Єрмак захворів на коронавірус: Наступного тижня в Берліні планують провести зустріч радників лідерів Нормандської четвірки

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це голова ОП повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись.

Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Єрмак вже хворів на коронавірус. 9 листопада 2020 року він повідомив, що отримав позитивний тест.

Раніше повідомлялось, що зустріч радників лідерів Нормандської четвірки планується наступного тижня.

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