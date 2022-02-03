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Новини
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Підприємець за $500 тис. пропонував співробітнику СБУ "заплющити очі" на незаконний демонтаж залізничної колії на Луганщині

Підприємець за $500 тис. пропонував співробітнику СБУ

Колишній співробітник українських правоохоронних органів та двоє осіб із кримінального середовища вирішили заробити на розбиранні покинутої залізничної колії на територій Марківської об’єднаної територіальної громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зловмисники запропонували співробітнику СБУ "кришувати" нелегальний бізнес. Оплату організатор запропонував передавати частинами: після кожного етапу демонтажу колії. Загальна сума "угоди" мала становити 500 тисяч доларів США.

Офіцер спецслужби відразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників у районному центрі на Луганщині під час спроби передачі співробітнику СБУ частини суми.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

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Автор: 

хабар (4738) СБУ (12998) Дніпропетровська область (3882) Луганська область (4894)


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Топ коментарі
+7
Лещенко з Укрзалізниці зараз усєх на чисту воду виведе і до Венедіктовоі, як порядної прокурорши…
Вона так говорила з трибуни ВРУ…
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03.02.2022 17:02 Відповісти
+5
Какой СБУ-шник за такую мелочь согласится ?
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03.02.2022 16:42 Відповісти
+4
500 000 у.е. = 14 млн. грн /65 (вес 1 метра рельса) /6 (цена лома) / 2 (в одной колее 2 рельса) =18 км пути. И это только за крышу. А еще производственные затраты, и себе же нужно заработать.

Х.з. Многовато как то.
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03.02.2022 16:52 Відповісти
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Какой СБУ-шник за такую мелочь согласится ?
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03.02.2022 16:42 Відповісти
Потрібно писати-колишній бандюк у пагонах з бандюками...
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03.02.2022 16:43 Відповісти
Что то слишком дорогая колея.
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03.02.2022 16:45 Відповісти
Прикинь..З десяток км навіть по ціні лому
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03.02.2022 16:49 Відповісти
Може переплутали валюту?)
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03.02.2022 16:50 Відповісти
Хоча якщо врахувати що вага 1 м рейок 65 кг мінімум то цілком можливо що там дорослі суми вимальовуються
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03.02.2022 16:51 Відповісти
Это если тип рельса Р-65, если какая-то незначительная второстепенная ветка, то скорее всего Р-50, 50 кг погонный метр
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03.02.2022 19:18 Відповісти
Це головні колії. Там цілком можуть бути і Р75
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03.02.2022 19:49 Відповісти
Если главные то да.
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03.02.2022 21:57 Відповісти
500 000 у.е. = 14 млн. грн /65 (вес 1 метра рельса) /6 (цена лома) / 2 (в одной колее 2 рельса) =18 км пути. И это только за крышу. А еще производственные затраты, и себе же нужно заработать.

Х.з. Многовато как то.
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03.02.2022 16:52 Відповісти
Якщо на дільниці яку планували обробити була станція чи депо, то там суми мама не горюй
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03.02.2022 16:55 Відповісти
А якщо гілка веде в ЛуганДон? Може треба було не заважати
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03.02.2022 17:05 Відповісти
Ні, не веде. Років п'ять тому то була основна гілка для рашапоїздів на південь (ростовська область). Вони збудували обхід, і тому ця колія на території України залишилася ні до чого. Її треба було вже давно розібрати, а рейки перекласти у значно потрібніших локаціях.
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03.02.2022 17:56 Відповісти
Так, звісно. Зоринівка. На цій станції ще й тягова електропідстанція є.

Але то все металобрухт, зважаючи, що кацапчики вже давно збудували і ввели у експлуатацію колію, що обходить Україну. Хоча цікаво: кому той металобрухт тепер формально належить? (УЗ цей перегон не експлуатувала)
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03.02.2022 17:53 Відповісти
"Поганий" з вас бізнесмен , а шпали, а щебінь..
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03.02.2022 22:35 Відповісти
А крадіжки давно віднесені до підслідності фсбу?
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03.02.2022 17:01 Відповісти
Якщо він сепар, СБУ нічого йому робити не буде. Це вказівка ФСБ.
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03.02.2022 17:20 Відповісти
Лещенко з Укрзалізниці зараз усєх на чисту воду виведе і до Венедіктовоі, як порядної прокурорши…
Вона так говорила з трибуни ВРУ…
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03.02.2022 17:02 Відповісти
Они ведь разбирали, что бы враг не мог воспользоваться!
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03.02.2022 17:17 Відповісти
Не верю
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03.02.2022 17:24 Відповісти
Полотно в Лугандонію тоді виходить що? Сірожа.
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03.02.2022 19:18 Відповісти
 
 