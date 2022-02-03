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Британський пакет економічних санкцій проти РФ запровадять автоматично у разі вторгнення до України, - Джонсон
Британський пакет економічних санкцій щодо Росії застосують автоматично у разі її вторгнення до України.
Про це заявив прем'єр Великобританії Борис Джонсон у четвер в ефірі телеканалу Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я хочу переконатися, що люди розуміють - запровадження санкцій буде автоматичним", - заявив Джонсон.
За його словами, перед застосуванням цих заходів не буде жодних обговорень.
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