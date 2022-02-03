Підприємець за $500 тис. пропонував співробітнику СБУ "заплющити очі" на незаконний демонтаж залізничної колії на Луганщині

Колишній співробітник українських правоохоронних органів та двоє осіб із кримінального середовища вирішили заробити на розбиранні покинутої залізничної колії на територій Марківської об’єднаної територіальної громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисники запропонували співробітнику СБУ "кришувати" нелегальний бізнес. Оплату організатор запропонував передавати частинами: після кожного етапу демонтажу колії. Загальна сума "угоди" мала становити 500 тисяч доларів США.

Офіцер спецслужби відразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників у районному центрі на Луганщині під час спроби передачі співробітнику СБУ частини суми.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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