Британський пакет економічних санкцій проти РФ запровадять автоматично у разі вторгнення до України, - Джонсон

Британський пакет економічних санкцій щодо Росії застосують автоматично у разі її вторгнення до України.

Про це заявив прем'єр Великобританії Борис Джонсон у четвер в ефірі телеканалу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу переконатися, що люди розуміють - запровадження санкцій буде автоматичним", - заявив Джонсон.

За його словами, перед застосуванням цих заходів не буде жодних обговорень.

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