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Новини Війна
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Туреччина не планує заморожувати продаж зброї Україні, щоб догодить Росії, - адміністрація Ердогана

Туреччина не планує заморожувати продаж зброї Україні, щоб догодить Росії, - адміністрація Ердогана

Україна висловила намір закупити у Туреччини нові ударні БПЛА.

Про це повідомив глава Управління зв'язків адміністрації президента Туреччиниї Фахреттін Алтун в інтерв'ю агентству Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Турции.

Алтун підкреслив, що Туреччине не планує заморожувати продаж зброї Україні, щоб догодить Росії.

"Військова співпраця між Анкарою та Києвом не спрямована проти Росії і не буде перервана на догоду їй", - заявив представник адміністрації Ердогана.

Також читайте: Резніков про запуск виробництва "Байрактарів" в Україні: Завод можна збудувати протягом року. Обладнання вже є. Місце ми вибрали

Автор: 

безпілотник (4371) оборона (4837) зброя (7543) Туреччина (3630)


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Топ коментарі
+17
Сьогодні надвечір новини з раШки будуть особливо цікавими.🤓
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03.02.2022 16:50 Відповісти
+17
петя ты дебил
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03.02.2022 16:53 Відповісти
+11
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03.02.2022 17:07 Відповісти
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Сьогодні надвечір новини з раШки будуть особливо цікавими.🤓
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03.02.2022 16:50 Відповісти
а які яскраві фєєрвєркі з лапатних пєрдаков...
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03.02.2022 16:52 Відповісти
Одна чорна зрада і капітулянство із сторони Зє.
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03.02.2022 17:06 Відповісти
уклонистские ботьі осваивают сарказм?
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03.02.2022 17:34 Відповісти
Ну любіт Ердоган ніжеспіньє бункєрнай бабушкі...
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03.02.2022 16:51 Відповісти
петя ты дебил
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03.02.2022 16:53 Відповісти
як так можна про Гетьмана... айяйяй
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03.02.2022 17:06 Відповісти
Пора тебе менять методичку...где вас Подоляк таких берет?....при Порохе поставили первую партию "Байрактаров"и не только...
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03.02.2022 17:09 Відповісти
дєвачькі.... ніругайтесь! ні адін, ні другой, большє нікагда нібудут прізідентамі Україні!
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03.02.2022 19:08 Відповісти
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03.02.2022 16:55 Відповісти
какой байрактар могли закупить в 14 году????
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03.02.2022 16:56 Відповісти
Чем больше - тем лучше!
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03.02.2022 16:59 Відповісти
Що ж. Все правильно висловила. Такі наміри вітаються зі всієї сили.
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03.02.2022 17:02 Відповісти
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03.02.2022 17:07 Відповісти
странно ... что не с лопаты...
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03.02.2022 17:16 Відповісти
Смачного!
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05.02.2022 10:13 Відповісти
щас на параше опять найдут в турецких помидорах фильтрующийся вирус ящура )
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03.02.2022 17:08 Відповісти
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03.02.2022 17:22 Відповісти
На районе эпидемия У скабеихи ящур))
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03.02.2022 17:30 Відповісти
АДМІН!!! виправте помилку в назві новини !!!!
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03.02.2022 17:13 Відповісти
У тексті теж та сама помилка.
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03.02.2022 17:16 Відповісти
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03.02.2022 17:15 Відповісти
Соромлюся спитати, про "ношфспіну" вже було, ні ???
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03.02.2022 17:17 Відповісти
кожаный ятаган ниже спины
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03.02.2022 18:19 Відповісти
А как же производство беспилотников в Украине ?
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03.02.2022 17:20 Відповісти
Алень, у стойло
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03.02.2022 17:31 Відповісти
все так-же, дуня. читай газетьі
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03.02.2022 17:35 Відповісти
Прессуху смотрите. Мирное решение, минские.
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03.02.2022 17:31 Відповісти
Украина закупает БПЛА у Турции, а балалаешники обносят "Алиэкспрес" на игрушечные дроны, что бы лапте-электорату по х@йлоТВ показать типа "а мы сваи зделали аналоговнеты - летаютъ!
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03.02.2022 17:33 Відповісти
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03.02.2022 17:47 Відповісти
Во-во...)))
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03.02.2022 18:00 Відповісти
Ердоган КРАСАВЕЦ ! Не лебезит перед пуйлом.
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03.02.2022 17:41 Відповісти
А мне вот интересно. Под каким соусом фашисты подают неправомочнсть бомбардировки Байроктаром позиций... гаубицы?
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03.02.2022 17:46 Відповісти
роССія, яка має 1,7% у світовій економіці, тобто, на рівні Іспанії, Австралії та Бразилії, проти 24,4% в США, претендує на "вЯлікасть" і "исключительнасть", та хоче диктувати світові свої умови співжиття. Європі та Америці, у випадку безумства царя і розвязання війни, є що втрачати, роССії втрачати нічого, вона злидня.
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03.02.2022 17:47 Відповісти
" і не буде перервана "
И это прекрасно.
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03.02.2022 18:05 Відповісти
При Зеленском Украина больше развила связи со странами и получила существенную помощь для обороны страны! Патронный бы завод еще нам построить!
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03.02.2022 18:15 Відповісти
 
 