚠💀💀💀☠☠☠ как то так
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03.02.2022 16:12 Відповісти
а нафига предупреждать? пусть убивает на здоровье. кому от этого будет хуже?
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03.02.2022 16:20 Відповісти
Боже-бережи королеву...
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03.02.2022 15:58 Відповісти
Британці вміють відповідати фашистам та нацистам. Саме вони оголосили війну Гітлеру за напад на Польщу у 1939.
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03.02.2022 16:00 Відповісти
бо у них були та є яйця,навіть у королеви...
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03.02.2022 16:05 Відповісти
Кацабы! Вас будут сношать автоматически... Мнен вас аж немножко жаль....
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03.02.2022 16:01 Відповісти
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03.02.2022 16:01 Відповісти
Скорее ,,Джонсон и зелёный идиот"
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03.02.2022 16:05 Відповісти
 
 