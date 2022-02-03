Туреччина не планує заморожувати продаж зброї Україні, щоб догодить Росії, - адміністрація Ердогана
Україна висловила намір закупити у Туреччини нові ударні БПЛА.
Про це повідомив глава Управління зв'язків адміністрації президента Туреччиниї Фахреттін Алтун в інтерв'ю агентству Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Турции.
Алтун підкреслив, що Туреччине не планує заморожувати продаж зброї Україні, щоб догодить Росії.
"Військова співпраця між Анкарою та Києвом не спрямована проти Росії і не буде перервана на догоду їй", - заявив представник адміністрації Ердогана.
Топ коментарі
+17 Pravda Pravda #489811
показати весь коментар03.02.2022 16:50 Відповісти Посилання
+17 изюминка
показати весь коментар03.02.2022 16:53 Відповісти Посилання
+11 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.02.2022 17:07 Відповісти Посилання
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