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Єрмак захворів на коронавірус: Наступного тижня в Берліні планують провести зустріч радників лідерів Нормандської четвірки
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.
Про це голова ОП повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись.
Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, Єрмак вже хворів на коронавірус. 9 листопада 2020 року він повідомив, що отримав позитивний тест.
Раніше повідомлялось, що зустріч радників лідерів Нормандської четвірки планується наступного тижня.
Топ коментарі
+39 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.02.2022 16:46 Відповісти Посилання
+29 саша паламарчук
показати весь коментар03.02.2022 16:46 Відповісти Посилання
+19 саша паламарчук
показати весь коментар03.02.2022 16:49 Відповісти Посилання
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оп, моня весь кабмін монобільшість,
всі суки до одного.
ураїні пора мати достойну владу.
ми заслуговуємо на краще.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!
По закону жанру найвеличнівшивий мав злягти разом з ним.
Тсс, не спугните удачу
9+14=23 . Не раньше 23 февраля Ермак может выйти из дома.
Кстати, все видели, как Зеленый намедни общался с Борисом Джонсоном - с рукопожатиями и без всяких масок, как будто никакие коронавирусные ограничения у нас уже не действуют..
И тут - опа-на... Два клоуна, блин…(с)
Французский врач Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года за открытие СПИДа. «Те, кто получил третью дозу, должны пойти в лабораторию и пройти тест на СПИД. Результат может вас удивить. И тогда можете подать в суд на ваше правительство».
Когда Люк Монтанье, выступил с мнением о том, что covid создан искусственно, его просто «стёрли в порошок» те, кого наняли корпорации Биг-фармы.
Потому что СПИД - это всего навсего - запредельный уровень антител !!!.. Подумай над этим..
Спасибо, что напомнили, надо будет посмотреть, любопытно.
А диагноз диабета 1-го типа (инсулинозависимого) можно обнаружить, проверив уровень антител (убивающих бета-клетки поджелудочной железы).
Сахар крови при зашкаливающем (innumerable) количестве антител может быть и в норме.
Правда, инсулин уже будет на самом нужмен пределе допустимого.
Удачи Вам и всего доброго !!! И берегите свое здоровье от врачей !!
А зачем?
Мне поставили диагноз диабета 1-го типа именно измерив количество антител.
Диабет 1-го типа - автоимунное заболевание, ничего с ним поделать нельзя, диабет неизлечим.
А "запредельный уровень" - я так перевела "innumerable". когда количество того, что измеряют, (камней в желчном пузыре, кровяных телец в образце мочи или антител с образце крови) превосходит некий уровень, за которым прибор (или человек) уже не может сосчитать; тогда и не считают, а пишут "innumerable", ибо для постановки диагноза данных уже более чем достаточно (с избытком данных, я бы сказала).
Точно так же, по огромному числу антител, поставили и диагноз гипертиреоза.
Так что про высокий уроень антител я на личном опыте знаю то, что плохо влияет высокий уровень антител на организм, организм сам себя уничтожает, "пожирая" изнутри, убивая органы.
Именно поэтому мандаты ширяться людям с автоимунными заболеваниями меня просто вымораживают: можно спровоцировать автоимунное заболевание, более 'веселое", чем диабет, например, склеродермию.
"Чудо" что за автоимунное заболевание склеродермия, больной умирает медленно, "частями".
Кроме того, далеко не все врачи - холуи ротшильдовские, как Ляшко.
Я и жива то до сих лишь благодаря помощи врачей.
"Удачи Вам и всего доброго !"
Спасибо Вам большое.
И Вам крепкого здоровья.